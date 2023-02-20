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Сербський «шпагат» між ЄС і Росією
«Сербія є важливим і надійним партнером Росії», - написав російський президент у листі сербському президентові Олександру Вучичу з нагоди Дня державності Сербії 15 лютого.
Президент Путін підкреслив, що у Москві дуже цінують «виважений зовнішньополітичний курс Белграда в нинішніх складних міжнародних обставинах».
Цінність курсу сербського уряду для Путіна полягає зокрема в тому, що, хоча Сербія ще з 2012 року має статус кандидата на вступ до Європейського Союзу і на офіційному рівні засудила російське вторгнення в Україну, Белград з 2014 року не зробив очікуваного для європейської країни кроку - не долучився до європейських санкцій щодо Росії.
Чимало сербських політиків і коментаторів у ЗМІ проводять прямі паралелі між ударами НАТО по Сербії 1999 року і війною Росії з Україною.Борис Варґа
Сербія залишила росіянам прочинені двері у європейський простір, наприклад, регулярними авіарейсами компанії Air Serbia між Белградом і Москвою.
Цим, а також безвізовим режимом скористались приблизно 200 тисяч росіян, які прибули в ту балканську країну за рік з часу лютневого російського вторгнення в Україну, і багато з них були здивовані.
З одного боку росіяни вражені приязністю багатьох сербів, але чимало з них також здивовані культом довкола Путіна, дії якого власне і підштовхнули багатьох росіян полишити батьківщину.
«Я багато розмовляла з сербами та іншими іноземцями. Коли вони запитують «чому ви тут?», то я кажу «очевидно тому, що ми проти Путіна, ми - за демократичну Росію і проти війни в Україні», - розповіла агентству Associated Press у Белграді Анастасія Дємідова, наголосивши, «у Белграді до нас нема ворожості і це для нас важливо».
Антипутінські росіяни кажуть, що помічають в Сербії великий вплив російської пропаганди, яка там паде на часто готовий до сприйняття сербський ґрунт.
«Суспільство тут неоднозначно ставиться до війни в Україні й існує певна підтримка Росії взагалі і зокрема підтримка війни й інтервенції - агресії, яку тут у державних сербських засобах масової інформації спочатку дуже довго називали саме так як наполягав Путін - Спеціальна військова операція», - розповідає сербський політолог і журналіст Борис Варґа.
Він каже, що прихильність сербів до Росії, і подекуди навіть підтримка російської війни проти України, обумовлена досить поширеними антизахідними настроями, через які агресивність Москви розглядається як конфлікт братерської, слов’янської і православної Росії з могутнім Заходом.
Через балканські окуляри
Сербський прем'єр-міністр Олександр Вучич, коментуючи російську війну в Україні, намагається вплітати сербські проблеми, заявивши, наприклад на форумі у Давосі: «Ми підтримуємо територіальну цілісність України так само як ми підтримуємо територіальну цілісність Сербії».
Водночас він вдався до докорів Заходу за визнання відокремлення краю Косово від Сербії: «Ми будемо більш вірні територіальній цілісності країн ООН, ніж багато інших, які змінили свою позицію стосовно територіальної цілісності Сербії».
«Чимало сербських політиків і коментаторів у ЗМІ проводять прямі паралелі між ударами НАТО по Сербії 1999 року і війною Росії з Україною», - каже Борис Варґа.
Те, що Україна для Сербії є не менш братерською - слов’янською країною, і що Київ також не визнав незалежність Косово, затінене упередженим висвітленням російсько-української війни у сербських ЗМІ, а також антиукраїнською пропагандою з Росії.
«Україна напала на Росію!», - під таким заголовком вийшла масова сербська газета Informer та деякі інші в лютому 2022 року.
Загроза балканського вибуху
Косовський прем’єр-міністр Альбін Курті сказав минулого літа італійській газеті La Repubblica, що російське вторгнення в Україну підвищило загрозу нової війни на Балканах.
«Україна, то був перший випадок - результат фашистської ідеї панславізму, якою керується Кремль. Якщо буде другий випадок, наприклад у Придністров’ї, то загроза третьої війни на західних Балканах і в Косово буде дуже високою», - сказав косовський лідер.
Деякі сторонні оглядачі закликають не перебільшувати загрозу і навіть проросійськість Белграда.
«Небезпеку, яку Росія становить на західних Балканах, не варто перебільшувати. Окрім виголошування войовничих націоналістичних заяв, Сербія нічим не зобов'язана Кремлю, а просто захищає свої інтереси», - вважає Дімітар Бечев, аналітик центру Карнеґі, порівнюючи теперішню «дволику» сербську політику з тим, як Югославія поводилася в часи Холодної війни.
Він підкреслює, що насправді Сербія і економічно, і політично більше пов'язана з ЄС, але серби традиційно вважають Росію союзницею у відстоюванні своїх позицій в регіоні.
«Підхід Росії звичайно ж безсоромно опортуністичний, і часто - за рахунок Сербії. Москва вибірково використовує прецедент Косово для виправдання власних дій, визнавши незалежність Абхазії та Південної Осетії від Грузії у серпні 2008 року і так званих «народних республік» на сході України в лютому 2022 року. Але схоже, що сербська громадська думка не помічає суперечливість заяв Москви», - зауважує Дімітар Бечев, вказуючи на роль уряду Вучича.
Дімітар Бечев вважає, що здатність Росії використовувати балканські конфлікти на свою користь турбує, і російська війна ще більше нагадала про невирішені проблеми регіону.
«Сербія залишається осередком російського впливу на Балканах, але ЄС і США ще не використали всі можливості впливу. Вучич зберігає зв'язки з Кремлем, але Сербія і Росія можуть розійтися», - каже аналітик, наголошуючи на очевидних європейських інтересах Сербії.
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- Голос Америки
США надсилають Туреччині та Сирії додаткові 100 мільйонів доларів допомоги на ліквідацію наслідків землетрусу
Сполучені Штати надсилають ще 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги Туреччині та Сирії, щоб допомогти цим країнам подолати наслідки руйнівного землетрусу, який забрав життя понад 46 000 людей і залишив мільйони без даху над головою.
Завдяки новій допомозі, загальна допомога США досягне 185 мільйонів доларів і буде надана міжнародним і неурядовим групам, які брали участь у зусиллях з порятунку та відновлення.
Держсекретар США Ентоні Блінкен, який відвідав Туреччину в неділю, щоб на власні очі побачити руйнівні наслідки землетрусу магнітудою у 7,8 балів, сказав, що нова допомога допоможе в закупівлі таких товарів, як ковдри, матраци, продуктові пакети, теплий одяг, намети, та матеріали для укриття.
Допомога також буде спрямована на підтримку медицини та медичних послуг, заходів із забезпечення чистої води та санітарії, а також програм підтримки освіти дітей та молоді, які постраждали від землетрусу.
У неділю Блінкен разом зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу здійснив екскурсію на гелікоптері по місцях руйнування землетрусу. Очікується, що Блінкен зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у понеділок.
Зустрічі вищого дипломата США в Туреччині відбулися після візиту Чавушоглу до Вашингтона минулого місяця. Два союзники по НАТО намагалися залагодити розбіжності щодо вторгнення Росії в Україну, а також заявки Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу.
Попри всі обставини, рятувальники продовжують виводити людей з-під уламків землетрусу 6 лютого, але керівник агентства з реагування на стихійні лиха країни сказав, що їхні зусилля завершаться в неділю.
- Голос Америки
Країни «Групи семи» та ЄС шукають способи відстеження торгівлі російськими алмазами - Bloomberg
Країни «Групи семи» та Європейський Союз обговорюють способи відстеження російських алмазів через кордони. Цей крок може прокласти шлях для обмежень на їхню торгівлю в майбутньому, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на осіб, знайомих з цим питанням.
Попередні спроби ЄС накласти санкції на російські дорогоцінні камені наштовхнулися на опір таких країн-імпортерів, як Бельгія, яка стверджує, що ці зусилля будуть марними, оскільки транзакції просто перемістяться в інше місце без механізму відстеження дорогоцінного каміння.
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Як повідомляв раніше Голос Америки, Польща, Ірландія, Литва, Естонія та Латвія у вересні 2022 року запропонували ввести заборону на імпорт алмазів з Росії; російське алмазовидобувне підприємство “Алроса” (ALRS.MM) є найбільшим у світі виробником необроблених дорогоцінних каменів.
У Всесвітньому алмазному центрі Антверпена заявили, що санкції знищать близько 30% бізнесу та принесуть користь конкуруючим торговим центрам, додавши, що клієнтам слід дозволити самим вирішувати, чи хочуть вони російські дорогоцінні камені.
Прем'єр-міністр країни Александер де Кроо заявив на міжнародній діамантовій конференції, що така заборона буде «великою втратою» і завдасть шкоди галузі, яка забезпечує 5% експорту Бельгії та підтримує близько 30 000 робочих місць.
США ввели санкції проти російського гіганта «Алроса», на частку якого припадає близько третини світової торгівлі необробленими алмазами, яка становить 80 мільярдів доларів. Але ці заходи мали обмежений вплив, оскільки велика частина торгівлі проходить через інші ринки, такі як Індія, зауважують в Bloomberg.
Походження діаманта стає зрозумілим на початку ланцюжка постачання, коли йому видається сертифікат у рамках Кімберлійського процесу, який був розроблений, щоб припинити продаж так званих кривавих діамантів, які фінансували війни. Але після цього їх може стати важко відстежити.
Ограновані та поліровані камені часто змішуються в торгових центрах, і оригінальний сертифікат заміняється на документ, який вказує на «змішане походження», що робить майже неможливим відстежити, де зрештою продаються російські алмази, зауважують автори статті.
Люди, обізнані з обговореннями G-7 та ЄС, сказали, що рішення про відстеження діамантів не буде прийнято миттєво, тому що відстежити поліровані діаманти на глобальному ринку надзвичайно складно. Тим не менш, двоє людей, як повідомляє Bloomberg, сказали, що G-7 може оприлюднити заяву з цього приводу вже наступного тижня в рамках зусиль зберегти тиск на Росію на тлі наближення першої річниці повномасштабної війни РФ в Україні.
В матеріалі використані джерела Bloomberg
- Голос Америки
Українці неймовірно швидко проходять західні навчання, щоб повернутись на поле бою - Петреус
Українські військовики неймовірно високими темпами проходять навчання роботи із західною зброєю, щоб якомога швидше повернутись до захисту держави від Росії. Про це під час Мюнхенської безпекової конференції телеканалу CNN розповів Девід Петреус, який був командувачем США та сил коаліції у війнах в Афганістані та Іраку, а пізніше - директором ЦРУ.
Західні колеги повідомляють, що "українці просто миттєво проходять свої тренування", сказав Петреус і додав: "Вони до опівдня закінчують програму першого дня, одразу починають програму другого, тож для них доводиться дуже сильно прискорювати навчання. І навіть коли вони повертаються в казарми після дуже довгого навчального дня, вони читають посібники. Вони хочуть повернутися до бою, повернутися до захисту своїх сімей".
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"Я думаю, що вони зможуть досягти такого ефекту від наданої зброї, якого не досягли росіяни", - додав Петреус. Він висловив сподівання, що українські війська зможуть відкинути російські сили вже цього літа, залежно від поставок зброї та стратегії. Але підкреслив: щоб досягти успіху, знадобиться успішний загальновійськовий підхід, коли численні види бойових підрозділів підтримують один одного.
"Можна змусити ворога зазнати невдачі й, в ідеалі, поразки - і це можливо цього літа", - сказав Петреус, додавши, що ЗСУ можуть принаймні перерізати "сухопутний міст" з Кримом уздовж південно-східного узбережжя України. "Якщо можна відрізати це, то можна почати ізоляцію Криму, зменшити його значення як центру матеріально-технічної підтримки, а потім можна розділити російські сили. І тоді, якщо вдасться знищити міст через Керченську протоку, то справді ізолювати їх".
За словами Петреуса, важливими для перемоги України залишатимуться системи озброєння великої дальності (HIMARS). Зрештою Кремль, що зазнаватиме втрат, "повинен буде визнати, що ця війна є нежиттєздатною", сподівається екс-генерал.
Раніше Голос Америки повідомляв, що в інтерв'ю під час Мюнхенської безпекової конференції колишній командувач армією США у Європі Бен Годжес висловив сподівання, що за рік ЗСУ вдасться звільнити всю територію України від російських сил. Натомість Марк Маллок-Браун, колишній заступник генсека ООН і президент Open Society Foundations, заявив Голосу Америки, що, за його оцінкою, через рік війна в Україні все ще може тривати.
Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні в понеділок прибуде до Києва - Reuters
Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні в понеділок прибуде до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє агентство Reuters з посиланням на «політичне джерело».
Мелоні, яка вступила на посаду в жовтні, заявила, що планує відвідати Київ до річниці вторгнення Росії в Україну 24 лютого минулого року.
Не зважаючи на суперечки з цього питання в її правлячій правій коаліції та розділену громадську думку, Мелоні підтримує Україну.
Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, лідер консервативної партії Forza Italia, яка входить до коаліції Мелоні, минулого тижня заявив, що не буде планував би зустрічі із Зеленським, якби той досі був главою уряду, оскільки звинувачує президента України у війні з Росією, пише Reuters.
Європейська народна партія (ЄНП), членом якої є Forza Italia, заявила в п’ятницю, що скасовує запланований захід у Неаполі на червень через зауваження Берлусконі щодо України. Тим часом міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, один із засновників Forza Italia, заявив у суботу, що зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою на полях зустрічі "Групи семи" в Мюнхені, запевнивши його в підтримці Італії.
Нещодавно Італія та Франція завершили переговори про постачання Києву навесні передової системи ППО.
В матеріалі використані джерела Reuters
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