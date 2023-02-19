Ультраправі, ультраліві, пацифісти вимагають припинити допомогу Україні на проросійській демонстрації в Мюнхені

Близько 10 тисяч демонстрантів зібралися у суботу, 18 лютого, у центрі Мюнхена, де проходить безпекова конференція, з вимогами припинити військову підтримку України, повідомляє газета Washington Post.

Як пише американський щоденник, у той час, як світові лідери пообіцяли посилити військову підтримку України, ультраправі, ультраліві, пацифісти та проросійські громадяни вимагали встановлення миру та виголошували антинатівські та антиамериканські гасла.

Кореспонденти Washington Post зауважують, що «антинатовські та антиамериканські настрої, які довгий час вирували у Німеччині», підживлюються російською пропагандою і стали більш помітними під час війни.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи на безпековому форумі, намагався розставити правильно причинно-наслідкові зв’язки та пояснити, що війну розпочала Росія тим, що напала на Україну, а не Україна, яка захищається від агресії.

«Це не наші поставки зброї продовжують війну. Все навпаки», – сказав Шольц.

Як повідомляє Washington Post, на мітингу виступив Юрген Тоденгофер, колишній парламентар від християнських демократів, відомий своєю критикою Сполучених Штатів, який ставив під сумнів потребу членства в НАТО для Німеччини. «Ми повинні служити миру, а не американцям», – сказав він.

Перед його промовою натовп скандував «Ami Go Home!», гасло проти американської присутності в Німеччині після Другої світової війни, зауважують кореспонденти американського щоденника.

Журналісти наголошують, що демонстрації проводить те саме радикалізоване коло, що перед тим збурювало людей проти карантину під час пандемії. Але у випадку України рішення про постачання зброї наражається на післявоєнну пацифістську культуру Німеччини, що плекалася впродовж багатьох десятиліть, і воно є «незручним для багатьох німців».

Згідно з останнім опитуванням громадської думки Євробарометру, дві третини європейців підтримують надання постійної допомоги Україні.

Згідно з даними, опублікованими у середині січня, на запитання, чи схвалюють вони позицію блоку щодо підтримки України, 74 відсотки відповіли ствердно, а третина сказала, що «рішуче» схвалює.

Майже стільки ж — 73 відсотки — сказали, що погоджуються з фінансовою, військовою та гуманітарною допомогою ЄС Україні, а також із санкціями проти Росії.

Однак загальні цифри приховують значні розбіжності між країнами-членами. Найбільше Україну підтримують скандинавські країни, Нідерланди, Ірландія та Португалія, де пітдтримку схвалюють понад 90 відсотків населення. На півдні – у Греції, Болгарії, на Кіпрі, а також у Словаччині, менше половини респондентів схвалюють дії ЄС щодо України.

У Німеччині підтримка України є на рівні понад 70%.

В опитуванні, проведеному восени минулого року, також зазначається, що близько половини громадян ЄС (46%) відчули зниження рівня життя через низку криз, таку як Covid, війну в Україні та інфляцію. Найбільше оптимізм щодо майбутнього національної економіки впав в Естонії, Німеччині, Фінляндії та Швеції, мовиться в дослідженні.

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