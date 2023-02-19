Актуально
- Голос Америки
Ультраправі, ультраліві, пацифісти вимагають припинити допомогу Україні на проросійській демонстрації в Мюнхені
Близько 10 тисяч демонстрантів зібралися у суботу, 18 лютого, у центрі Мюнхена, де проходить безпекова конференція, з вимогами припинити військову підтримку України, повідомляє газета Washington Post.
Як пише американський щоденник, у той час, як світові лідери пообіцяли посилити військову підтримку України, ультраправі, ультраліві, пацифісти та проросійські громадяни вимагали встановлення миру та виголошували антинатівські та антиамериканські гасла.
Кореспонденти Washington Post зауважують, що «антинатовські та антиамериканські настрої, які довгий час вирували у Німеччині», підживлюються російською пропагандою і стали більш помітними під час війни.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи на безпековому форумі, намагався розставити правильно причинно-наслідкові зв’язки та пояснити, що війну розпочала Росія тим, що напала на Україну, а не Україна, яка захищається від агресії.
«Це не наші поставки зброї продовжують війну. Все навпаки», – сказав Шольц.
Як повідомляє Washington Post, на мітингу виступив Юрген Тоденгофер, колишній парламентар від християнських демократів, відомий своєю критикою Сполучених Штатів, який ставив під сумнів потребу членства в НАТО для Німеччини. «Ми повинні служити миру, а не американцям», – сказав він.
Перед його промовою натовп скандував «Ami Go Home!», гасло проти американської присутності в Німеччині після Другої світової війни, зауважують кореспонденти американського щоденника.
Журналісти наголошують, що демонстрації проводить те саме радикалізоване коло, що перед тим збурювало людей проти карантину під час пандемії. Але у випадку України рішення про постачання зброї наражається на післявоєнну пацифістську культуру Німеччини, що плекалася впродовж багатьох десятиліть, і воно є «незручним для багатьох німців».
Згідно з останнім опитуванням громадської думки Євробарометру, дві третини європейців підтримують надання постійної допомоги Україні.
Згідно з даними, опублікованими у середині січня, на запитання, чи схвалюють вони позицію блоку щодо підтримки України, 74 відсотки відповіли ствердно, а третина сказала, що «рішуче» схвалює.
Майже стільки ж — 73 відсотки — сказали, що погоджуються з фінансовою, військовою та гуманітарною допомогою ЄС Україні, а також із санкціями проти Росії.
Однак загальні цифри приховують значні розбіжності між країнами-членами. Найбільше Україну підтримують скандинавські країни, Нідерланди, Ірландія та Португалія, де пітдтримку схвалюють понад 90 відсотків населення. На півдні – у Греції, Болгарії, на Кіпрі, а також у Словаччині, менше половини респондентів схвалюють дії ЄС щодо України.
У Німеччині підтримка України є на рівні понад 70%.
В опитуванні, проведеному восени минулого року, також зазначається, що близько половини громадян ЄС (46%) відчули зниження рівня життя через низку криз, таку як Covid, війну в Україні та інфляцію. Найбільше оптимізм щодо майбутнього національної економіки впав в Естонії, Німеччині, Фінляндії та Швеції, мовиться в дослідженні.
Дивіться також:
Всі новини дня
Прем'єрка Естонії Каллас окреслила пропозицію закупівлі Євросоюзом боєприпасів для України
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас окреслила запропоновану процедуру закупівлі Європейським Союзом боєприпасів для української оборони.
Згідно з пропозицією, країни-члени надаватимуть гроші ЄС, який укладатиме великі контракти з виробниками боєприпасів, що дозволить їм збільшити виробництво. Схожа програма була створена під час пандемії COVID-19, щоб полегшити виробництво вакцини.
«Росія за день випускає стільки артилерійських снарядів, скільки ЄС виробляє за місяць», — сказала Каллас. Вона додала, що російські виробники працюють цілодобово, і закликала ЄС негайно збільшити виробництво.
Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель підтримав пропозицію та сказав, що блок «працює» над цією ідеєю.
«Ми перебуваємо у режимі війни, режимі термінової війни», — сказав Боррель 19 лютого.
Як повідомляв Голос Америки, у суботу очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз може «зрушити гори», якщо це потрібно, і що у випадку «жорстокої війни, яку Росія розв’язала проти України» ЄС повинен об’єднати зусилля для закупівлі для України необхідної кількості боєприпасів.
Вона заявила, що спільний інтерес ЄС в отриманні більшої кількості боєприпасів для України, переважатиме індивідуальні національні інтереси. Також у своїй промові фон дер Ляєн запропонувала ЄС об’єднати зусилля з оборонною промисловістю блоку, щоб прискорити та збільшити виробництво боєприпасів для України та для того, щоб поповнити склади в Європі.
Раніше Київ звернувся до союзників по допомогу в постачанні артилерійських снарядів, оскільки його запаси виснажуються, через те, що українські війська витрачають близько 10 тисяч снарядів на день.
У перший день конференції віце-президентка США Камала Гарріс підтвердила, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну «стільки, скільки буде потрібно».
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон і його союзники залишаються «сильнішими, ніж будь-коли» у підтримці України, а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що міжнародне співтовариство має «дати Україні те, що їм потрібно, щоб перемогти».
Війна Росії в Україні та спільні дії Заходу в протистоянні російській агресії були серед основних питань Мюнхенської безпекової конференції 17-18 лютого. Вперше за два десятиліття Росію не запросили на конференцію.
Кохання і війна: історія Юлії та Сергія. Відео
«Давай одружимось» - такі слова почув військовий Сергій Костюченко від своєї дівчини Юлії після складного поранення у бойовій операції.
"Китай розглядає надання летальної допомоги Росії для війни в Україні" - Блінкен
США "дуже стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання летальної підтримки Росії в її агресії проти України", заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю NBC за результатами зустрічі із китайським міністром закордонних справ Ваном Ї.
Блінкен нагадав, що протягом останніх років Пекін висловлював Кремлю політичну підтримку та надавав "певну нелетальну допомогу", однак тепер Вашингтон занепокоєний можливим рішенням Китаю постачати Росії зброю. "Я чітко дав зрозуміти, що це матиме серйозні наслідки для наших відносин, це також те, про що прямо заявляв президент [Джо] Байден президенту Сі [Цзіньпіну] кілька разів".
В офіційному повідомленні Держдепу про зустріч, яка відбулась на тлі новин про китайську розвідувальну кулю, також зазначено, що Блінкен "попередив про наслідки, якщо Китай надасть матеріальну підтримку Росії або допоможе ухилятися від системних санкцій" через війну Кремля в Україні.
Телеканал NBC раніше повідомляв, що Китай може постачати Росії військову форму і бронежилети для весняного наступу, а за даними агентства Bloomberg, США в січні надали КНР докази того, що деякі китайські держкомпанії можуть надавати нелетальну військову та економічну допомогу Росії у війні з Україною. Китай ці повідомлення не коментував.
Напередодні під час Мюнхенської безпекової конференції державний секретар зустрівся із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, під час якої Блінкен "наголосив на незмінній підтримці США України". Високопосадовці "обговорили поточну підготовку до 24 лютого, включаючи заплановані зустрічі в ООН, ОБСЄ та інших багатосторонніх форумах. Держсекретар попередньо проаналізував майбутні пакети безпекової та економічної допомоги Україні".
"Я подякував державному секретарю Блінкену і США за підтримку України. Ми налаштовані прискорити доставлення військової допомоги. Ми також координували нашу спільну роботу щодо мобілізації підтримки майбутніх голосувань в ООН. Я знову закликав США розпочати навчання українських пілотів на F-16", - написав у Twitter Кулеба.
Глава українського МЗС також повідомив, що зустрічався із китайським міністром закордонних справ: "Я ціную можливість обмінятися думками з державним радником Ваном Ї. Ми згодні з тим, що фундаментальний принцип Статуту ООН про територіальну цілісність є священним для обох наших держав. Я ще раз наголосив, що всі ініціативи, спрямовані на відновлення миру в Україні, повинні базуватися на цьому".
Перемога України – необхідна умова для будь-яких змін в Росії, - Каспаров
Перемога України у війні є необхідною умовою будь-яких позитивних змін у російському суспільстві, заявив російський опозиціонер Гаррі Каспаров на зустрічі із представниками противників режиму Кремля на міжнародній конференції з безпеки у Мюнхені, пише Радіо Свобода.
За його словами, російському народу слід зрозуміти, що Росія програє. Запорукою такого розуміння він назвав повернення Україні окупованого Криму. «Крим – це основа путінської міфології», – сказав Каспаров і закликав західні країни усіляко сприяти українській перемозі.
Водночас опозиційний політик Михайло Ходорковський наголосив, що Заходу не слід боятися ескалації бойових дій. Навпаки, він вважає, що деескалація і перемир’я на умовах Кремля були б неприйнятними. «Це означає, що злодієві вдалося б піти з награбованим», – сказав Ходорковський.
Запорукою успішного демократичного майбутнього Росії він вважає послаблення президентської влади і принцип поділу й балансу влади.
Донька вбитого політика Бориса Нємцова Жанна заявила, що багато хто в Росії не знає подробиць про війну РФ проти України і не цікавиться ними. За її словами, росіян потрібно просвітити, вдаючись не тільки до раціональних, а й до емоційних аргументів.
Представниця правозахисної групи «Меморіал» Ірина Щербакова також підкреслила, що Заходу не варто боятися хаосу в разі краху чинної російської влади. На її думку, такі страхи підігріває сам Кремль, і їх необхідно подолати.
Війна Росії в Україні та спільні дії Заходу в протистоянні російській агресії була ключовим питанням Мюнхенської безпекової конференції 17-18 лютого.
У конференції беруть участь лідери та високопосадовці багатьох держав, у тому числі канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон, віцепрезидент США Камала Гарріс. Російську делегацію до Мюнхена не запросили, на відміну від опозиційних Кремлю політиків у вигнанні.
17 лютого перед учасниками конференції по відеозв’язку виступив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що зволікання з військовою підтримкою України завжди було і є помилкою.
Форум