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"Історична подія", "драматичний момент" - Західні ЗМІ реагують на візит Байдена до України
Президент США Джо Байден провів у Києві декілька годин в понеділок. Під час неоголошеного візиту він провів зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, поклав квіти до меморіалу жертвам війни.
"Історичним" назвало неоголошений візит Байдена до України CNN. Щоб прибути до України Байден їхав 10 годин потягом, пише The New York Times. Видання вказує на "драматичний момент" візиту, коли президенти йдуть вулицями Києва під звуки сирени повітряної тривоги. Ця тривога, зауважує видання, була викликана тим, що в небо здійнявся російський літак "Міг" в Білорусі. Ракета з Білорусі може долетіти до Києва за 20 хвилин, пише видання.
Про те, що під час візиту Байдена звучала сирена тривоги пишуть Bloomberg,АВС News та інші. Видання зазначають, що приїзд Байдена супроводжувався посиленими заходами безпеки, "центр міста перегородила поліція та військові машини", йдеться в статті АВС.
WSJ зазначає, що Байден став одним із останніх лідерів "Групи семи", який відвідав Україну, а його візит свідчить про посилення дипломатичної присутності США в Києві. Як і NPR, чий репортер був серед небагатьох представників преси, які супроводжували Байдена в подорожі до Києва, видання вказує на те, що подорож американського президента в Києві відбувається на тлі зростання сумнівів всередині США щодо необхідності великих витрат на підтримку України.
Politico також наголосило на внутрішньополітичному аспекті подорожі Байдена. В статті, виданій до того, як стало відомо, що Байден їде до України, видання вказало на те, що, хоч обидві провідні партії виступають за підтримку України, прихильність до України зменшується серед республіканців. Однак, зауважує видання, зараз і в опозиції вітали подорож Байдена до Європи. Видання цитує провідного сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який заявив, що ця подорож "стане вирішальним моментом президентства Байдена".
В той час, як президент Байден прибув до України, голова китайської дипломатії Ван Ї прямує до Росії, зазначає CNN. "Вигляд цих двох поїздок, що відбуваються за кілька днів до річниці жорстокої війни, в п'ятницю підкреслює геополітичний розділ між двома супердержавами", - пише видання. Минулого тижня держсекретар США заявив в інтерв'ю CBS, що Китай може готуватись надати збройну допомогу Росії. В понеділок Міністерство закордонних справ Китаю відкинуло ці припущення, і, своєю чергою, звинуватило США в намаганні "перекласти відповідальність".
Як повідомляв Голос Америки, Байден під час спільного виступу з президентом України Володимиром Зеленським, що відбувся в Маріїнському палаці, відзначив стійкість народу України в протистоянні агресору а також оголосив про надання Україні додаткового пакету допомоги обсягом півмільярда доларів. Пакет включатиме додаткове військове устаткування, боєприпаси та антитанкову зброю, заявив Байден, однак не надав деталей. Він також оголосив, що цього тижня США запровадять нові санкції проти Росії.
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- Голос Америки
Байден в Києві оголосив пакет додаткової допомоги Україні
Президент США Джо Байден прибув із неоголошеним візитом до Києва. Під час спільного виступу з президентом України Володимиром Зеленським, що відбувся в Маріїнському палаці, американський президент відзначив стійкість народу України в протистоянні агресору а також оголосив про надання Україні додаткового пакету допомоги обсягом півмільярда доларів. Пакет включатиме додаткове військове устаткування, боєприпаси та антитанкову зброю, заявив Байден, однак не надав деталей. Він також оголосив, що цього тижня США запровадять нові санкції проти Росії.
Байден прибув до Києва за кілька днів до роковин повномасштабного вторгнення Росії до України, щоб "виявити підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності країни", сказав він.
"Через рік Київ стоїть. Україна стоїть. Демократія стоїть, - сказав Байден. - Американці з вами, і світ з вами".
"Путін думав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що протримається довше, ніж ми. Не думаю, що він досі так вважає", - додав він.
Зеленський подякував Байдену за візит. Президенти поклали квіти до меморіалу, який вшановує пам'ять полеглих у війні героїв.
Президенти обговорять події на полі бою в Україні під час двосторонньої зустрічі, сказав Зеленський. Під час візиту Байдена в Києві було чутно сирени протиповітряної оборони.
Сербський «шпагат» між ЄС і Росією
«Сербія є важливим і надійним партнером Росії», - написав російський президент у листі сербському президентові Олександру Вучичу з нагоди Дня державності Сербії 15 лютого.
Президент Путін підкреслив, що у Москві дуже цінують «виважений зовнішньополітичний курс Белграда в нинішніх складних міжнародних обставинах».
Цінність курсу сербського уряду для Путіна полягає зокрема в тому, що, хоча Сербія ще з 2012 року має статус кандидата на вступ до Європейського Союзу і на офіційному рівні засудила російське вторгнення в Україну, Белград з 2014 року не зробив очікуваного для європейської країни кроку - не долучився до європейських санкцій щодо Росії.
Чимало сербських політиків і коментаторів у ЗМІ проводять прямі паралелі між ударами НАТО по Сербії 1999 року і війною Росії з Україною.Борис Варґа
Сербія залишила росіянам прочинені двері у європейський простір, наприклад, регулярними авіарейсами компанії Air Serbia між Белградом і Москвою.
Цим, а також безвізовим режимом скористались приблизно 200 тисяч росіян, які прибули в ту балканську країну за рік з часу лютневого російського вторгнення в Україну, і багато з них були здивовані.
З одного боку росіяни вражені приязністю багатьох сербів, але чимало з них також здивовані культом довкола Путіна, дії якого власне і підштовхнули багатьох росіян полишити батьківщину.
«Я багато розмовляла з сербами та іншими іноземцями. Коли вони запитують «чому ви тут?», то я кажу «очевидно тому, що ми проти Путіна, ми - за демократичну Росію і проти війни в Україні», - розповіла агентству Associated Press у Белграді Анастасія Дємідова, наголосивши, «у Белграді до нас нема ворожості і це для нас важливо».
Антипутінські росіяни кажуть, що помічають в Сербії великий вплив російської пропаганди, яка там паде на часто готовий до сприйняття сербський ґрунт.
«Суспільство тут неоднозначно ставиться до війни в Україні й існує певна підтримка Росії взагалі і зокрема підтримка війни й інтервенції - агресії, яку тут у державних сербських засобах масової інформації спочатку дуже довго називали саме так як наполягав Путін - Спеціальна військова операція», - розповідає сербський політолог і журналіст Борис Варґа.
Він каже, що прихильність сербів до Росії, і подекуди навіть підтримка російської війни проти України, обумовлена досить поширеними антизахідними настроями, через які агресивність Москви розглядається як конфлікт братерської, слов’янської і православної Росії з могутнім Заходом.
Через балканські окуляри
Сербський прем'єр-міністр Олександр Вучич, коментуючи російську війну в Україні, намагається вплітати сербські проблеми, заявивши, наприклад на форумі у Давосі: «Ми підтримуємо територіальну цілісність України так само як ми підтримуємо територіальну цілісність Сербії».
Водночас він вдався до докорів Заходу за визнання відокремлення краю Косово від Сербії: «Ми будемо більш вірні територіальній цілісності країн ООН, ніж багато інших, які змінили свою позицію стосовно територіальної цілісності Сербії».
«Чимало сербських політиків і коментаторів у ЗМІ проводять прямі паралелі між ударами НАТО по Сербії 1999 року і війною Росії з Україною», - каже Борис Варґа.
Те, що Україна для Сербії є не менш братерською - слов’янською країною, і що Київ також не визнав незалежність Косово, затінене упередженим висвітленням російсько-української війни у сербських ЗМІ, а також антиукраїнською пропагандою з Росії.
«Україна напала на Росію!», - під таким заголовком вийшла масова сербська газета Informer та деякі інші в лютому 2022 року.
Загроза балканського вибуху
Косовський прем’єр-міністр Альбін Курті сказав минулого літа італійській газеті La Repubblica, що російське вторгнення в Україну підвищило загрозу нової війни на Балканах.
«Україна, то був перший випадок - результат фашистської ідеї панславізму, якою керується Кремль. Якщо буде другий випадок, наприклад у Придністров’ї, то загроза третьої війни на західних Балканах і в Косово буде дуже високою», - сказав косовський лідер.
Деякі сторонні оглядачі закликають не перебільшувати загрозу і навіть проросійськість Белграда.
«Небезпеку, яку Росія становить на західних Балканах, не варто перебільшувати. Окрім виголошування войовничих націоналістичних заяв, Сербія нічим не зобов'язана Кремлю, а просто захищає свої інтереси», - вважає Дімітар Бечев, аналітик центру Карнеґі, порівнюючи теперішню «дволику» сербську політику з тим, як Югославія поводилася в часи Холодної війни.
Він підкреслює, що насправді Сербія і економічно, і політично більше пов'язана з ЄС, але серби традиційно вважають Росію союзницею у відстоюванні своїх позицій в регіоні.
«Підхід Росії звичайно ж безсоромно опортуністичний, і часто - за рахунок Сербії. Москва вибірково використовує прецедент Косово для виправдання власних дій, визнавши незалежність Абхазії та Південної Осетії від Грузії у серпні 2008 року і так званих «народних республік» на сході України в лютому 2022 року. Але схоже, що сербська громадська думка не помічає суперечливість заяв Москви», - зауважує Дімітар Бечев, вказуючи на роль уряду Вучича.
Дімітар Бечев вважає, що здатність Росії використовувати балканські конфлікти на свою користь турбує, і російська війна ще більше нагадала про невирішені проблеми регіону.
«Сербія залишається осередком російського впливу на Балканах, але ЄС і США ще не використали всі можливості впливу. Вучич зберігає зв'язки з Кремлем, але Сербія і Росія можуть розійтися», - каже аналітик, наголошуючи на очевидних європейських інтересах Сербії.
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- Голос Америки
США надсилають Туреччині та Сирії додаткові 100 мільйонів доларів допомоги на ліквідацію наслідків землетрусу
Сполучені Штати надсилають ще 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги Туреччині та Сирії, щоб допомогти цим країнам подолати наслідки руйнівного землетрусу, який забрав життя понад 46 000 людей і залишив мільйони без даху над головою.
Завдяки новій допомозі, загальна допомога США досягне 185 мільйонів доларів і буде надана міжнародним і неурядовим групам, які брали участь у зусиллях з порятунку та відновлення.
Держсекретар США Ентоні Блінкен, який відвідав Туреччину в неділю, щоб на власні очі побачити руйнівні наслідки землетрусу магнітудою у 7,8 балів, сказав, що нова допомога допоможе в закупівлі таких товарів, як ковдри, матраци, продуктові пакети, теплий одяг, намети, та матеріали для укриття.
Допомога також буде спрямована на підтримку медицини та медичних послуг, заходів із забезпечення чистої води та санітарії, а також програм підтримки освіти дітей та молоді, які постраждали від землетрусу.
У неділю Блінкен разом зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу здійснив екскурсію на гелікоптері по місцях руйнування землетрусу. Очікується, що Блінкен зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у понеділок.
Зустрічі вищого дипломата США в Туреччині відбулися після візиту Чавушоглу до Вашингтона минулого місяця. Два союзники по НАТО намагалися залагодити розбіжності щодо вторгнення Росії в Україну, а також заявки Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу.
Попри всі обставини, рятувальники продовжують виводити людей з-під уламків землетрусу 6 лютого, але керівник агентства з реагування на стихійні лиха країни сказав, що їхні зусилля завершаться в неділю.
- Голос Америки
Країни «Групи семи» та ЄС шукають способи відстеження торгівлі російськими алмазами - Bloomberg
Країни «Групи семи» та Європейський Союз обговорюють способи відстеження російських алмазів через кордони. Цей крок може прокласти шлях для обмежень на їхню торгівлю в майбутньому, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на осіб, знайомих з цим питанням.
Попередні спроби ЄС накласти санкції на російські дорогоцінні камені наштовхнулися на опір таких країн-імпортерів, як Бельгія, яка стверджує, що ці зусилля будуть марними, оскільки транзакції просто перемістяться в інше місце без механізму відстеження дорогоцінного каміння.
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Як повідомляв раніше Голос Америки, Польща, Ірландія, Литва, Естонія та Латвія у вересні 2022 року запропонували ввести заборону на імпорт алмазів з Росії; російське алмазовидобувне підприємство “Алроса” (ALRS.MM) є найбільшим у світі виробником необроблених дорогоцінних каменів.
У Всесвітньому алмазному центрі Антверпена заявили, що санкції знищать близько 30% бізнесу та принесуть користь конкуруючим торговим центрам, додавши, що клієнтам слід дозволити самим вирішувати, чи хочуть вони російські дорогоцінні камені.
Прем'єр-міністр країни Александер де Кроо заявив на міжнародній діамантовій конференції, що така заборона буде «великою втратою» і завдасть шкоди галузі, яка забезпечує 5% експорту Бельгії та підтримує близько 30 000 робочих місць.
США ввели санкції проти російського гіганта «Алроса», на частку якого припадає близько третини світової торгівлі необробленими алмазами, яка становить 80 мільярдів доларів. Але ці заходи мали обмежений вплив, оскільки велика частина торгівлі проходить через інші ринки, такі як Індія, зауважують в Bloomberg.
Походження діаманта стає зрозумілим на початку ланцюжка постачання, коли йому видається сертифікат у рамках Кімберлійського процесу, який був розроблений, щоб припинити продаж так званих кривавих діамантів, які фінансували війни. Але після цього їх може стати важко відстежити.
Ограновані та поліровані камені часто змішуються в торгових центрах, і оригінальний сертифікат заміняється на документ, який вказує на «змішане походження», що робить майже неможливим відстежити, де зрештою продаються російські алмази, зауважують автори статті.
Люди, обізнані з обговореннями G-7 та ЄС, сказали, що рішення про відстеження діамантів не буде прийнято миттєво, тому що відстежити поліровані діаманти на глобальному ринку надзвичайно складно. Тим не менш, двоє людей, як повідомляє Bloomberg, сказали, що G-7 може оприлюднити заяву з цього приводу вже наступного тижня в рамках зусиль зберегти тиск на Росію на тлі наближення першої річниці повномасштабної війни РФ в Україні.
В матеріалі використані джерела Bloomberg
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