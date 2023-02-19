"Китай розглядає надання летальної допомоги Росії для війни в Україні" - Блінкен

США "дуже стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання летальної підтримки Росії в її агресії проти України", заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю NBC за результатами зустрічі із китайським міністром закордонних справ Ваном Ї.

Блінкен нагадав, що протягом останніх років Пекін висловлював Кремлю політичну підтримку та надавав "певну нелетальну допомогу", однак тепер Вашингтон занепокоєний можливим рішенням Китаю постачати Росії зброю. "Я чітко дав зрозуміти, що це матиме серйозні наслідки для наших відносин, це також те, про що прямо заявляв президент [Джо] Байден президенту Сі [Цзіньпіну] кілька разів".

В офіційному повідомленні Держдепу про зустріч, яка відбулась на тлі новин про китайську розвідувальну кулю, також зазначено, що Блінкен "попередив про наслідки, якщо Китай надасть матеріальну підтримку Росії або допоможе ухилятися від системних санкцій" через війну Кремля в Україні.

Телеканал NBC раніше повідомляв, що Китай може постачати Росії військову форму і бронежилети для весняного наступу, а за даними агентства Bloomberg, США в січні надали КНР докази того, що деякі китайські держкомпанії можуть надавати нелетальну військову та економічну допомогу Росії у війні з Україною. Китай ці повідомлення не коментував.

Напередодні під час Мюнхенської безпекової конференції державний секретар зустрівся із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, під час якої Блінкен "наголосив на незмінній підтримці США України". Високопосадовці "обговорили поточну підготовку до 24 лютого, включаючи заплановані зустрічі в ООН, ОБСЄ та інших багатосторонніх форумах. Держсекретар попередньо проаналізував майбутні пакети безпекової та економічної допомоги Україні".

"Я подякував державному секретарю Блінкену і США за підтримку України. Ми налаштовані прискорити доставлення військової допомоги. Ми також координували нашу спільну роботу щодо мобілізації підтримки майбутніх голосувань в ООН. Я знову закликав США розпочати навчання українських пілотів на F-16", - написав у Twitter Кулеба.

Глава українського МЗС також повідомив, що зустрічався із китайським міністром закордонних справ: "Я ціную можливість обмінятися думками з державним радником Ваном Ї. Ми згодні з тим, що фундаментальний принцип Статуту ООН про територіальну цілісність є священним для обох наших держав. Я ще раз наголосив, що всі ініціативи, спрямовані на відновлення миру в Україні, повинні базуватися на цьому".