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"Китай розглядає надання летальної допомоги Росії для війни в Україні" - Блінкен
США "дуже стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання летальної підтримки Росії в її агресії проти України", заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю NBC за результатами зустрічі із китайським міністром закордонних справ Ваном Ї.
Блінкен нагадав, що протягом останніх років Пекін висловлював Кремлю політичну підтримку та надавав "певну нелетальну допомогу", однак тепер Вашингтон занепокоєний можливим рішенням Китаю постачати Росії зброю. "Я чітко дав зрозуміти, що це матиме серйозні наслідки для наших відносин, це також те, про що прямо заявляв президент [Джо] Байден президенту Сі [Цзіньпіну] кілька разів".
В офіційному повідомленні Держдепу про зустріч, яка відбулась на тлі новин про китайську розвідувальну кулю, також зазначено, що Блінкен "попередив про наслідки, якщо Китай надасть матеріальну підтримку Росії або допоможе ухилятися від системних санкцій" через війну Кремля в Україні.
Телеканал NBC раніше повідомляв, що Китай може постачати Росії військову форму і бронежилети для весняного наступу, а за даними агентства Bloomberg, США в січні надали КНР докази того, що деякі китайські держкомпанії можуть надавати нелетальну військову та економічну допомогу Росії у війні з Україною. Китай ці повідомлення не коментував.
Напередодні під час Мюнхенської безпекової конференції державний секретар зустрівся із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, під час якої Блінкен "наголосив на незмінній підтримці США України". Високопосадовці "обговорили поточну підготовку до 24 лютого, включаючи заплановані зустрічі в ООН, ОБСЄ та інших багатосторонніх форумах. Держсекретар попередньо проаналізував майбутні пакети безпекової та економічної допомоги Україні".
"Я подякував державному секретарю Блінкену і США за підтримку України. Ми налаштовані прискорити доставлення військової допомоги. Ми також координували нашу спільну роботу щодо мобілізації підтримки майбутніх голосувань в ООН. Я знову закликав США розпочати навчання українських пілотів на F-16", - написав у Twitter Кулеба.
Глава українського МЗС також повідомив, що зустрічався із китайським міністром закордонних справ: "Я ціную можливість обмінятися думками з державним радником Ваном Ї. Ми згодні з тим, що фундаментальний принцип Статуту ООН про територіальну цілісність є священним для обох наших держав. Я ще раз наголосив, що всі ініціативи, спрямовані на відновлення миру в Україні, повинні базуватися на цьому".
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- Голос Америки
Ультраправі, ультраліві, пацифісти вимагають припинити допомогу Україні на проросійській демонстрації в Мюнхені
Близько 10 тисяч демонстрантів зібралися у суботу, 18 лютого, у центрі Мюнхена, де проходить безпекова конференція, з вимогами припинити військову підтримку України, повідомляє газета Washington Post.
Як пише американський щоденник, у той час, як світові лідери пообіцяли посилити військову підтримку України, ультраправі, ультраліві, пацифісти та проросійські громадяни вимагали встановлення миру та виголошували антинатівські та антиамериканські гасла.
Кореспонденти Washington Post зауважують, що «антинатовські та антиамериканські настрої, які довгий час вирували у Німеччині», підживлюються російською пропагандою і стали більш помітними під час війни.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи на безпековому форумі, намагався розставити правильно причинно-наслідкові зв’язки та пояснити, що війну розпочала Росія тим, що напала на Україну, а не Україна, яка захищається від агресії.
«Це не наші поставки зброї продовжують війну. Все навпаки», – сказав Шольц.
Як повідомляє Washington Post, на мітингу виступив Юрген Тоденгофер, колишній парламентар від християнських демократів, відомий своєю критикою Сполучених Штатів, який ставив під сумнів потребу членства в НАТО для Німеччини. «Ми повинні служити миру, а не американцям», – сказав він.
Перед його промовою натовп скандував «Ami Go Home!», гасло проти американської присутності в Німеччині після Другої світової війни, зауважують кореспонденти американського щоденника.
Журналісти наголошують, що демонстрації проводить те саме радикалізоване коло, що перед тим збурювало людей проти карантину під час пандемії. Але у випадку України рішення про постачання зброї наражається на післявоєнну пацифістську культуру Німеччини, що плекалася впродовж багатьох десятиліть, і воно є «незручним для багатьох німців».
Згідно з останнім опитуванням громадської думки Євробарометру, дві третини європейців підтримують надання постійної допомоги Україні.
Згідно з даними, опублікованими у середині січня, на запитання, чи схвалюють вони позицію блоку щодо підтримки України, 74 відсотки відповіли ствердно, а третина сказала, що «рішуче» схвалює.
Майже стільки ж — 73 відсотки — сказали, що погоджуються з фінансовою, військовою та гуманітарною допомогою ЄС Україні, а також із санкціями проти Росії.
Однак загальні цифри приховують значні розбіжності між країнами-членами. Найбільше Україну підтримують скандинавські країни, Нідерланди, Ірландія та Португалія, де пітдтримку схвалюють понад 90 відсотків населення. На півдні – у Греції, Болгарії, на Кіпрі, а також у Словаччині, менше половини респондентів схвалюють дії ЄС щодо України.
У Німеччині підтримка України є на рівні понад 70%.
В опитуванні, проведеному восени минулого року, також зазначається, що близько половини громадян ЄС (46%) відчули зниження рівня життя через низку криз, таку як Covid, війну в Україні та інфляцію. Найбільше оптимізм щодо майбутнього національної економіки впав в Естонії, Німеччині, Фінляндії та Швеції, мовиться в дослідженні.
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- Голос Америки
- Радіо Свобода
Перемога України – необхідна умова для будь-яких змін в Росії, - Каспаров
Перемога України у війні є необхідною умовою будь-яких позитивних змін у російському суспільстві, заявив російський опозиціонер Гаррі Каспаров на зустрічі із представниками противників режиму Кремля на міжнародній конференції з безпеки у Мюнхені, пише Радіо Свобода.
За його словами, російському народу слід зрозуміти, що Росія програє. Запорукою такого розуміння він назвав повернення Україні окупованого Криму. «Крим – це основа путінської міфології», – сказав Каспаров і закликав західні країни усіляко сприяти українській перемозі.
Водночас опозиційний політик Михайло Ходорковський наголосив, що Заходу не слід боятися ескалації бойових дій. Навпаки, він вважає, що деескалація і перемир’я на умовах Кремля були б неприйнятними. «Це означає, що злодієві вдалося б піти з награбованим», – сказав Ходорковський.
Запорукою успішного демократичного майбутнього Росії він вважає послаблення президентської влади і принцип поділу й балансу влади.
Донька вбитого політика Бориса Нємцова Жанна заявила, що багато хто в Росії не знає подробиць про війну РФ проти України і не цікавиться ними. За її словами, росіян потрібно просвітити, вдаючись не тільки до раціональних, а й до емоційних аргументів.
Представниця правозахисної групи «Меморіал» Ірина Щербакова також підкреслила, що Заходу не варто боятися хаосу в разі краху чинної російської влади. На її думку, такі страхи підігріває сам Кремль, і їх необхідно подолати.
Війна Росії в Україні та спільні дії Заходу в протистоянні російській агресії була ключовим питанням Мюнхенської безпекової конференції 17-18 лютого.
У конференції беруть участь лідери та високопосадовці багатьох держав, у тому числі канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон, віцепрезидент США Камала Гарріс. Російську делегацію до Мюнхена не запросили, на відміну від опозиційних Кремлю політиків у вигнанні.
17 лютого перед учасниками конференції по відеозв’язку виступив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що зволікання з військовою підтримкою України завжди було і є помилкою.
- Голос Америки
Пелосі в Мюнхені: «Ми просто переможемо, дитинко. Ми просто витримаємо, доки не переможемо».
Американське суспільство підтримує боротьбу України за свободу, і ця позиція залишається незмінною, заявила колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.
Американський народ прийняв українців у свої домівки. Вони за перемогуНенсі Пелосі
Відповідаючи на запитання під час дискусії на Мюнхенському безпековому форумі щодо американської підтримки України, Пелосі сказала, що більшість американців розуміє, що українці борються за свободу і готові їх у цьому підтримувати.
«Можливо, є ті, хто каже – не хочу витрачати гроші чи те, чи інше, але переважно американський народ прийняв українців у свої домівки. Вони за перемогу», – сказала Пелосі.
На її думку, якщо в пресі повідомляють, що є деяке послаблення, то воно не впливає на загальні настрої.
«Це послання успіху, налаштування на перемогу. Преса задає всілякі питання. Або чому ти це питаєш? Ми просто переможемо, дитинко. Ми просто витримаємо, доки не переможемо. Це про демократію, свободу, свободу. Для українського народу, але для світу», – сказала Пелосі.
Вона додала, що про це на Мюнхенській конференції також чікто сказала віце-президентка США Камала Гарріс, що потрібно «тримати стрій проти Путіна».
«Я не боюся того, що є послаблення підтримки народу України», – сказала Пелосі.
Згідно з новим опитуванням, яке було опубліковано 15 лютого, підтримка України серед американців дещо зменшилася. Сорок вісім відсотків стверджують, що вони за надання США зброї Україні, 29 відсотків проти, а 22 відсотки кажуть, що вони ні за, ні проти, мовиться в опитуванні, яке провели спільно агентство Associated Press та Центр дослідження громадської думки NORC.
У травні 2022 року, менш ніж через три місяці війни, 60 відсотків дорослих американців заявили, що вони були за відправку Україні зброї.
Американці приблизно порівну розділилися щодо надсилання державних коштів безпосередньо в Україну: 37 відсотків за, 38 відсотків проти, а 23 відсотки не визначилися.
Згідно з іншим опитуванням, опублікованим соціологічною компанією Gallop 5 лютого, кількість американців, які хочуть, щоб Сполучені Штати підтримали Україну у поверненні її території, навіть якщо це призведе до тривалого конфлікту, залишилася стабільною, на рівні 65% дорослого населення.
Водночас 31% продовжують говорити, що вони воліли б, щоб США працювали над швидким припиненням війни, навіть якщо це дозволить Росії зберегти частину українських територій.
Ненсі Пелосі, яка склала повноваження спікерки Палати представників Конгресу з початку нинішнього року, побувала в Україні та на власні очі бачила руйнування, яке принесла російська агресія.
У своєму виступі у Мюнхені вона сказала, що історії українського опору, які вона почула в Києві та в містах поблизу Києва, які перебували в російській окупації, її дуже надихнули. Її надихнули люди, чий дух не зламала жорстокість російських солдатів.
У своєму інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки» напередодні візиту до Мюнхена Пелосі запевнила, що рік потому, «Сполучені Штати та наші союзники залишаються повністю відданими боротьбі за демократію в Україні, яка насправді є боротьбою за демократію у всьому світі».
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