Чого очікувати від візиту американського президента до Польщі. Cенатор США Кріс Мерфі очікує, що 2023 рік стане роком, коли Україна переможе у війні - ексклюзивне інтерв’ю. Чому рік тому небагато західних експертів вірили в те, що Кремль справді піде на великий наступ.
Візит Джо Байдена в Україну – деталі, реакції в США. ЧАС-ТАЙМ
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лютий 17, 2023
Важливі заяви щодо України на конференції в Мюнхені.ЧАС-ТАЙМ
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лютий 13, 2023
Столтенберґ: Ми збільшимо допомогу Україні. ЧАС-ТАЙМ
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лютий 10, 2023
Президент США Джо Байден відвідає Польщу. ЧАС-ТАЙМ