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Час-Time

Візит Джо Байдена в Україну – деталі, реакції в США. ЧАС-ТАЙМ

Візит Джо Байдена в Україну – деталі, реакції в США. ЧАС-ТАЙМ
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Візит Джо Байдена в Україну – деталі, реакції в США. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Президент США Джо Байден під час візиту до Києва заявив: американці та увесь світ стоїть з Україною. Деталі візиту, реакції в США та Україні. Поїздку президента в США до останнього тримали в цілковитій таємниці: подробиці як планували цей візит.

Чого очікувати від візиту американського президента до Польщі. Cенатор США Кріс Мерфі очікує, що 2023 рік стане роком, коли Україна переможе у війні - ексклюзивне інтерв’ю. Чому рік тому небагато західних експертів вірили в те, що Кремль справді піде на великий наступ.

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