Візит Джо Байдена в Україну – деталі, реакції в США. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Президент США Джо Байден під час візиту до Києва заявив: американці та увесь світ стоїть з Україною. Деталі візиту, реакції в США та Україні. Поїздку президента в США до останнього тримали в цілковитій таємниці: подробиці як планували цей візит.