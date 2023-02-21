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Студія Вашингтон

Як планували візит Байдена до Києва. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Як планували візит Байдена до Києва. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Як планували візит Байдена до Києва. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Історичний візит під звуки повітряної тривоги - так американські медіа пишуть про несподіваний візит Джо Байдена до Києва. Приїзд президента США до останнього тримали в цілковитій таємниці, і він став складною безпековою операцію. Як повідомляють американські ЗМІ, до Києва Байден їхав 10 годин на поїзді - а після свого візиту одразу вирушив до Польщі, де планує провести наступні два дні.

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