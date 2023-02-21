Подробиці візиту Джо Байдена - деталі з Варшави. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Україна ніколи не стане перемогою Росії, а союзники та США будуть підтримувати Україну у її боротьбі за свою незалежність, - Джо Байден у Варшаві. Деталі виступу президента США та перемовин з Анджеєм Дудою: пряме включення кореспондента Голосу Америки зі столиці Польщі.