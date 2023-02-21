«Україна, український народ має хребет, зроблений зі сталі»: ексклюзивне інтерв’ю з міністеркою енергетики США про допомогу Україні. Конгресмен-республіканець Майк Лоулер закликає до швидшого постачання зброї в Україну – інтерв’ю. Український нейрохірург за рік провів у Нью-Йорку більше 60-ти акцій на підтримку України.
Подробиці візиту Джо Байдена - деталі з Варшави. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Україна ніколи не стане перемогою Росії, а союзники та США будуть підтримувати Україну у її боротьбі за свою незалежність, - Джо Байден у Варшаві. Деталі виступу президента США та перемовин з Анджеєм Дудою: пряме включення кореспондента Голосу Америки зі столиці Польщі.
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лютий 17, 2023
Важливі заяви щодо України на конференції в Мюнхені.ЧАС-ТАЙМ
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лютий 13, 2023
Столтенберґ: Ми збільшимо допомогу Україні. ЧАС-ТАЙМ