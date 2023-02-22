Україна ніколи не буде перемогою Росії – Байден. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Україна ніколи не стане перемогою Росії, а союзники та США будуть підтримувати Україну у її боротьбі за свою незалежність. Такі слова пролунали у промові президента Джо Байдена на Королівській площі у Варшаві. Напередодні президент США мав зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою. А у середу проведе перемовини з країнами Бухарестської дев'ятки.
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Як планували візит Байдена до Києва. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Навчання українських танкістів у Польщі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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