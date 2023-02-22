Байден радиться з «Бухарестською дев’яткою» у Варшаві

Під час виступу у Варшаві напередодні річниці вторгнення Росії в Україну президент Джо Байден підтвердив свою впевненість у НАТО, Україні та демократії, коментують оглядачі.

Американський телеканал СNN звертає увагу на слова президента Байдена, який сказав, що російська жорстокість не переможе прагнення українців до свободи.

«Бо вільні люди відмовляються жити у світі безнадії», – сказав Байден, якого цитує CNN, додавши, що російські війська і найманці демонстрували «надзвичайну жорстокість» і вчиняли «злочини проти людяності».

Телеканал також навів слова Байдена, який звинуватив Путіна у тому, що він розв'язав «вбивчий напад», наказавши ввести танки в Україну та спробував заморити світ голодом.

CNN підрахував, що Байден у своїй 20-хвилинній промові у Варшаві 10 разів назвав ім'я президента Росії Володимира Путіна, тоді як Путін у своїй промові не згадав імен жодного західного лідера.

Часопис Newsweek звернув увагу на те, що у промові з нагоди річниці вторгнення Росії в Україну президент Джо Байден відповів на звинувачення президента Володимира Путіна, що війну нібито почали США.

«Ця війна ніколи не була необхідністю, це трагедія», – сказав Байден у Варшаві, мовиться у твіті часопису.

Телеканал CNBC наголошує, що президент Байден скористався нагодою річниці вторгнення Росії в Україну, щоб оголосити, що щорічний саміт НАТО, на якому «святкуватимуть 75-річчя найсильнішого оборонного альянсу в історії світу», відбудеться наступного року в Сполучених Штатах.

«Наступного року я прийму всіх членів НАТО на нашому саміті 2024 року в Сполучених Штатах, – сказав Байден під час промови у Варшаві. – Нехай не буде жодних сумнівів: відданість Сполучених Штатів нашому альянсу НАТО та п’ятій статті непохитна, і кожен член НАТО це знає».

Його поїздка до Польщі відбулася лише через день після неоголошеного візиту до Києва, де президент США оголосив про новий пакет військової допомоги у пів мільярда доларів, зауважують журналісти телеканалу. Цим візитом Байден сподівається зміцнити коаліцію держав, які підтримують Україну, вважають кореспонденти CNBC.

Низка оглядачів звернули увагу на те, що частина промови була присвячена не лише до Україні, але й іншим країнам регіону.

Наприклад, медіапроект Вишеград 24, який висвітлює події у Центральній та Східній Європі, пише, що президент Байден значну частину своєї Варшавської промови приділив підтримці Молдови та її президентці Маї Санду, яка намагається «втекти від російського панування».

Видання нагадує, що Санду кілька днів тому попередила, що Росія готує проти неї державний переворот, пише Вишеград 24 у своєму твіті.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська каже, що вдячна президенту США за визнання демократичних сил Білорусі в його «історичній промові» у Варшаві.

«Як сказав президент США Байден, ми витримуємо нашу боротьбу за демократію, тому що ми разом. І ми продовжуватимемо виступати разом за свободу стільки, скільки буде потрібно», – відзначила Тихановська у твіті.

Один з лідерів російської ліберальної опозиції Гаррі Каспаров сказав, що на тлі промов західних лідерів, у тому числі двох промов Байдена, у Києві та у Варшаві, «брехлива лекція Путіна виглядає ще жалюгідніше».

«Сьогоднішня скиглива брехлива лекція Путіна звучала ще жалюгідніше, у порівнянні з лідерами ЄС у Мюнхені, Байдена та Зеленського в Україні та Байдена та Дуди у Варшаві», – написав Каспаров у Твітері.

«Страх і ненависть диктатора проти оптимізму та єдності демократичного світу», – додав він.

У Москві на промову Байдена відреагував Голова комітету Ради РФ з конституційного законодавства та держбудівництва Андрій Клішас. Як передає російське державне агентство «РИА Новости», він назвав США «країною з неонацистською ідеологією та ідеєю власної винятковості», яка силою зброї насаджує «американське лідерство» по всьому світу.

«Натовпу польських та інших русофобів розповіли, як цінують свободу, права людини та суверенітет інших держав», - написав він у своєму телеграм-каналі.