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На тлі промов Байдена у Києві та Варшаві "брехлива лекція Путіна виглядає жалюгідно" – реакції на виступ президента США
Під час виступу у Варшаві напередодні річниці вторгнення Росії в Україну президент Джо Байден підтвердив свою впевненість у НАТО, Україні та демократії, коментують оглядачі.
Американський телеканал СNN звертає увагу на слова президента Байдена, який сказав, що російська жорстокість не переможе прагнення українців до свободи.
«Бо вільні люди відмовляються жити у світі безнадії», – сказав Байден, якого цитує CNN, додавши, що російські війська і найманці демонстрували «надзвичайну жорстокість» і вчиняли «злочини проти людяності».
Телеканал також навів слова Байдена, який звинуватив Путіна у тому, що він розв'язав «вбивчий напад», наказавши ввести танки в Україну та спробував заморити світ голодом.
CNN підрахував, що Байден у своїй 20-хвилинній промові у Варшаві 10 разів назвав ім'я президента Росії Володимира Путіна, тоді як Путін у своїй промові не згадав імен жодного західного лідера.
Часопис Newsweek звернув увагу на те, що у промові з нагоди річниці вторгнення Росії в Україну президент Джо Байден відповів на звинувачення президента Володимира Путіна, що війну нібито почали США.
«Ця війна ніколи не була необхідністю, це трагедія», – сказав Байден у Варшаві, мовиться у твіті часопису.
Телеканал CNBC наголошує, що президент Байден скористався нагодою річниці вторгнення Росії в Україну, щоб оголосити, що щорічний саміт НАТО, на якому «святкуватимуть 75-річчя найсильнішого оборонного альянсу в історії світу», відбудеться наступного року в Сполучених Штатах.
«Наступного року я прийму всіх членів НАТО на нашому саміті 2024 року в Сполучених Штатах, – сказав Байден під час промови у Варшаві. – Нехай не буде жодних сумнівів: відданість Сполучених Штатів нашому альянсу НАТО та п’ятій статті непохитна, і кожен член НАТО це знає».
Його поїздка до Польщі відбулася лише через день після неоголошеного візиту до Києва, де президент США оголосив про новий пакет військової допомоги у пів мільярда доларів, зауважують журналісти телеканалу. Цим візитом Байден сподівається зміцнити коаліцію держав, які підтримують Україну, вважають кореспонденти CNBC.
Низка оглядачів звернули увагу на те, що частина промови була присвячена не лише до Україні, але й іншим країнам регіону.
Наприклад, медіапроект Вишеград 24, який висвітлює події у Центральній та Східній Європі, пише, що президент Байден значну частину своєї Варшавської промови приділив підтримці Молдови та її президентці Маї Санду, яка намагається «втекти від російського панування».
Видання нагадує, що Санду кілька днів тому попередила, що Росія готує проти неї державний переворот, пише Вишеград 24 у своєму твіті.
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська каже, що вдячна президенту США за визнання демократичних сил Білорусі в його «історичній промові» у Варшаві.
«Як сказав президент США Байден, ми витримуємо нашу боротьбу за демократію, тому що ми разом. І ми продовжуватимемо виступати разом за свободу стільки, скільки буде потрібно», – відзначила Тихановська у твіті.
Один з лідерів російської ліберальної опозиції Гаррі Каспаров сказав, що на тлі промов західних лідерів, у тому числі двох промов Байдена, у Києві та у Варшаві, «брехлива лекція Путіна виглядає ще жалюгідніше».
«Сьогоднішня скиглива брехлива лекція Путіна звучала ще жалюгідніше, у порівнянні з лідерами ЄС у Мюнхені, Байдена та Зеленського в Україні та Байдена та Дуди у Варшаві», – написав Каспаров у Твітері.
«Страх і ненависть диктатора проти оптимізму та єдності демократичного світу», – додав він.
У Москві на промову Байдена відреагував Голова комітету Ради РФ з конституційного законодавства та держбудівництва Андрій Клішас. Як передає російське державне агентство «РИА Новости», він назвав США «країною з неонацистською ідеологією та ідеєю власної винятковості», яка силою зброї насаджує «американське лідерство» по всьому світу.
«Натовпу польських та інших русофобів розповіли, як цінують свободу, права людини та суверенітет інших держав», - написав він у своєму телеграм-каналі.
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Головні тези промови Байдена, подробиці зустрічі з Дудою. Відео
Україна ніколи не стане перемогою Росії, а союзники та США будуть підтримувати Україну у її боротьбі за свою незалежність. Такі слова пролунали у промові президента Джо Байдена на Королівській площі у Варшаві.
Як зустріли президента США в Польщі
Під час візиту президента США Джо Байдена до Польщі, Варшаву заполонили банери з гаслом «Байден, надай Україні F-16». Послання української громади однозначне: «Тільки зброя сьогодні може гарантувати мир». Це повідомлення, як виглядає, знайшло відгук у всіх прифронтових країнах Східної Європи.
- Голос Америки
Компаніям, які допомагають Росії, відріжуть доступ до половини світової економіки - Мінфін США про нові санкції
США та країни-партнери найближчими днями оголосять подальші санкції проти Росії через її жорстоку війну в Україні, а також подвоять зусилля, щоб притягнути агресора до відповідальності, зокрема, шляхом протидії спробам обійти санкції.
Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо у вівторок, 21 лютого. Він також озвучив дані американської розвідки про те, що Кремль доручив своїм спецслужбам знайти способи обійти західні санкції.
До нового пакету санкцій, за його словами, приєднається коаліція з понад 30 країн, які представляють понад 50% світової економіки.
“США та партнери по коаліції взаємодіють з компаніями та банками, щоб прямо сказати їм: якщо вони не запровадять наші санкції та експортний контроль, ми відріжемо їх від доступу до наших ринків і фінансових систем”, - наголосив посадовець.
Адеємо назвав кілька шляхів, якими Штати планують перешкодити спробам Росії перехитрити встановлені обмеження.
Ті, хто не дотримуватиметься впроваджених щодо Росії санкцій, будуть змушені обирати між все більш ізольованою Росією і економічними зв’язками з коаліцією країн, що становлять більше половини світового ВВП.Мінфін США
Тих, хто не дотримуватиметься впроваджених щодо Росії санкцій, змусять обирати між все більш ізольованою Росією та економічними зв’язками з коаліцією країн, які становлять більшу частину світового ВВП.
А Росія буде змушена обирати між витрачанням грошей на зброю або подоланням наслідків санкцій, встановлення граничних цін на нафту тощо.
“Наша коаліція зібралася протягом трьох тижнів після вторгнення Росії в Україну. Ми були в тісному контакті з G7 та ЄС, і саме цей багатосторонній підхід дозволив нам успішно знерухомити більшість державного багатства та активів Центрального банку Росії. Саме це зробило наш контроль над оборонними ресурсами таким потужним”, - каже посадовець.
За словами урядовця, члени цієї коаліції є здебільшого виробниками ключових матеріалів, необхідних для сучасної війни, таких як найсучасніші напівпровідники, транзистори та програмне забезпечення. Коли Росії відрізали доступ до цього важливого імпорту, її військові показники постраждали. Підтримка Китаю не є вирішенням цих викликів, каже посадовець, оскільки Китай не виробляє передові напівпровідники, які потрібні Росії. Крім того, майже 40% мікрочипів, які Росія отримує з Китаю, є дефектними.
“Найближчими днями ви побачите додаткові дії, які ми вживатимемо не лише тут, у Сполучених Штатах, але й у співпраці та координації з нашими союзниками та партнерами по всьому світу”, – сказав Адеємо.
Надати країнам, компаніям і окремим особам вибір: вести бізнес з коаліцією, яка представляє половину світової економіки або - надавати матеріальну підтримку Росії.Мінфін США
“Ми використовуватимемо всі наші економічні інструменти, щоб надати країнам, компаніям і окремим особам вибір: вести бізнес з коаліцією, яка представляє половину світової економіки, або надавати матеріальну підтримку Росії”, - сказав Адеємо.
Щоб запобігти спробам Кремля купувати зброю і товари для війни, коаліція планує покращити обмін інформацією та координацію між союзниками.
Такою інформацією поділяться і з компаніями та навіть приватними особами у різних країнах, щоб заручитися їхньою допомогою у запобіганні наданню матеріальної підтримки Росії.
Другим елементом цих зусиль, як пояснив заступник міністра фінансів США, стане виявлення та перекриття конкретних каналів, через які Росія намагається оснастити та фінансувати свою армію.
“Ми спостерігали тривожні моделі в кількох країнах, зокрема, в кількох сусідніх з Росією країнах, де Кремль поглибив свої фінансові зв’язки та торговельні потоки, оскільки інші ринки були закриті. Ми надаємо розвідувальні дані та актуальну інформацію, щоб дати змогу країнам викорінити ухилення від санкцій у їхніх юрисдикціях. І якщо вони цього не зроблять, ми з нашими партнерами готові використовувати різні економічні інструменти, які є в нашому розпорядженні, щоб діяти самостійно”, - сказав посадовець.
Останнім елементом озвученого у Мінфіні США підходу буде безпосередній тиск на компанії, які сприяють ухиленню Росії від санкцій.
Ціна ведення бізнесу з Росією всупереч нашій політиці є високоюУоллі Адейемо
“Ціна ведення бізнесу з Росією всупереч нашій політиці є високою. І компаніям, і фінансовим установам не слід чекати, поки їхні уряди ухвалять рішення за них”, - наголосив посадовець.
Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден під час візиту в Україну 20 лютого оголосив, що цього тижня США мають намір запровадити нові санкції проти Росії. Він також повідомив про надання Україні нового пакету військової допомоги обсягом у пів мільярда доларів. "Путін думав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що протримається довше, ніж ми. Не думаю, що він досі так вважає", - заявив у Києві президент США Джо Байден.
«Україна ніколи не буде перемогою Росії», – Джо Байден. Відео
«Жорстокість ніколи не зламає волю вільних. І Україна, Україна ніколи не буде перемогою Росії. Ніколи», – президент США Джо Байден
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