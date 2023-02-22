Балет проти війни: українські танцівники-біженці дебютували з виставою у США. Відео

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У багатьох в Україні залишилися сім'ї і для декого ця робота – єдиний спосіб утримувати своїх близьких. Танцівники дебютували в США з інтерпретацією «Жизелі», яку спеціально для них створив всесвітньо відомий хореограф Олексій Ратманський. Марія Ульяновська та Костянтин Голубчик провели з танцівниками цілий день під час їхніх гастролей у Вашингтоні.