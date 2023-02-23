Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Зустріч Бухарестської дев'ятки: головне про Україну. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Зустріч Бухарестської дев'ятки: головне про Україну. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Embed
Зустріч Бухарестської дев'ятки: головне про Україну. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

No media source currently available

0:00 0:04:58 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Світ повинен розірвати коло російської агресії, заявив у Варшаві генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та закликав союзників дати Україні те, що їй потрібно для перемоги. У Варшаві пройшли переговори представників Бухарестської дев'ятки, в яких взяв участь президент США Джо Байден.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG