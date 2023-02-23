Зустріч Бухарестської дев'ятки: головне про Україну. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Світ повинен розірвати коло російської агресії, заявив у Варшаві генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та закликав союзників дати Україні те, що їй потрібно для перемоги. У Варшаві пройшли переговори представників Бухарестської дев'ятки, в яких взяв участь президент США Джо Байден.
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лютий 21, 2023
Як планували візит Байдена до Києва. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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лютий 15, 2023
Навчання українських танкістів у Польщі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН