Зустріч Бухарестської дев'ятки: головне про Україну. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Світ повинен розірвати коло російської агресії, заявив у Варшаві генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та закликав союзників дати Україні те, що їй потрібно для перемоги. У Варшаві пройшли переговори представників Бухарестської дев'ятки, в яких взяв участь президент США Джо Байден.