«Росія – вже програла», – заступник голови Пентагону. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. В ООН розпочинається голосування Генасамблеї за текст резолюції щодо миру в Україні, основаного на статуті ООН. У Пентагоні пояснили, чому Путін вже програв: інтерв’ю із заступником міністра оборони США Коліном Колом. Репортаж із заводу у США, де виробляють 155-мм снаряди для артилерії. Як українські діти пристосувалися до життя у США.