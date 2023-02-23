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Час-Time

«Росія – вже програла», – заступник голови Пентагону. ЧАС-ТАЙМ

«Росія – вже програла», – заступник голови Пентагону. ЧАС-ТАЙМ
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«Росія – вже програла», – заступник голови Пентагону. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. В ООН розпочинається голосування Генасамблеї за текст резолюції щодо миру в Україні, основаного на статуті ООН. У Пентагоні пояснили, чому Путін вже програв: інтерв’ю із заступником міністра оборони США Коліном Колом. Репортаж із заводу у США, де виробляють 155-мм снаряди для артилерії. Як українські діти пристосувалися до життя у США.

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