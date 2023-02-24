Російські посадовці, пропагандисти та військові – Держдеп США запровадив нові санкції до роковин війни

Державний департамент США запровадив санкції проти понад 60 осіб та компаній, причетних до агресії Росії щодо України, а також до незаконного управління окупованими територіями України під керівництвом Російської Федерації. Про це йдеться у заяві Державного секретаря США Ентоні Блінкена з нагоди роковин повномасштабної війни в Україні, опублікованій на сайті Держдепу.

Нові санкції, зокрема спрямовані проти 47 російських губернаторів і глав республік, а також низки високопосадовців, серед яких - заступник глави адміністрації президента Росії Магомедсалам Магомедов, перший заступник секретаря Радбезу РФ Юрій Авер'янов і віце-прем'єр-міністр Росії Тетяна Голікова.

Також санкції стосуються дев'ятьох міністрів Росії, зокрема міністра енергетики Миколи Шульгінова та міністра цифрового розвитку, зв’язку та ЗМІ Максута Шадаєва. Окремо у санкційному списку вказано прізвище російської пропагандистки, телеведучої Ольги Скабеєвої.

Також санкції запроваджені проти "шести осіб і трьох компаній, які працюють на окупованих Росією українських територіях, сприяють розкраданню зерна і керують від імені Росії".

Крім того, Державний департамент запровадив візові обмеження для 1219 російських військових, включно з офіцерами, "за дії, що загрожують чи порушують суверенітет, територіальну цілісність та політичну незалежність України". Окремо в Держдепартаменті назвали імена трьох російських військових, зокрема причетного до звірств у Бучі підполковника Артема Городілова, а також Олексія Булгакова та Олександра Васильєва. Їх внесли до санкційного списку "за причетність до грубих порушень прав людини, скоєних проти українських цивільних осіб та військовополонених".

Також санкції Держдепартаменту стосуються трьох компаній, які беруть участь у проектуванні та будівництві російського нафтового терміналу «Бухта Сєвєр» і чотирьох осіб та 22 компаній російських передових технологій. "Зокрема Департамент націлений на виробників та розробників апаратного та програмного забезпечення для збору даних російської розвідки через систему оперативного пошуку, в рамках наших зусиль щодо ослаблення здатності Росії насильницьким шляхом розширювати свій імперський проект у всьому світі", - йдеться в заяві.

Крім того, Держдепартамент США наклав санкції на три ключові підприємства, які розробляють та експлуатують російську ядерну зброю, зокрема, Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики імені Забабахіна. Також під обмеження потрапили три російські цивільні атомні компанії зі структури "Росатому". Санкції запроваджуються і щодо причетних до незаконного контролю над Запорізькою атомною електростанцією.

"Ми наголошуємо, що Росія використовує енергоресурси, зокрема в ядерній галузі, для політичного та економічного тиску на своїх клієнтів у всьому світі. Ми також вказуємо на причетних до незаконного контролю Росії над українською Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС). Військові атаки Росії та захоплення ЗАЕС тільки посилили міжнародну стурбованість, пов'язану з безпекою ядерної енергетики, і підірвали зусилля Кремля вдавати з себе відповідального постачальника продуктів ядерної енергетики", - йдеться в заяві.

Сьогодні з оголошенням про нові санкції виступають представники "Групи семи". Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила 24 лютого, що санкції «відрізають Росію від світової економіки... руйнують основи її економіки і обрізають можливості її оновлення».

Британський уряд заявив, що накладає ембарго на експорт в Росію всіх виробів, що можуть застосовуватися у війні проти України.

«Сьогодні ми накладаємо санкції на російські еліти, які керують ключовими промисловими галузями Путіна і зобов’язуємося заборонити експорт в Росію всіх виробів, які помічені у використанні Росією на полі бою», - заявив 24 лютого міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

До британського санкційного списку понад 1500 осіб та компаній і установ додано ще 92 особи, включно десятками керівників державної компанії Росатом, та компанії Алмаз - Антей, що серед іншого виробляє ракети й іншу зброю.