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Від санкцій, грантів для бюджету України, до санкцій проти Росії - США оголосили пакет заходів до роковин вторгнення
24 лютого, до роковин повномасштабного вторгнення Росії до України, США оголосили додаткові заходи із підтримки України та притягнення. До заходів входять надання нової безпекової та економічної допомоги Україні, а також введення нових санкцій проти Росії та кроки задля притягнення її до відповідальності.
Більше 200 осіб з Росії та третіх країн підпадуть під нові санкції США за допомогу Росії у проведенні вторгнення - в новому пакеті санкцій Міністерства фінансів США, повідомили в Білому домі.
90 компаній з Росії та інших країн, включаючи Китай, підпадуть під експортні обмеження за уникнення від санкцій та підтримку оборонної сфери Росії. Також Байден планує підписати указ, яким збільшить мито на деякі товари російського експорту обсягом 2,8 млрд дол, включаючи деякі види металів, товарів хімічної галузі, тощо.
Серед заходів з підтримки України, сьогодні Пентагон оголосив про новий пакет оборонної допомоги Україні, обсягом 2 млрд доларів. Допомога надійде в рамках Ініціативи з безпекової підтримки України і стосуватиметься довгострокової перспективи. Системи будуть виготовлені для України. Раніше цього тижня Пентагон оголосив про передачу додаткових боєприпасів, "Джавелінів", бронебійних систем та гаубиць із запасів США.
Також, йдеться в повідомленні Білого дому, Сполучені Штати цього тижня почали перерахування грантової допомоги Україні, обсягом 9,9 млрд дол, через Світовий банк. "Це допоможе Україні забезпечувати життєво важливі потреби своїх громадян, включаючи охорону здоров'я, освіту та послуги надзвичайних служб", - інформує американське відомство.
Напередодні країни "Групи семи" домовились збільшити допомогу Україні цього року до 39 млрд дол.
Міністерство енергетики США оголосило, що готує третю поставку обладнання для ремонту української енергомережі, що зазнала пошкоджень під час обстрілів. Поставка обладнання планується на початок березня. Уряд США також планує надати додаткові 250 млн дол допомоги на зміцнення енергомережі України.
Також в Білому домі вказали на нові санкції, які "Група семи" оголошує проти Росії в п'ятницю та на роботу міжнародної спільноти в рамках ООН та ОБСЄ задля притягнення Росії до відповідальності.
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В Конгресі США - заклики до підтримки України та перемоги
Група підтримки України в Конгресі США з нагоди річниці початку російського вторгнення в Україну зробила спеціальну заяву. Співголови Групи Марсі Каптур, Браян Фіцпатрік, Майк Квіглі та Енді Гарріс заявили: «Сьогодні виповнюється рік, як Володимир Путін почав жорстоке та незаконне вторгнення в Україну. У той час українці мужньо протистояли натиску неспровокованої російської агресії на їхнє життя, їхні домівки та їхню країну».
Співголови групи підтримки України в Конгресі США вказали, що солідарні з Україною та її народом і продовжать підтримувати Україну, щоб покласти край жорстокості Росії.
«Ця війна має закінчитися, і з нашою підтримкою та підтримкою вільного світу Україна переможе у боротьбі за Свободу над тиранією. Слава Україні».
В групу підтримки України в Конгресі США входять представники і Демократичної, і Республіканської партій, і своєю метою називають побудову міцніших двосторонніх відносин між Україною та США.
Колишня спікерка Палати представників США, демократка, Ненсі Пелосі відзначила, що Росія рік тому спробувала завоювати суверенну, незалежну Україну і здійснила жорстокий, брутальний і незаконний напад на Україну.
«Проте народ України зустрів свою найгіршу годину рішучим, безстрашним опором: відмовляючись здатися в битві за свою свободу. Дійсно, героїзм українського народу – і мужність президента Зеленського – надихнули світ», - написала Пелосі у Twitter.
За її словами, Путін намагався розколоти НАТО і перевірити відданість США свободі, але йому не вдалося. Спікерка Палати Представників обіцяє і надалі підтримувати народ України, а також домагатися справедливості за жахливі злочини проти людяності, скоєні російськими військами, особливо проти жінок і дітей.
«Наша рішуча відповідь дала борцям за свободу критичну перевагу: від надання критично важливої військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні до ізоляції Росії на світовій арені та запровадження санкцій, щоб завдати шкоди її економіці», - підкреслила Пелосі.
На важливість України для національної безпеки США вказує і республіканець, Голова Комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол. У Twitter він нагадав, що цього вівторка відвідав Київ з делегацією Конгресу, щоб отримати інформацію про те, що відбувається в Україні з перших рук.
А от відома прихильниця колишнього президента США Дональда Трампа, конгресвумен Марджорі Тейлор-Грін напередодні оголосила, що подасть до Конгресу проект резолюції щодо аудиту американської допомоги Україні. Про це вона сказала в інтерв'ю Fox News. Як повідомляв Голос Америки, американські відомства, які розподіляють допомогу Україні створили міжвідомчу робочу групу з нагляду за використанням цієї допомоги, щоб забезпечити цільове використання понад 113 мільярдів доларів із коштів платників податків на підтримку України, мовиться у заяві офісу генерального інспектора.
Інспектори США, які відвідали Україну в січні, заявили, що поки що вони не отримували жодних повідомлень про серйозне шахрайство чи незаконні дії, пов’язані з допомогою США Україні. Але вони зазначили, що сам розмір американського пакету допомоги та швидкість, з якою її виділяє Конгрес, створює виклики для нагляду.
До роковин повномасштабного вторгнення, Голос Америки опублікував ексклюзивні інтерв'ю із сенатором-демократом Крісом Мерфі, конгресменом-демократом Майклом Квіглі, конгресменом-республіканцем Майком Лоулером та 52-гою спікеркою Палати представників Конгресу США, Ненсі Пелосі. Остання наголосила, що "Із жаху та розбитого серця народились героїзм та надія. Усі у захваті від надзвичайних людей України: які перед обличчям жахливих випробувань, відмовляються припиняти боротьбу за власну свободу".
Інші ексклюзивні матеріали до роковин вторгнення дивіться незабаром в етерах Голосу Америки та читайте на нашому сайті. Зокрема, інтерв'ю із співголовою Групи підтримки України в Конгресі конгресменом-республіканцем Браяном Фітцпатріком. Також із співголовою сенатського комітету з Міжнародних Відносин, сенатором-республіканцем Джимом Рішем, його колегами сенатором-демократом Шелдоном Вайтгаузом, сенаторкою-демократкою Джин Шагін та сенатором-демократом Діком Дурбіним.
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