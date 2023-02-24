Від санкцій, грантів для бюджету України, до санкцій проти Росії - США оголосили пакет заходів до роковин вторгнення

24 лютого, до роковин повномасштабного вторгнення Росії до України, США оголосили додаткові заходи із підтримки України та притягнення. До заходів входять надання нової безпекової та економічної допомоги Україні, а також введення нових санкцій проти Росії та кроки задля притягнення її до відповідальності.

Більше 200 осіб з Росії та третіх країн підпадуть під нові санкції США за допомогу Росії у проведенні вторгнення - в новому пакеті санкцій Міністерства фінансів США, повідомили в Білому домі.

90 компаній з Росії та інших країн, включаючи Китай, підпадуть під експортні обмеження за уникнення від санкцій та підтримку оборонної сфери Росії. Також Байден планує підписати указ, яким збільшить мито на деякі товари російського експорту обсягом 2,8 млрд дол, включаючи деякі види металів, товарів хімічної галузі, тощо.

Серед заходів з підтримки України, сьогодні Пентагон оголосив про новий пакет оборонної допомоги Україні, обсягом 2 млрд доларів. Допомога надійде в рамках Ініціативи з безпекової підтримки України і стосуватиметься довгострокової перспективи. Системи будуть виготовлені для України. Раніше цього тижня Пентагон оголосив про передачу додаткових боєприпасів, "Джавелінів", бронебійних систем та гаубиць із запасів США.

Також, йдеться в повідомленні Білого дому, Сполучені Штати цього тижня почали перерахування грантової допомоги Україні, обсягом 9,9 млрд дол, через Світовий банк. "Це допоможе Україні забезпечувати життєво важливі потреби своїх громадян, включаючи охорону здоров'я, освіту та послуги надзвичайних служб", - інформує американське відомство.

Напередодні країни "Групи семи" домовились збільшити допомогу Україні цього року до 39 млрд дол.

Міністерство енергетики США оголосило, що готує третю поставку обладнання для ремонту української енергомережі, що зазнала пошкоджень під час обстрілів. Поставка обладнання планується на початок березня. Уряд США також планує надати додаткові 250 млн дол допомоги на зміцнення енергомережі України.

Також в Білому домі вказали на нові санкції, які "Група семи" оголошує проти Росії в п'ятницю та на роботу міжнародної спільноти в рамках ООН та ОБСЄ задля притягнення Росії до відповідальності.