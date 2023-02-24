«Країни масово відмовляються від російського військового обладнання» — Держдеп

У річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, США говорять про те, що «стратегічний провал» Москви виходить далеко за межі поля бою. Зокрема, війна вплинула і на російський ринок зброї.

Про це розповіла Джессіка Люїс, помічниця держсекретаря з військово-політичних справ, 24 лютого на зустрічі з журналістами Defense Writers Group у Вашингтоні, повідомляє кореспондент Голосу Америки Джефф Сельдін.

За її словами, неспровокована воєнна агресія Росії проти України відлякала багато країн від ведення бізнесу з Росією. Водночас, війна вплинула на сприйняття якості російського військового обладнання. Також держави переймаються, чи зможе Росія продовжувати його постачати.

«Ми бачимо, як країни звертаються до нас і говорять, що їм потрібно диверсифікувати шляхи отримання військового обладнання, яке раніше вони отримували виключно з Росії», — розповіла Люїс.

У Держдепі це називають «тектонічними змінами».

«Ми вважаємо, що цей момент відкриває для нас можливість для співпраці з країнами, які хочуть відійти від російського військового обладнання», — наголосила представниця Держдепу.

Йдеться про країни на східному фланзі НАТО, але також і за його межами. Люїс розповіла, що США поглибили співпрацю з Індією, Еквадором, деякими країнами Африки та Індо-Тихоокеанського регіону.

Раніше Голос Америки повідомляв, що США намагаються витіснити Росію з ринку зброї в Латинській Америці.

Крім того, за словами Люїс, деякі країни активно надсилають свої боєприпаси російського виробництва в Україну. Вона додає, що не всі хочуть це афішувати.

Представниця Держдепу високо оцінила здатність українців отримувати, інтегрувати та підтримувати американські та європейські системи озброєння.

«Не можна недооцінювати, наскільки неймовірно вправними вони виявились».

«Цей загальний підхід, коли люди навчаються керувати, технічно обслуговувати та підтримувати техніку протягом багатьох років — це частина того, що пропонуємо ми, і що не можуть запропонувати Китай і Росія», — додала вона.

Сполучені Штати є найбільшим у світі експортером зброї, за даними на 2020 рік продажі провідних американських виробників досягли 285 мільярдів доларів. Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) підрахував, що у 2021 році на США припадає понад 40 відсотків світового експорту зброї. На Росію, яка є на третьому місці після Франції, припадає 11%.

Найбільше США продають літаків та ракет, а також бронетехніки. Серед основних покупців – партнери по НАТО, країни Африки, деякі країни Латинської Америки та Азії.