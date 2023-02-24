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- Голос Америки
Білий Дім: повна підтримки України і тиск на Росію
Рік тому Росія здійснила неспровоковане і жорстоке вторгнення до України, вказав Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США під час спілкування з пресою в п'ятницю.
Сполучені Штати мають за мету притягнути Путіна до відповідальності і забезпечити Україні допомогу у безпековій, економічній і гуманітарних сферах, заявив посадовець.
Кірбі назвав рівень підтримки, яку США надають Україні безпрецедентним: «Це справді безпрецедентний рівень військової підтримки українських збройних сил. Я не можу згадати подібного прикладу в історії. Ми працюємо з ними в режимі реального часу, надаючи можливості, які їм найбільше потрібні, і робимо все можливе, щоб задовольнити ці вимоги».
Кірбі відповів і на питання про те, що деяким оглядачам здається, що санкції не є достатньо ефективними. Посадовець переконаний, що санкції нешвидко, але невідворотно зменшують можливості Кремля фінансувати війну проти України.
«Ми вважаємо, що санкції абсолютно допоможуть обмежити здатність Путіна озброювати свої збройні сили. Наприклад, ми знаємо, що він має проблеми з виробництвом крилатих ракет, тому що він не може отримати мікроелектроніку, яка йому потрібна для роботи з системами наведення. Тож ми віримо, що це матиме вплив. Але другий момент полягає в тому, що санкції можуть зайняти деякий час. Часто ви не бачите негайного впливу. Ви знаєте, їм потрібен деякий час, щоб ефект проявився. Тож ми просто будемо продовжувати».
Серед кроків, які оголосили США до роковин вторгнення Кірбі перелічив, «По-перше, Міністерство оборони оголосило про новий пакет допомоги у сфері безпеки, який допоможе зміцнити протиповітряну оборону України. Він включає велику кількість боєприпасів калібру 155 міліметрів. По-друге, Сполучені Штати вже почали розподіляти майже 10 мільярдів доларів грантового фінансування, щоб допомогти Україні задовольнити критичні потреби своїх громадян, і це стосується допомоги у сфері охорони здоров’я, освіти, екстрених служб тощо. По-третє, Сполучені Штати готуються доставити Міністерству енергетики третю партію важливого обладнання для мереж електропередачі. І ми очікуємо, що це потрапить до України на початку березня. Ця поставка включатиме кілька мобільних генераторів для забезпечення резервного живлення».Також США взяли на себе зобов'язання здійснити економічний тиск на енергетичний, фінансовий, оборонний і промисловий сектори Росії. Сполучені Штати накладають санкції на понад 200 фізичних та юридичних осіб, як в Росії, так в інших країнах в Європі, Азії та на Близькому Сході. Також США підвищили тарифи на понад 100 російських металів і хімічних продуктів загальною вартістю близько 2,8 мільярда доларів.
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Сьогодні США почали перераховувати Україні $9,9 мільярда бюджетної підтримки на зарплати, освіту, медицину
Сполучені Штати з 24 лютого починають перерахування Україні 9,9 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки в рамках закону із додаткової допомоги України, ухваленого Конгресом наприкінці минулого року. Про це заявила Адміністраторка Агенції з міжнародної допомоги США Саманта Пауер, яка у п’ятницю відвідала «Український дім» у Вашингтоні, де разом із посолкою України Оксаною Маркаровою вшанувала річницю від російського вторгнення в Україну.
Як очікується, ця допомога має покрити фінансування критичних потреб України, зокрема, у сфері охорони здоров’я, освіти, служб екстреної допомоги, підтримку уряду. Кошти виплачуватимуть через програму Світового банку PEACE.
"Ці 9,9 мільярда доларів – це результат закону про додаткову допомогу Україні, який був ухвалений наприкінці минулого року. Це гроші, призначені для прямої підтримки українського бюджету до кінця фінансового року, тобто на перші 9 місяців 2023 року. Це відповідає тим півтора мільярдам доларів, які ми надавали щомісяця принаймні до цього року, щоб допомогти Україні впоратися з бюджетним дефіцитом у 5 мільярдів доларів, що приблизно дорівнює цій дірці між доходами, які Україна може отримати, та витратами, які стоять перед їхнім урядом, зокрема на виплати зарплат, підтримку роботи уряду і так далі", - розповіла Саманта Пауер, адміністраторка Агенції з міжнародної допомоги США.
Очільниця USAID наголосила, що масштабна американська економічна допомога згуртувала інших міжнародних донорів. Зокрема, країни «Групи семи» збільшили свої зобов’язання щодо бюджетної та економічної підтримки України до 39 мільярдів доларів США на цей рік.
"Ми також створюємо неймовірну коаліцію, яка об’єдналася на підтримку оборони України. Переважно люди зосереджуються на допомозі щодо новітніх військових систем та безпеки. Але абсолютно важливо те, що, наприклад, Євросоюз наприкінці минулого року також виділив 18 мільярдів євро на пряму бюджетну підтримку України. Норвегія нещодавно оголосила про пакет у 7 мільярдів доларів, що також включає пряму бюджетну підтримку. Японія надає підтримку, а також позики. Об’єднані Арабські Емірати щойно оголосили, що надають мобільні електростанції, щоб допомогти в енергетичному секторі. Хоча ми тут зібралися, щоб говорити про підтримку від американського народу, дуже важливо знати, наскільки міцною є коаліція, наскільки вона широка і стійка", - наголосила Саманта Пауер.
Очільниця USAID також повідомила, що США виділяють Молдові 300 мільйонів доларів на підтримку енергетичної безпеки країни.
«Ні для кого не є секретом дії, яких дій вживає Російська Федерація, щоб дестабілізувати Молдову, включно з використанням енергетичного шантажу, і інших форм дестабілізації», - зазначила Пауер.
Крім того, Саманта Пауер повідомила, що має намір працювати з Конгресом з метою виділення Україні додаткових 250 мільйонів доларів для зміцнення українського енергетичного сектору.
Напередодні Білий дім повідомив, що Сполучені Штати до початку березня мають намір доставити в Україну третю партію допомоги від міністерства енергетики США, зокрема критичне обладнання з енергопостачання,
"Це постачання включатиме кілька мобільних генераторів, які допоможуть забезпечити резервне живлення. Це відбувається після того, як агенція USAID нещодавно надала Україні мобільну турбінну електростанцію, що працює на природному газі й може генерувати електроенергію, достатню для забезпечення щонайменше 100 000 українських будинків", - повідомили у Білому домі.
Блінкен в ООН: "Дух українців незламний, він міцніший ніж будь-коли. Вони продемонстрували надихаючу єдність"
24 лютого, вшановуючи річницю початку повномасштабного російського вторгнення, Рада Безпеки ООН провела дебати міністерського рівня. Незважаючи на протест та незадоволення Росії, у заході, окрім міністрів країн-членів Радбезу, взяли участь міністри закордонних справ низки європейських країн, у тому числі і Жозеп Боррель, очільник європейської дипломатії.
Відкриваючи засідання Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, заявив, що люди України живуть у пеклі. За його даними, 17,6 млн українців – майже 40 % населення — потребують гуманітарної допомоги та захисту.
Війна також знищила 30% довоєнних робочих місць. За оцінками Всесвітньої продовольчої програми, майже 40% українців не можуть дозволити собі або не мають достатньо їжі.
«Війна спровокувала кризу переміщення, якої в Європі не було десятиліттями. Понад 8 млн українських біженців зареєстровано по всій Європі. Ще приблизно 5,4 млн – внутрішньо переміщені особи. Майже 10 млн людей, у тому числі 7,8 млн дітей, знаходяться під загрозою гострого посттравматичного стресового розладу», - додав він
За минулий рік, попри понад сорок дебатів щодо України в Раді Безпеки, і досі «говорить зброя», проте лише дипломатія є шляхом до справедливого та сталого миру, каже Гутерріш. «Ми повинні запобігти подальшій ескалації та заохочувати всі серйозні зусилля, щоб припинити кровопролиття і, нарешті, дати миру шанс», - додав він.
Про «справедливий мир» говорив у своїй промові і державний секретар США Ентоні Блінкен. Він згадав, як рік тому він у цій самій залі говорив про плани Росії щодо повномасштабного вторгнення, а представник РФ публічно назвав його заяви «безпідставними звинуваченнями», проте, за тиждень Росія розпочала вторгнення.
«Через запеклий опір захисників України президент Путін не досяг своєї головної мети – завоювати Україну, знищити її як незалежну країну та поглинути Росією», - заявив держсекретар.
За його словами, Путін намагався розіграти ту саму карту, що й при анексії Криму, проводячи незаконні референдуми та маніпулюючи їхніми результатами. «Коли президент Путін не зміг зламати українську армію, він посилив спроби зламати український дух. За останній рік Росія вбила десятки тисяч українських чоловіків, жінок і дітей. Вони вигнали із власних домів 13 млн людей, зруйнували більш ніж половину енергетичної системи країни, розбомбили 700 лікарень, 2600 шкіл та викрали щонайменше 6000 українських дітей, в тому числі 4-місячних дітей, та відправили до Росії. Але дух українців незламний. Насправді він міцніший ніж будь-коли. Значно менші за чисельністю, українці хоробро бились, захищаючи свою країну, свою свободу, право визначати своє власне майбутнє. І вони продемонстрували надихаючу єдність і допомагали один одному вистояти безжальну агресію Москви», - зазначив він.
Блінкен також додав, що переважна більшість держав-членів ООН неодноразово голосувала за засудження порушень Росією Статуту ООН і відкидали її незаконні спроби захоплення української території.
«Вчора 141 країна проголосувала за резолюцію, яка підтверджує основні принципи суверенітету та територіальної цілісності, засуджує звірства Росії та висловлює підтримку тому, що всеосяжний мир має бути на основі Статуту ООН», - заявив держсекретар.
За його словами, жодна країна не зазнала більших труднощів від російської війни, ніж Україна, але майже кожна країна відчула біль. І країни світу продовжують підтримувати Україну. «Тому що ми всі визнаємо, що якщо ми відмовляємося від України, ми відмовляємося від самого статуту ООН, а також від принципів і правил, які дають усім країни відчуття безпеки.
Жодного захоплення територій та зміни кордонів іншої країни. Жодних нападів на цивільне населення під час війни, жодних загарбницьких війн.
Якщо ми не будемо захищати ці основні принципи, ми отримаємо світ, у якому право сильних пануватиме над слабшими. Це світ, якому мав покласти кінець цей орган [Рада Безпеки]. І члени цієї ради несуть унікальну відповідальність за те, щоб до нього не повернулися», - додав він.
Блінкен переконаний: ніхто не хоче миру більше, аніж українці. І Сполучені Штати давно чітко дали зрозуміти, ще до цієї війни, що вони готові до будь-яких значущих дипломатичних зусиль, щоб зупинити агресію Росії проти України. «Але історія вчить нас, що для того, щоб мир був справедливим, важлива природа миру: він повинен підтримувати принципи, що лежать в основі Статуту ООН: суверенітет, територіальна цілісність, незалежність. Щоб мир був тривалим, він має гарантувати, що Росія не зможе просто відпочити, переозброїтися та відновити війну через кілька місяців чи років. Будь-який мир, який легітимізує захоплення Росією землі силою, послабить Статут ООН та надішле сигнал усім майбутнім агресорам», - додав він.
За словами головного американського дипломата, члени Ради Безпеки несуть фундаментальну відповідальність за те, щоб будь-який мир був справедливим. «Членів ради не повинні вводити в оману заклики до тимчасового або безумовного припинення вогню. Росія використовуватиме будь-яку паузу в бойових діях, щоб консолідувати контроль над територією, яку вона незаконно захопила, і поповнити свої сили для подальших атак. Так і сталося, коли перший наступ Росії на Україну був заморожений у 2015 році. Подивіться, що ми отримали. І члени цієї ради не повинні фальшиво проводити рівність, закликаючи обидві сторони припинити війну, або закликати інші країни припинити підтримку України в ім’я миру. Жоден член цієї ради не повинен закликати до миру, підтримуючи війну Росії проти України та Статуту ООН. У цій війні є агресор і є жертва. Росія бореться за нові території. Україна бореться за свою свободу. Якщо Росія припинить воювати і піде з України, війна закінчиться. Якщо Україна перестає воювати, Україні кінець», - додав він.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який виступав після Гутерріша, проти цього протестував російський посол на самому початку засідання, також говорив про мир. «Мета мирного плану – вивести російські війська з України та зробити світ більш безпечним місцем. Очевидно, що будь-які нові мирні пропозиції мають бути узгоджені з вимогами, викладеними в Резолюції. Ми запрошуємо всі країни з усіх куточків світу сприяти реалізації Резолюції та Формули миру. Ми маємо діяти швидко».
У кінці виступу міністр закликав присутніх вшанувати пам’ять жертв російської агресії. Проте, коли присутні встали, російський постпред Василь Небензя спочатку залишився на місці та почав вимагати слово. В цей час єдині, хто залишилися на сидіти на місці були представники Бразилії та Китаю.
Після хвилини мочання, Небензя отримав слово та оголосив: «Ми встаємо, що вшанувати пам’ять усіх жертв того, що сталося в Україні, починаючи з 2014-го року». Коли він встав, спочатку його ніхто не підтримав. Лише після того, як він руками показав Генсеку ООН, що треба піднятися, Гутерреш піднявся, і за ним піднялися інші.
У своєму ж виступі Василь Небензя традиційно звинувачував у війні в Україні «колективний захід». За його словами, «Захід» під миром розуміє виключно капітуляцію Росії та завдання їй стратегічної поразки в ідеалі з наступним розпадом, аби перекроїти території, які входять до неї. «Це справжні цілі західного втручання в українські справи, що наочно з'явилися, до речі, рівно дев’ять років тому», - заявив він.
Він також додав, що Росія ніколи не декларувала, що ціллю так званої воєнної операції є знищення України та її деукраїнізація. «Ми завжди виступали за те, щоб поряд з нами, як і раніше, був дружній нам сусід, який не загрожує, не дискримінує і не займається відродженням нацизму. Тому ваше це гасло насправді має звучати наступним чином: якщо військові дії припинить Росія, в Україні продовжиться дискримінація та утиски російськомовного населення. Якщо ж бойові дії припинить Україна, вона отримає шанс відродитися як нормальна, миролюбна, незалежна держава, та уникнути втрати багато тисяч людських життів», - заявив російський посол.
- Голос Америки
США запровадили санкції проти металургійних компаній Росії, які пов’язані з виробництвом зброї
Міністерство фінансів США оголосило про новий пакет санкцій щодо російських металургійних та гірничодобувних компаній, які постачають продукцію для оборонної промисловості РФ. Про це йдеться у заяві Міністерства фінансів США з нагоди роковин від початку повномасштабної війни Росії в Україні.
До оновленого санкційного переліку Міністерства фінансів США потрапили зокрема чотири російські металургійні компанії, які уряд США пов’язує з виробництвом озброєння: «Центральний НДІ «Буревісник» - виробник металів, озброєння та артилерії; завод "Металург-Туламаш" - виробник сталі та озброєння для російського флоту; компанія "ТПЗ-Рондол", яка є дочірнім підприємством одного з провідних російських виробників боєприпасів; а також "Мценскпрокат" - виробник металевих сплавів і продукції для російської авіаційної та оборонної промисловості, йдеться в повідомленні.
Також Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 22 фізичних та 83 юридичних осіб, пов'язаних з іншими секторами економіки. Під обмеження потрапили 11 російських фінустанов, зокрема один із найбільших банків Росії - «Московський кредитний банк». Крім того, заходи спрямовані проти осіб та компаній, які допомагають Росії обходити запроваджені раніше санкції. Це особи та компанії зі Швейцарії, Італії та інших країн.
У повідомленні Міністерства фінансів зазначено, що новий пакет санкцій проти Росії розроблений у координації із союзниками та партнерами по G7.
Міністерка фінансів США Джанет Єллен наголосила, що минулого року США разом з історичною коаліцією міжнародних партнерів вжили заходів, аби послабити військово-промисловий комплекс Росії та зменшити доходи, які вона використовує для фінансування війни в Україні.
"Наші санкції мали як короткостроковий, так і довготривалий вплив, який гостро проявився в боротьбі Росії за поповнення своїх озброєнь та в її ізольованій економіці. Наші сьогоднішні дії з партнерами по G7 показують, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно», - зазначила Єллен.
- Голос Америки
Почесна варта підняла прапор України в Арлінгтоні - американському побратимі Івано-Франківська
Почесна варта округу Арлінгтон, що поблизу столиці США, підняла сьогодні прапор України, прозвучали національні гімни США та України – у місті-побратимі українського Івано-Франківська відбувся ряд пам’ятних заходів з нагоди роковин російського вторгнення до України.
Захід організувала Асоціація міст-побратимів Арлінгтона, західноукраїнське місто Івано-Франківськ є одним із його “сестринських” міст, повідомили в адміністрації округу.
«Арлінгтон з гордістю продовжує підтримувати народ України та наше місто-побратим Івано-Франківськ. Ми аплодуємо стійкості, мужності та силі, яку народ України продемонстрував світові у своїй боротьбі за демократію, – сказала заступниця голови ради округу Ліббі Гарві, як повідомляє місцева газета. – Багато людей в Україні сьогодні живуть у неймовірних умовах, борючись за свою свободу проти агресії та жорстокості іншого народу… У цей день роковин ми сподіваємося, що народ України підбадьорюється підтримкою, яку він продовжує отримувати з усього світу, в тому числі тут, в Арлінгтоні».
Арлінгтон та Івано-Франківськ були офіційно оголошені містами-побратимами 4 березня 2011 року, у день підписання відповідної угоди, йдеться в повідомленні. Відтоді обидві громади приймали урядові делегації, проводили програми обміну студентами та ділилися інформацією щодо громадської безпеки.
У Арлінгтоні сьогодні згадували 11 березня 2022 року, коли ракети вдарили по аеропорту Івано-Франківська, серйозно пошкодивши його інфраструктуру. За кілька днів російські війська знову обстріляли Івано-Франківськ, а аеропорт міста знову був уражений і майже зруйнований. Удар було завдано о 6:30 ранку, відразу після закінчення загальнонаціональної повітряної тривоги, нагадали представники Арлінгтона.
«Відколи почалася війна Росії проти України… Івано-Франківський комітет Асоціації міст-побратимів Арлінгтона був дуже активним у окрузі Колумбія, штатах Меріленд і Вірджинія, щоб підтримати Україну, українську громаду тут і наше місто-побратим Івано-Франківськ», – сказала Софія Кравець, президент Івано-Франківського комітету організації Arlington Sister City Association.
Члени комітету збирають і передають допомогу до України упродовж війни.
Як повідомляв Голос Америки, сьогодні довкола світу тривають заходи до роковин війни в Україні. Під російськими посольствами показують розбиті російські танки, а також протестують проти компаній, які так і не вийшли з російського ринку.
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