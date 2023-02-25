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ЄС схвалив 10-й пакет санкцій проти Росії, після напружених перемовин
БРЮССЕЛЬ, 24 лютого (Reuters) – Європейський Союз після напружених перемовин в останню хвилину схвалив десятий пакет санкцій проти Росії в річницю вторгнення Москви в Україну, повідомила увечері в п’ятницю Швеція, яка головує в ЄС.
"Разом країни-члени ЄС запровадили найсильніші та масштабні санкції за всю історію, щоб допомогти Україні виграти війну", - оголосило президентство у Twitter.
«ЄС єдиний з Україною та українським народом. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно».
Пакет включає посилення експортних обмежень щодо товарів подвійного призначення, а також заходи проти організацій, які підтримують війну, поширюють пропаганду або доставляють безпілотники, які використовує Росія.
За дві години до опівночі країни-члени ЄС узгодили санкції. Знадобилось небагато часу, щоб врегулювати питання, яке поставила Польща.
Варшава заявила, що запропоновані обмеження ЄС на імпорт російського каучуку передбачають таку велику квоту і такі тривалі перехідні періоди, що цей захід не матиме жодного впливу на практиці.
Інші країни ЄС збентежило те, що Варшава – провідний яструб проти Росії у блоці – наражає на ризик оголошення про нові санкції в річницю нападу Росії на Україну лише через один елемент пакету.
«Це виглядає погано. Ключовим тут мало бути послання солідарності з Україною в цей особливий день», — сказав дипломат, який брав участь у конфіденційних переговорах між 27 країнами ЄС у центрі блоку Брюсселі.
Усі держави-члени повинні схвалити санкції, що часто робить переговори виснажливими.
ЄС заявив, що 10-й раунд санкцій проти Росії з початку війни був спрямований на те, щоб ускладнити фінансування війни та позбавити Росію технічного обладнання та запасних частин для зброї, яка використовується проти України.
Заходи також мали на меті додати до чорного списку більше осіб, у тому числі тих, кого Захід називає російськими пропагандистами, тих, кого Київ вважає відповідальними за депортацію українських дітей до Росії, і причетних до виробництва іранських безпілотників, розміщених на лінії фронту.
Пакет також передбачає відключення більшої кількості банків, включаючи приватний Альфа-Банк і онлайн-банк Тінькофф, від глобальної системи SWIFT і зменшення торгівлі між ЄС і Росією більш ніж на 10 мільярдів євро, за словами керівника блоку.
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Три причини, чому більшість аналітиків помилялися щодо війни в Україні
Під час своєї неоголошеної поїздки до Києва 20 лютого президент США Джо Байден із захватом говорив про стійкість української держави та демократії. Але роком раніше Сполучені Штати та їхні союзники мали серйозні сумніви щодо здатності України протистояти вторгненню Росії, яке розпочалося 24 лютого 2022 року.
«Завищені оцінки російського військового потенціалу та применшення українського військового потенціалу мали реальні наслідки», — сказав Еліот Коен, професор Школи передових міжнародних досліджень Джонса Гопкінса у письмовій відповіді «Голосу Америки».
«Вони загальмували не лише постачання зброї в Україну, а й вплинули на оцінку політиками реалій», - каже аналітик.
Переконання, що Україна швидко зазнає поразки, завадило Заходу швидко поставити Україні важку військову техніку, погоджується британський політичний експерт Тарас Кузьо.
«Західні уряди не хотіли цього давати, тому що вони були переконані, що Україна швидко зазнає поразки».
Вже із першими успіхами ЗСУ, коли українська армія повернула назад російську колону, що рухалася до Києва, західні аналітики почали шукати причини, чому їхні очікування виявилися настільки далекими від реальності. Хоча причин називають багато, як з’ясував «Голос Америки» із досліджень та розмов з експертами, усі вони підпадають під три основні категорії.
Брак експертизи та розуміння України
«Дуже мало людей достатньо розуміють Росію», — сказав в інтерв’ю «Голосу Америки» Александр Віндман, який працював директором із європейських справ Ради національної безпеки США в адміністрації Дональда Трампа та був ключовим свідком під час його першого імпічменту.
«Ще менше людей розуміють Україну», - каже він.
Фундаментальним недоліком було нерозуміння того, що українці «це люди, які 8 років воюють, що це дуже стійкі люди», — сказав Віндман в інтерв'ю кореспондентці "Голосу Америки" Тетяні Ворожко.
Кузьо зауважив, що брак експертизи частково походить із російсько-центричного підходу до вивчення регіону на Заході.
«Радники урядів зазвичай є експертами в Росії, і вони вважають, що мають певне Богом дане право бути також експертами з інших 14 республік колишнього СРСР, що абсолютно смішно. Такого ніде немає. Якщо ви експерт з Аргентини, ви не експерт з Бразилії чи Мексики", - сказав він в інтерв’ю кореспондентці «Голосу Америки» Наталії Чуріковій.
«Багато хто на Заході помилково вважав, що Україна така ж, як Росія, але слабша, більш корумпована та хаотична», — погоджується Орися Луцевич, голова Українського форуму Chatham House, у статті для газет The Guardian. «Насправді, хоча Україна аж ніяк не ідеальна, вона більш гнучка та децентралізована порівняно з автократичною та жорсткою російською державою».
Західні аналітики також не враховували реформування української армії з 2014 року, надто покладаючись на «анекдотичні дослідження можливостей України в 2014-2015 роках», — вважає Джордж Баррос, аналітик з питань Росії та України в Інституті дослідження війни у Вашингтоні.
Кузьо вважає, що деякі російські наративи, які перебільшували поділ України на Схід і Захід та слабкість української держави, вплинули на західний аналіз.
Коен із університету Джонса Гопкінса в коментарі Ворожко, припустив, що «навіть підсвідоме прийняття російської зневаги та бачення українців як меншовартісного народу» могло затьмарити розуміння західних експертів.
«Більшість думок західних експертів базувалися на наративах, які Росія пропагувала протягом останніх 30 років», — сказала посолка України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю Тетяні Ворожко. Але ці наративи, каже вона, які зображують Росію як могутню військову силу, а Україну як слабке суспільство, частина якого буде вітати російські війська, «походять з Радянського Союзу та Російської імперії».
Маркарова припустила, що на західне мислення того часу також вплинув нещодавній досвід в Афганістані, де президент Ашраф Гані втік з країни, коли Талібан загрожував Кабулу в 2021 році. Але президент Володимир Зеленський і його уряд залишилися в Києві, і мільйони громадян кинулися захищати свою країну, говорить вона, змушуючи західних експертів переоцінити ситуацію.
«Принаймні це все почало знижувати негативні очікування», - сказала Маркарова.
Формальність військових оцінок
Експерти також відзначили, що, виходячи з табличок із цифрами, російська армія виглядала набагато потужнішою ніж українська.
«Багато аналітиків також переоцінили російську армію через те, що вони занадто сильно покладалися на чисту оцінку — порівняльний аналіз військових, технологічних, політичних, економічних та інших факторів, що визначають відносну військову спроможність держав», — сказав Баррос в письмовому інтерв'ю Ворожко.
Він пояснив, що хоча Інститут вивчення війни запізнився з прогнозом вторгнення, він правильно оцінив, що росіяни зазнають поразки у своїх зусиллях захопити Київ.
«Очевидно, що російська армія страждає від ендемічних проблем із лідерством, інформацією, управлінням, розвідкою та іншими ключовими аспектами бойової потужності, незважаючи на те, що вона має більші ресурси, ніж Україна», - говорить Баррос.
Віндман розповів про свій досвід роботи в посольстві США в Росії.
«Я провів три роки в Москві, працюючи з російськими військовими. З огляду на те, як вони діють, мені було зрозуміло, що не все буде працювати, і що вони не зможуть використовувати все це в тих оперативних концепціях, які вони могли б застосувати в Україні».
За словами Кузьо, західні експерти також не оцінили, як вкорінена корупція в Росії вплине на її армію. «Чому вони вважали, що російська армія відокремлена від російського суспільства? Якщо Росія є мафіозною державою, то російська армія також буде нею; вона є частиною цієї держави».
З іншого боку, українське військове фінансування більше, ніж державне, пише Луцевич.
«Українські громадяни та приватний сектор щодня працюють на підтримку армії, а кожна компанія, родина та місто надають додаткову підтримку воїнам на полі бою», – зазначає вона.
Складність військових прогнозів
«Військовий аналіз — це не ворожіння», — каже Майкл Кофман, директор програми вивчення Росії в Центрі військово-морського аналізу. Кофман визнає, що рік тому він правильно передбачив війну, що насувається, але недооцінив український опір.
Все ж, за його словами, більшість аналітиків розуміли, що Росії буде важко контролювати Україну. «Консенсус був у тому, що Україна програє звичайну війну, але Росії не вдасться окупувати Україну. Багато українських колег поділяли цю думку».
Кофман сказав, що вважає, що аналітики не стільки неправильно оцінили російські спроможності, скільки недооцінили українські.
«Було мало відомо про план оборони України та жодних доказів систематичної підготовки».
Він сказав, що аналітики також припустили, що Росія проведе «об’єднану силову операцію, серйозно ставлячись до здатності України протистояти, а не ризикований удар, який мав обезголовити (управління країною – ГА), без плану Б для тривалої війни, припускаючи, що український опір легко зазнає краху».
Деякі фактори, які вплинули на результат — від сили українського суспільства до невідомості ступеню проникнення ФСБ в українські еліти — були надто складними для оцінки, говорить він.
Кофман підкреслив, що політика США щодо розвідувальної підтримки та військової допомоги Україні різко змінилася після перших тижнів.
«Я думаю, що нас ніколи серйозно не запитували, як могла б виглядати війна, якби США справді підтримували Україну», — сказав він.
Наталія Чурікова брала участь у цьому підготовці цієї статті. У матеріалі використана публікація The Guardian.
Яку зброю США оголосили для України з початку повномасштабного вторгнення Росії. Відео
- Голос Америки
Росія збільшує військову співпрацю з Іраном та КНДР, кажуть в Білому домі
Іран розширює військову підтримку Росії, - про це повідомив Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США під час брифінгу для преси у п'ятницю. Він озвучив нові дані, які отримали США, про те, що у листопаді Тегеран відправив до Росії артилерійські та танкові снаряди для використання в Україні.
Міжнародна спільнота ввела санкції та експортні обмеження проти Москви, через війну в Україні. Тому Росія змушена покладатися на держави, що перебувають в ізоляції, як то Північна Корея чи Іран, щоб мати можливість продовжувати війну в Україні.
Джон Кірбі нагадав, що з серпня Іран надав Росії сотні безпілотних апаратів, які Росія використала для атак на критичну інфраструктуру України. У відповідь Іран вимагає від Росії військового обладнання на мільярди доларів.
«Росія пропонує Ірану безпрецедентну оборонну співпрацю, зокрема щодо ракет, електроніки та протиповітряної оборони. Ми вважаємо, що Росія може надати Ірану винищувачі. Іран також прагне придбати додаткове військове обладнання з Росії, включаючи ударні вертольоти, радари, і навчально-бойовий повітряний літак Як-130. Це зробить ситуацію в Україні важчою. Також це, звичайно, зробить безпекову ситуацію на Близькому Сході ще важчою для наших партнерів і друзів, оскільки Іран, здається, отримає вигоду від їхньої співпраці з Росією для зміцнення власної військової могутності» - повідомив з Кірбі.
Іран казав, що постачав дрони Москві до війни. Росія використовувала ці дрони для нападів на цивільну інфраструктуру.
Росія, ймовірно, вичерпала запаси іранських дронів-камікадзе. Такими оцінками в суботу поділилось Міністерство оборони Великої Британії. Британське відомство вказала, що з 15 лютого не надходить повідомлень про використання таких пристроїв, хоча з січня і до початку лютого, були повідомлення про щонайменше 24 такі випадки.
"Величезну кількість було знищено в перші дні року", - йдеться в повідомленні.
Під час брифінгу Кірбі заявив, що Північна Корея також надала зброю російській приватній військовій компанії "Вагнер", яка, за словами координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США, продовжує чинити звірства та порушувати права людини по всій Україні.
Про що Зеленський домовився із Байденом у Вашингтоні та інші ексклюзивні подробиці року опору від посолки України в США Оксани Маркарової
Напередодні 24 лютого, згадує посолка України у США Оксана Маркарова, про анонсований виступ російського президента Путіна перед повномасштабним наступом дізналася із телефонного повідомлення під час виступу у Жіночому клубі у Вашингтоні та зразу поїхала додому. Посольство розробляло різні плани на випадок повномасштабної війни.
«Тому що ми розуміли: якщо якісь будуть такі ситуації вдома, які зроблять неможливою комунікацію хоча б на якийсь час з центром, то відповідальність на всіх послах буде ще більша. Тому що незалежно від того, чи зможемо ми додзвонитись, чи ні, чи будуть працювати наші лінії комунікацій, чи ні - ми повинні все одно забезпечити зброю, санкції, і все, що нам потрібно забезпечити», - розповідає Маркарова.
Посадовиця каже - Захід дуже швидко запровадив санкції проти Росії, ще і тому, що українська сторона в якості одного з методів стримування пропонувала превентивні санкції. Тоді на це не погодилися американці, але цей тиск, тим не менш зіграв свою роль, вказує Маркарова.
«Той факт, що санкції було ухвалено на другий день після 24 лютого, через декілька днів ще санкції, через тиждень ще санкції, через тиждень ще санкції – це не тому, що всі уряди, включно з американським, дуже швидко рухались в ці дні. Це тому що більшість цих пакетів готувалась місяці до цього, тому що вже було пропрацьовано дуже багато матеріалів, дуже багато інформації з нашого боку було надано», - говорить вона.
В інтерв’ю Тетяні Ворожко Маркарова поділилася новими, раніше невідомими деталями того, що відбувалося у Вашингтоні та у відносинах двох країн за місяці вторгнення та протягом останнього року.
Повне інтерв’ю дивіться тут
Із нього ви, зокрема дізнаєтеся:
- Чому, незважаючи на те, що Адміністрація США та Пентагон знали про справжній стан української армії та настрої суспільства, у США все одно говорили про швидке досягнення Росією її військових цілей?
- Що відбувалося на зустрічі у Державному департаменті США за участі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби за два дні до вторгнення?
- Чи були в американців сподівання на домовленість з росіянами, і чому українці брали участь у переговорах в Стамбулі?
- Три речі у сприйнятті війни, які змінилися у США після викриття російських звірств у Бучі та інших містах.
- Де і як саме зародився «Рамштайн», Контактна група з оборонної допомоги Україні?
- Про що у Посольстві говорять із представниками ВПК США?
- Унікальну пропозицію Міністерства енергетики США Україні.
- Про що саме говорили президенти США та України у Вашингтоні.
- Деталі військової допомоги та за яких умов запрацює ленд-ліз?
- Про яке майбутнє Росії говорять у Вашингтоні?
- Пропозиції до відбудови Україну від приватних компаній.
- Чому, незважаючи на виклики безпеки, президент США Джозеф Байден приїхав до Києва особисто?
- Голос Америки
Байден: Зеленському поки не потрібні F-16
Україні поки не потрібні американські винищувані F-16, вважає президент США Джо Байден. Про це він сказав в інтерв'ю ABC News, опублікованому у п'ятницю.
Відповідаючи на питання журналіста АВС Девід Муйра про те, чи вважає він, що президентові України Володимиру Зеленському зараз потрібні F-16, Байден заявив: "Ні, зараз йому F-16 не потрібні".
На прохання уточнити, чи така позиція означає, що Україна ніколи не отримає такі літаки, Байден заявив, що поки невідомо чого потребуватиме українська оборона.
"Наразі я це виключаю", - додав президент США. Він зауважив, що "наразі, згідно з оцінками наших військових, немає основи для аргументів для того, щоб надати F-16".
США надсилають Україні те, що потрібно для зміцнення позицій України на полі бою "щоб вони могли отримати здобутки навесні та влітку і на початку осені", сказав Байден.
"Ми надсилаємо їм те, що наші досвідчені військові вважають, що їм зараз необхідно. Йому [Зеленському] необхідні танки, артилерія, протиповітряна оборона, включаючи ще HIMARS", - додав президент США.
Україна вже неодноразово озвучувала запити на надання винищувачів F-16, однак у Пентагоні вважають, що винищувачі четвертого покоління не зіграли б наразі вирішальної ролі на полі бою в Україні.
Про в ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки цього тижня сказав Заступник міністра оборони США Колін Кол.
"Чи було б для України корисно мати винищувачі четвертого покоління? В певний момент, безумовно так, – каже Кол. - Враховуючи російські засоби протиповітряної оборони, я не думаю, що винищувач четвертого покоління у цей момент був би вирішальним.
І якщо обирати пріоритети протиповітряної оборони, українські посадовці сказали б, що їхній пріоритет номер один — переконатися, що їхні системи протиповітряної оборони можуть продовжувати залишатися дієздатними, шляхом надання їм додаткових систем і додаткових засобів перехоплення. Тож ми справді зосереджені на цій частині, яка полягає в тому, щоб Україна могла захистити свої міста, захистити свої війська від іранських безпілотників, російських крилатих ракет та інших атак з повітря. Я припускаю, що розмови про винищувачі четвертого покоління триватимуть", - сказав посадовець.
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