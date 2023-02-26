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Голос Америки відсторонив від роботи двох журналістів російськомовної служби після отриманих скарг
У п'ятницю Голос Америки відправив у вимушену оплачувану відпустку двох журналістів російськомовної служби після отримання скарг щодо їхньої попередньої роботи в ЗМІ, підтримуваних Кремлем. Голос Америки розглядає обставини справи.
В листопаді 2022 року співробітники Голосу Америки повідомили менеджерів про свої занепокоєння щодо двох журналістів — Гаррі Княгницького та Дар’ю Давидову — яких щойно взяли на роботу. У листі, підписаному 15 із 92 працівників російськомовної служби, йдеться, що на своїй попередній роботі Княгницький і Давидова поширювали прокремлівські наративи про Україну.
Минулого тижня ЗМІ в Україні опублікували матеріали про цю ситуацію. Після цього, понад 20 медійників, які входять до українського обʼєднання Медіарух, закликали звільнити Княгницького. Деякі з підписантів листа Медіаруху, працюють в компаніях-партнерах Голосу Америки.
У четвер на запитання щодо прийняття рішення про працевлаштування цих журналістів та чи будуть вжиті відповідні заходи, представники зв’язків із громадськістю Голосу Америки не відповіли прямо, сказавши, що протягом десятиліть мережа «наймала досвідчених журналістів із репресивних суспільств, включаючи Росію».
Голос Америки регулярно наймає на роботу іноземних журналістів, які вільно володіють мовами та знають відповідні регіони, щоб створювати надійну й авторитетну журналістику понад 40 мовами. Агентство каже, що всі матеріали журналістів проходять редакційну перевірку перед публікацією.
«Усі журналісти «Голосу Америки» працюють під редакторським контролем, що гарантує, що всі їхні матеріали відповідають найвищим стандартам журналістики та нашому Статуту. Робота Давидової та Княгницького, як і інших журналістів Голосу Америки, проходить ретельний процес редагування, встановлений агентством», - йдеться у повідомленні представників зв’язків із громадськістю Голосу Америки.
У відповідь на подальший запит про коментарі, коли американські ЗМІ повідомили подробиці про вимушену відпустку Княгницького та Давидової, відділ зв’язків з громадськістю Голосу Америки ввечері в п’ятницю в електронному листі написав: «Голос Америки може підтвердити, що два журналісти російськомовної служби перебуватимуть у вимушеній оплачуваній відпустці, поки Голос Америки розглядає обставини справи. Це стандартна практика, і в рамках внутрішньої перевірки Голос Америки проведе співбесіду з обома журналістами».
Княгницький і Давидова були прийняті на роботу в жовтні 2022 року та пройшли безпекову перевірку, обов’язкову для усіх співробітників Голосу Америки.
У відкритому зверненні Медіарух України виклав приклади попередньої роботи Княгницького на НТВ, де він просував прокремлівські наративи, зокрема щодо Донбасу та Криму. «За часи роботи на НТВ Княгницький, здається, устиг підтримати всі пропагандистські наративи Росії», – йдеться у відкритому листі Медіаруху України.
У 2001 році контроль над НТВ перебрала державна енергетична компанія «Газпром».
Княгницький залишив НТВ у 2017 році та переїхав до США, де працював на іншу підтримувану Росією телекомпанію RTVI, яку залишив невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.
Княгницький і Давидова не відповіли на електронні листи в суботу з проханням надати коментарі перед цією публікацією.
У коментарі The Washington Post Княгницький заперечив, що є пропагандистом, і сказав, що покинув RTVI, коли керівництво намагалося контролювати висвітлення російського вторгнення.
Після того, як 29 листопада співробітники Голосу Америки висловили занепокоєння щодо прийняття Княгницького та Давидової на роботу, вище керівництво Голосу Америки у грудні провело зустріч з колективом російськомовної служби та редактором зі стандартів Голосу Америки, щоб обговорити занепокоєння. Після цієї зустрічі Голос Америки повідомив, що один із підписантів листа відкликав свій підпис. За даними Голосу Америки, на двох редакційних нарадах, що відбулися після цього, ніхто з російськомовної служби цього питання не порушував.
За словами аналітиків, під час прийняття на роботу співробітників редакції мають обов’язок надавати пріоритет чесності та журналістським навичкам.
«Кожну справу треба розглядати окремо, кожного журналіста щодо своєї попередньої роботи. Голос Америки, як і будь-яка медіаорганізація, зобов’язаний наймати журналістів, які працюють добросовісно, мають сильні журналістські навички та віддані висвітленню правди», – каже Енн Купер, почесна професорка Колумбійської школи журналістики.
«Чи розглядали менеджери Голосу Америки попередню та нещодавню роботу журналіста, чи впевнені вони, що матеріали, які журналіст робить для Голосу Америки, відповідають їхнім стандартам? Ось що тут важливо», — каже Купер, досвідчена журналістка, яка була першим керівником московського бюро NPR.
Журналісти Голосу Америки, у тому числі й російськомовна служба, підготували сотні годин програм, щоб розвінчати московську дезінформацію та пропаганду про війну РФ проти України. «Російськомовна служба Голосу Америки прагне продовжувати надавати своїй аудиторії правдиві новини та вичерпні репортажі», — йдеться в заяві відділу зв’язків з громадськістю Голосу Америки.
Питання щодо безпекової перевірки
Процедура прийняття на роботу у Голосі Америки раніше була поставлена під сумнів через розслідування щодо Сетаре Дерахшеш Сіґ, яка працювала у перській службі Голосу Америки. Сіґ була звільнена з посади у 2020 році після того, як розслідування Агентства США з глобальних медіа (USAGM) виявило, що Сіґ підробила документи та зловживала державними коштами.
У лютому 2021 року нове розслідування виправдало Сіґ.
У грудні 2022 голова комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США Майкл Маккол у листі до керівниці Агентства США з глобальних медіа Аманди Беннетт зробив запит з вимогою надати усі документи та інформацію щодо рішення поновити Сетаре Дерахшеш Сіґ на посаді.
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Мітинг у Вашингтоні до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відео
Представники українських організацій з різних міст США зібрались у Вашингтоні, в cуботу 25 лютого, щоб провести мітинг до роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
США "впевнені, що Китай активно розглядає" надання Росії зброї - директор ЦРУ
США "впевнені, що керівництво Китаю розглядає можливість надання" зброї Росії для війни в Україні. Про це в інтерв'ю телеканалу CBS News сказав директор ЦРУ Вільям Бернс.
"Також ми не бачимо, що остаточне рішення вже прийнято, і ми не бачимо доказів фактичних постачань летального обладнання, - додав Бернс. - І тому держсекретар [Ентоні] Блінкен і президент [США Джо Байден] вважають важливим чітко заявити, якими можуть бути наслідки... щоб запобігти цьому, тому що це буде дуже ризикованою й немудрою "ставкою"".
Раніше Голос Америки повідомляв, що НАТО бачить ознаки, що Китай розглядає можливість постачати зброю Росії. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг також застеріг Пекін від будь-яких таких кроків.
Днями державний секретар Ентоні Блінкен повідомив, що США "дуже стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання летальної підтримки Росії в її агресії проти України". При цьому дослідники в Америці кажуть, що Пекін уже постачає в Росію обладнання подвійного призначення - технології, які можуть використовуватися як у цивільних приладах, так і, наприклад, для ремонту реактивних винищувачів.
Міністерство закордонних справ раніше Китаю заявило, що будь-яка потенційна розвідувальна інформація про передачу зброї Китаєм Росії, яку Сполучені Штати планують оприлюднити, є лише "спекуляцією".
- Голос Америки
Наслідки російського вторнення в Україну досі відчутні в Сомалі
Російське вторгнення принесло спустошення не лише в Україну. І через рік після початку російської агресії проти України, мільйони людей в далеких частинах Африки постали перед загрозою голодної смерті.
Обсяг зерна, що вивозиться з України, зменшився, незважаючи на те, що угода, укладена за посередництва ООН, продовжує працювати та частково забезпечувати надходження продовольства до країн, що розвиваються. За даними Спільного координаційного центру в Стамбулі, експорт продовольства з трьох українських портів впав з 3,7 мільйона метричних тонн у грудні до 3 мільйонів у січні.
Як зауважує агентство AP, українські та деякі американські чиновники звинувачують Росію в тому, що вона свідомо затримує перевірки суден, щоб перешкодити українському експорту. Москва заперечує навмисне уповільнення інспекцій.
До повномасштабної російської агресії Україна вирощувала достатньо продовольства, щоб прогодувати 400 мільйонів людей у світі, але за підсумками року на кінець грудня 2022, вона експортувала зерна з на 31% менше, ніж минулого року.
Менша кількість пшениці, ячменю та іншого зерна, що вивозиться з України, викликає занепокоєння щодо долі людей, які голодують в Африці, на Близькому Сході та в деяких частинах Азії, які отримували основні свої продовольчі продукти з Чорноморського регіону.
У Сомалі зросли ціни на продукти, а грошей донорів не вистачає
Так, війна Росії в Україні відрізала Сомалі від одного з основних міжнародних джерел продовольства.
Посуха та перебої з постачанням пшениці з Чорноморського регіону призвели до того, що ціна місцевого продуктового кошика за останні 12 місяців зросла майже на половину, а ціни на пальне зросли майже вдвічі, порівняно з роком тому.
Викладач Університету SIMAD у Могадішо та дослідник конфліктів Шокі Хайір, сказав англомовній службі «Голосу Америки», що «до війни Сомалі отримувала понад 90% зерна з України та Росії», а тепер його і країна потерпає від нестачі продовольства.
«Тисячі людей перебувають на межі голоду, але відбувається це у важкий час, коли, а світ значною мірою зосереджений на проблемах України», – сказав Хайір.
Сомалі, країна на сході Африки, десятиліттями потерпає від політичної нестабільності, посух та насильства збройних угруповань. Значна частина території Сомалі досі перебуває під контролем невизнаних державних утворень або є самокерованими територіями, керівництво яких має різні, іноді протилежні погляди з питання об'єднання під владою уряду. Центральний уряд країни донедавна контролював лише частину столиці країни — міста Могадішо.
За словами сомалійського економічного аналітика Алі Мохамед Османа, раніше донори надавали країні, де за оцінками Світового Банку живе близько 17 мільойнів людей, більшу гуманітарну допомогу. Нині вона продовжує надходити, але її не вистачає. Частково тому, що, як він каже, «криза у Сомалі не є серед пріоритетів донорів» з того часу, як почалася війна в Україні.
«Гуманітарна увага переключилася на більші спустошення в Україні», – сказав Осман. – Але вплив сильної посухи, яка настала після епідемії COVID-19, значною мірою зберігся, і він штовхає Сомалі на поріг голоду».
Минулого тижня гуманітарні працівники Сомалі заявили, що вони стурбовані можливим скороченням гуманітарної допомоги. Вони сказали, що втома донорів, ускладнена численними кризами в усьому світі, які також потребують гуманітарної підтримки, може знизити рівень коштів, отриманих Сомалі.
Уряд Сомалі та гуманітарні агенції нещодавно звернулися із закликом виділити 2,6 мільярда доларів США для надання допомоги приблизно 7,6 мільйонам людей у 2023 році. Звернення прозвучало на тлі попереджень про те, що голод є великою ймовірністю, якщо дощів навесні буде недостатньо, і якщо гуманітарна допомога не надаватиметься.
Тим часом Росія намагається переконати африканськиі країни, що це Захід перешкоджає вивезенню зерна з України своєю «колоніальною політикою».
Минулого року міністр зокорднних справ Росії Сергій Лавров похвалив Африку за опір тому, що він назвав спробами Заходу нав’язати однополярний світовий порядок.
Західні експерти також зауважують, що «глобальний південь» більше дослухається до російського наративу щодо війни в Україні та готовий підтримати «прининення війни» за будь-яких умов, для того, щоб відновити надходження продуктів з регіону Чорного моря.
Травми війни: як допомогти собі впоратися із душевними ранами
Як травмує “війна по телевізору”, що таке травма свідка і як з нею впоратися, як захистити свій ментальний стан, коли у твоїй країні війна, загоювати душевні рани? Відповіді на ці питання, а також окремі техніки і дієві поради читачам “Голосу Америки” озвучив американський психотерапевт, автор книг і почесний професор Університету Північної Кароліни Браян Робінсон.
Ганна Твердохліб, Голос Америки: Не тільки для українців, діаспори, але і для багатьох американців війна Росії проти України є глибоким особистим болем. “Війна по телевізору” травмує з великою силою, як з цим впоратися?
Браян Робінсон: Так, існує таке поняття, як травма свідка, що набувається від самого лише споглядання травматичних ситуацій. Це те, що може трапитися з вами, навіть якщо ви не поруч з подією, а дивитеся через екран. Ви можете почати відчувати деякі з тих самих симптомів, що є безпосередньо у жертв травми.
Я помітив, коли спостерігав відео з України, що моє тіло навіть фізично відповідало на цей стрес.
Я помітив, коли дивився відео з України, що моє тіло навіть фізично відповідало на цей стрес, реагувало на кровопролиття, на те, що люди втрачають свої домівки, люди гинуть, люди плачуть. Це природна реакція нас як людей. Але вона може мати суттєві негативні наслідки. Тому, коли ви дивитеся новини з України, важливо подбати про себе під час перегляду. Є кілька дієвих способів, про які я розкажу.
Хотів би тільки зауважити: я спілкувався з журналістами, які були на війні і після того страждали на посттравматичний стресовий розлад. Один із них мав напад панічної атаки у прямому ефірі, під час шоу “Доброго ранку, Америко”, спричинений переживаннями і травмами, які він отримав, висвітлюючи війну.
І мені також доводилося чути від журналістів CNN про те, що після їхніх репортажів про війну в Україні чи про нищівний землетрус, їм доводиться мати справу з усім цим навіть після повернення додому, бо це все ще в їхньому мозку.
Тож, особливо якщо ви українець за кордоном, це вражає вас ще більше. Тому що це ваша Батьківщина. І особливо тому ви повинні розуміти необхідність захистити себе.
Г.Т.: А як захистити себе від цієї травми, коли у твоїй країні війна?
Б.Р.: Так, ви хочете знати, що відбувається, ваше серце з вашим народом. Але ви повинні переконатися, що дбаєте про себе ментально, щоб не зазнати такої ж травми, як постраждалі безпосередньо від воєнних дій. Ви маєте емпатію та співчуття, але вам знадобиться вміння бути на певній відстані морально, щоб ви могли подбати про себе та своїх дітей.
Переконайтеся, що ви не споглядаєте занадто багато кадрів.
Переконайтеся, що ви не дивитесь занадто багато кадрів. Отже, перша порада — обмеження. Лімітуйте обсяг новин, які ви переглядаєте. Так, ви хочете бути в курсі новин. Але немає потреби нескінченно переглядати відзнятий матеріал знову і знову. Це одна з тих речей, яка може посилити травматизацію.
Ще одна річ: якщо ви маєте дітей. Немає потреби, їм дивитись все це. Вони повинні знати, що відбувається – залежно від віку, звичайно. Але особливо дуже маленьким дітям точно не потрібно бачити, як вбивають людей. Це травмує їх і може навіть змусити хвилюватися, що таке може трапитися з ними, навіть якщо вони за тисячі миль від війни.Тож варто тримати дітей далі від цього та захистити їх від жорстокої реальності.
Діти, які переживають війну безпосередньо в Україні, на жаль, звичайно, будуть травмовані. Будь-хто був би. Для них також буде належна допомога, щоб пережити це.
Існує таке поняття “посттравматичне зростання”. Це протилежність посттравматичній травмі.
Існує таке поняття “посттравматичне зростання”. Це протилежність посттравматичній травмі. Для людей, які зазнали травм, є спосіб перетворити це на точку зростання. Тому я не хотів би здаватися безнадійним, бо насправді надія є.
Г.Т.: Як запобігти душевним ранам від травми свідка?
Б.Р.: Ви повинні подбати про себе, зокрема побачити позитивні речі також. Замість того, щоб фокусуватися на спустошенні, подивіться на підтримку, яку ви отримуєте з усього світу. Внесіть це у свою картину світобачення.
З Україною увесь світ, принаймні цивілізована його частина. У вас є не тільки наші ресурси, у вас є наше співчуття, наша любов, додайте це у контекст!
З Україною увесь світ, принаймні цивілізована його частина. У вас є не тільки наші ресурси, у вас є наше співчуття, наша любов, додайте це у контекст! Колись у нас було телешоу «Сусідство містера Роджерса», і коли траплялося щось дуже погане, він казав дітям: подивіться на людей, які допомагають, подивіться на всі хороші речі, які відбувають, замість того, щоб тільки зосереджуватися на жаху. Тож я хотів би закликати людей бачити не тільки страшну сторону реальності, але й подивитися на всіх людей, які допомагають, погляньте на тих, хто надсилає підтримку і ресурси з усього світу, включаючи Сполучені Штати.
Г.Т.: Досвід війни забути неможливо. Як навчитися жити з ним?
Б.Р.: Найгірше, що можна зробити для себе, і багато людей так роблять, на жаль - це намагатися “викинути з пам’яті”, сподіватися, що жах просто забудеться. Бо це залишається, і може вийти фізично або емоційно – таким способом, на який людина і не сподівалася.
Ви помітили, як багато розмов про Голокост серед євреїв, які пережили його (або їхні батьки)? Бо це дуже важливо – говорити і говорити.
Ви помітили, як багато розмов про Голокост серед євреїв, які пережили його (або їхні батьки)? Бо це дуже важливо – говорити і говорити.
Тож навіть якщо ви просто поговорите – чи з професійним консультантом, чи з кимось із духовенства, з другом, з членом сім’ї – це вже допоможе. Поговоріть. Висловіть це. Не залишайте ці спогади десь виключно глибоко в пам’яті. Найгірше, що ви можете зробити – це заглушити їх в собі. Бо вони все одно вийдуть на поверхню - хворобами чи емоційним станом. Якщо ви можете дозволити собі піти до психотерапевта чи консультанта – це було б чудово. Якщо ні - кожен з нас завжди може знайти з ким поговорити.
Є техніки, які ми використовуємо у психотерапії. Наприклад, одна з них належить до когнітивно-поведінкової терапії – може допомогти звичайна фізика: використайте перспективу або, наприклад, уявіть роботу ширококутної лінзи фотоапарату. Можливо, зараз війна займає увесь простір думок. Але варто змусити свою уяву розширити перспективу, помістити війну лише в одну з точок світу у власній голові та уявити навколо війни ще багато простору. І наповнити його контентом.
Варто помістити війну лише в одну з точок світу у власній голові та уявити навколо війни ще багато простору.
Варто нагадувати собі, що війна - це не весь світ, це одна з його частин. Більш широка перспектива - це завжди добре рішення. Берете той жах, який ви пережили і вкладаєте його у ширший контекст. Ось точка жаху, але довкола нього - широкий простір і ще дуже багато всього, не лише сам цей жах. На перший погляд важко побачити, але завжди є щось, чому можна навчитися з найгірших прожитих моментів, над чим можна вирости.
Національна медична бібліотека публікує чимало досліджень про травми війни, висновки зводяться до такого: “Політичні лідери повинні пам’ятати про ці довгострокові незгладимі наслідки, коли вони розглядають оголошення війни. Основний спосіб запобігання психологічним травмам — зупинити війну, що трагічно суперечить людській природі”.
Г.Т.: Дозвольте спитати Вашу думку навіть не про те, “чому існує чудовисько”, а чому сотні людей йдуть на війну і смерть під його керівництвом?
Б.Р.: Ви добре знаєте про те, що називається “пропаганда”. На жаль, людська природа така, і це показала історія, що люди стають її жертвами. Я не вірю, що ми - демони, але думаю, що можемо бути навчені цьому.
Я не вірю, що ми - демони, але думаю, що можемо бути навчені цьому.
Я сам виріс у релігійному оточенні, яке вчило мене, і це було пропагандою, різних упереджених речей, зокрема, наприклад, про інші раси. Коли я озираюся назад тепер, коли знаю правду, то розумію, скільки там було брехні, у яку я вірив у дитинстві. Ось чому небезпечно навчати ненависті, особливо при обмеженому, вузькому способі мислення.
Г.Т.: Як пережити роковини війни і загалом моменти, коли “накривають” відчуття від трагічних новин і спогадів?
Б.Р.: Ось деякі техніки. Наприклад, відчуйте “заземлення”. Це означає залишатися у своєму тілі. Розум хоче витати дуже далеко звідси і охопити все, але спробуйте міцно стати на землю, бути у своєму тілі, відчувати його.
Я сиджу тут, я відчуваю ногами землю, я відчуваю спиною спинку крісла. Відчуйте свою опору. Думайте і медитуйте про це, тоді ви повернетеся від усіх цих картинок і зображень назад у своє тіло.
Ще одна техніка - дихати за квадратом: вдих на 4 рахунки, затримка повітря знову на 4, так само видих, рахуючи до чотирьох, і такої ж тривалості пауза. І знову, ще 4 рази.
Навіть коли ви сидите у безпечному місці, новини можуть активізувати ваші інстинкти “боротьба або втеча”.
Тоді ви відчуєте спокій. Це допоможе нервовій системі. Бо навіть коли ви сидите у безпечному місці, новини можуть активізувати ваші інстинкти “боротьба або втеча”. Бомби, які падуть, будівлі, які руйнуються – усе це пришвидшує серцебиття, навіть якщо ви лише уявляєте чи думаєте про це. Натомість “квадратове” дихання допоможе привести тіло, нерви і відчуття до норми.
Вам потрібні техніки, які повернуть вас у теперішній реальний момент.
"Флешбеки" війни можуть повертатися до тих, хто пережив драматичні події. Пам'ятаю, як мій товариш, котрий пройшов війну у В'єтнамі, отримав сильний переляк тут, в США, у безпечному місці, почувши феєрверки на святкуванні Дня незалежності 4 липня. Це посттравматичний стресовий розлад. Але ви контролюєте свій розум. Це хороша новина. Ми всі контролюємо свій розум. Можливо, ми цього не усвідомлюємо. Але є засоби і техніки, які можуть реально допомогти.
Мозок повертається у події минулого, але ми можемо скерувати його у теперішній момент, це називається усвідомленням поточного моменту. Варто вчитися бути уважним і медитувати. Це допоможе багатьом людям. Ви можете переглянути відео про це на YouTube, почитати книги. Є багато інформації про медитацію та усвідомленість, що є чудовою протиотрутою від травми свідка та від вторинної травми.
Г.Т.: Тобто завдяки цим техніками мозок відновитися після травм війни?
Б.Р.: Дозвольте мені сказати важливу річ. Вчені виявили дуже потужну властивість мозку – нейропластичність. Наш мозок має здатність змінюватися. Ми можемо змінити його вже самим рішенням Якщо я потрапив у жахливу травматичну ситуацію, то це в моїх силах вирішувати, що саме думатиме про це мій мозок на майбутнє. Я не дам мозку вирішувати це за мене.
Ми не керуємо думками у гарячий момент, але можемо вибудувати нові нейронні зв'язки у мозку згодом.
Нейропластичність полягає в тому, що ми не керуємо думками у гарячий момент, але можемо вибудувати нові нейронні зв'язки у мозку згодом. Вони допоможуть жити у відчутті безпеки, а не у середовищі постійного руйнівного впливу травми. Ці зміни у мозку ми можемо бачити навіть на МРТ. Тож надія є, завжди є.
Інтерв'ю Голосу Америки з іншими психологами, про те, як зменшити стрес у роковини війни читайте тут.
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