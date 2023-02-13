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Російська інформаційна війна в Україні провалюється - Ніна Янковіч. Інтерв'ю
Війна викрила російську пропаганду та змінила сприйняття України у світі, стверджує Ніна Янковіч, віце-президентка проекту "Центр інформаційної стійкості". В інтерв'ю Голосу Америки вона розповіла про те, чому російська інформаційна війна програє українським наративам, як соцмережі адаптуються до інформаційних викликів війни, що буде з Твіттером, та як 2022 став роком розслідувань на основі відкритих даних.
Інтерв'ю було відредаговано для плинності та ясності.
Російська інформаційна війна провалюється
Марія Ульяновська, Голос Америки: Яка роль російської дезінформації у війні проти України та як вона змінилася порівняно з 2014 роком?
Ніна Янковіч: Російська дезінформація відігравала вирішальну роль у війні проти України ще з 2014 року, хоча ця роль дещо змінилася. У 2014 було багато невідомих раніше механізмів впливу. Наприклад, під час незаконної анексії Криму та окупації Донбасу багато журналістів намагалися подавати так би мовити обидві сторони конфлікту. Вони брали інтерв’ю у "маленьких зелених чоловічків", "ввічливих людей" як у правомірних коментаторів ситуації, представляючи їх як місцевих жителів.
Насправді ж це були спеціально привезені росіянами люди - як частина інформаційної операції. Крім цього росіяни тоді активно використовували тролів і ботів, які штучно посилювали певні наративи, а журналісти їх цитували як реальних людей.
Починаючи з 2022 року російська інформаційна війна в Україні фактично провалюється.
Зараз ми стали більш свідомими щодо намірів Росії в Україні. Починаючи з 2022 року російська інформаційна війна в Україні фактично провалюється. Україна показала світові свою надзвичайну стійкість, дивовижну креативність та автентичність у комунікаціях. І це неможливо порівняти з тим, як комунікує про війну в Україні Путін: він виглядає втомленим, сидить згорблено за своїм столом, краватка перекручена, він кричить на своїх генералів.
Це разючий контраст, порівняно з тим, як поводиться президент Зеленський, український уряд, громадянське суспільство та прості люди. Багато людей передбачали "втому від України", але її немає. І я думаю, що це через силу української історії та щирість комунікацій у порівнянні з кремлівською брехнею, яка просто не витримує критики у цій цифровій війні.
М.У.: Які найсучасніші методи дезінформації використовує Росія та як ефективно їм протидіяти?
Н.Я.: Росія стала менш модернізованою у поширенні своєї дезінформації, оскільки соціальні мережі навчилися протидіяти ботам і тролям. Тому зараз такого штучного посилення інформаційних вкидів менше. Те, що ми спостерігаємо сьогодні - це щось на кшталт "відмивання" інформації.
Тобто Путін або хтось із його високопосадовців говорять, що Україна - неонацистська держава, що там чинять геноцид проти росіян. А потім це підхоплюють і "відмивають" дружні до Росії медіа. Із цим значно складніше боротися, але, знову ж таки, не неможливо. Тому що є і український наратив - про захист свободи, захист демократії. І я вважаю, він виграє.
Зокрема і тому що є OSINT - розслідування на основі відкритих джерел, які показують, що насправді ніякого геноциду росіян немає. Часто, коли Росія каже: "Українці обстрілюють своїх громадян", ми можемо довести, що насправді це Росія влаштовує ці обстріли, атакує під фальшивими прапорами. І в цьому особливість цієї дуже цифровізованої війни - ми можемо стежити за подіями у режимі реального часу та спростовувати брехню.
М.У.: Одна з ключових цілей дезінформації - поставити під сумнів саме уявлення про правду. Людям складно розбиратися, що ж насправді відбувається в Україні. Як дезінформація впливає на погляди американців?
Н.Я.: Коли тільки почалось повномасштабне вторгнення, у людей було дуже багато запитань про Україну. Американські видання якісно висвітлювали цей конфлікт: майже всі вони зараз мають кореспондентів в Україні.
Їх підтримують дійсно талановиті місцеві українські фіксери та журналісти, які організовують їм інтерв’ю та забезпечують розуміння внутрішнього контексту. Постійна присутність України у міжнародних медіа була неймовірно важливою для заповнення прогалин, які є у багатьох американців.
М.У.: Водночас є програми, як-от шоу Такера Карлсона на Fox News - одне з найпопулярніших кабельних телешоу в Америці, яке відверто повторює російські пропагандистські наративи. Як у США вирішують такі проблеми?
Н.Я.: Я хочу вірити, що більшість американців, які дійсно мислять, співчувають Україні, підтримують зусилля адміністрації Байдена забезпечити Україні зброю та іншу фінансову та військову допомогу, розуміють невідповідність між тим, що говорить Такер Карлсон, і картинкою, яку вони бачать на своїх телевізорах та у соціальних мережах.
Українські школи, лікарні, цивільні люди та інфраструктура знову і знову стають цілями Російської Федерації. Я не думаю, що будь-які аргументи про те, що це провокація НАТО, що Україна сама винна, чи що в Україні повно нацистів і корупції, можуть виправдати це в очах американців.
І тому я вважаю, що ті радикальні наративи, які ми бачимо від певних коментаторів Fox News та інших маргіналів, приваблюють лише периферію американського електорату, і ми все ще бачимо справді сильну підтримку України серед більшості американців.
М.У.: Щоб протидіяти російській пропаганді, незадовго до повномасштабного вторгнення в Україні закрили кілька проросійських телеканалів. Зараз там намагаються зменшити вплив російської пропаганди через православну церкву. Дехто каже, що це наступ на свободу слова, свободу віросповідання. Де є цей баланс між протидією пропаганді та демократією?
Н.Я.: Так, це справді важливе питання. І досить делікатне. Я думаю, що часто, коли люди дивляться на заходи, які кроки Україна вживає для протидії дезінформації чи російському культурному впливу, вони забувають, що в країні війна.
Я вважаю, що якщо ці заходи сприймати в контексті війни, вони виправдані. Водночас, я сподіваюся, що коли Україна переможе, деякі із цих обмежень скасують. Не для того щоб дозволити російському впливу повернутися в країну. Але усвідомлюючи, що це не може бути постійним явищем у демократії.
М.У.: Але ці проблеми також є загрозою для демократій і в мирний час. Вони передують війні. Наприклад, є докази російського впливу на президентські вибори у США. Чи виправдано накладати певні обмеження проти цього?
Існує помилкове враження, що боротьба з дезінформацією означає утискання свободи слова. Це не завжди відповідає дійсності.
Н.Я.: Нам однозначно потрібно боротися з іноземною дезінформацією, втручанням у вибори тощо. Але потрібно бути обережними з тим, як ми це робимо. Тому що такі обмеження можуть означати утиски свободи висловлювання. І це не сподобається багатьом американцям.
Натомість я вважаю, що потрібно розповідати людям про те, звідки походять ці наративи і кому вони служать. Існує помилкове враження, що боротьба з дезінформацією означає утиски свободи слова. Це не завжди відповідає дійсності.
Дослідження, які я провела у Центрально-Східній Європі, показують, що країни, які найбільш успішно борються з дезінформацією, часто інвестують саме в освіту своїх громадян. І саме це має бути основою будь-якої програми протидії дезінформації, разом із регулюванням того, як працюють соціальні мережі та яку рекламу можна купувати під час політичних перегонів.
М.У.: Американський уряд намагався вирішити проблему поляризації суспільства та пропаганди, створивши раду з управління дезінформацією. Ви були призначені її головою, пропрацювали три тижні, а потім пішли у відставку через масову хвилю цькування і погроз. Розкажіть, у чому полягала ця ініціатива і чому вона не спрацювала?
Н.Я.: Ця рада з управління дезінформацією була спільним проєктом з міністерством внутрішньої безпеки. Це координаційна організація, яка мала залучати різні ініціативи, ділитися найкращими практиками і ресурсами.
Коли ми оголосили про її створення наприкінці квітня, республіканці сказали, що це "міністерство правди", яке стане арбітром мовлення в інтернеті. Це не мало нічого спільного з фактичним мандатом ради. І в результаті мене почали переслідувати і погрожувати моїй родині. В той час я була на дев'ятому місяці вагітності первістком.
Чомусь адміністрація президента вирішила, що для них буде краще просто закинути цю ініціативу, а не підтримати мене. Тому я вирішила піти. Рада з управління дезінформацією мала б розглядати питання, пов'язані з російською пропагандою про наш кордон, про вибори та кібербезпеку, і натомість цю ініціативу закрили через ці атаки.
М.У.: Тобто пропаганда виграла?
Н.Я.: У цьому випадку - так. Ради вже не існує. Зусилля міністерства внутрішньої безпеки та федерального уряду щодо протидії дезінформації були політизовані. І це дуже, дуже сумно.
Як соцмережі реагують на виклики війни
М.У.: Як ви вважаєте, чи були соціальні медіа готові до викликів, які постали перед ними у зв’язку з війною та чи належним чином вони реагують?
Н.Я.: Соціальні мережі таки дечому навчилися. Зараз набагато менше маніпуляцій, порівняно з тим, що ми бачили у 2014 році.
Соціальні мережі є важливим публічним майданчиком для багатьох демократій і автократій у всьому світі, і без них люди, які протистоять авторитарним режимам, не мали б голосу. Тому дуже важливо, щоб ці багатомільярдні корпорації інвестували в людей, які насправді розуміють контекст того, що відбувається в країні і розвивали регіональні офіси.
М.У.: Як ви вважаєте, чи може будь-яка соціальна мережа займати чиюсь сторону у війні чи політичних питаннях?
Н.Я.: Я думаю, що це залежить від задекларованих цінностей компанії. Якщо Твіттер, наприклад, заявляє, що є голосом за свободу слова і за демократію, то він має підтримувати демократичну сторону цього конфлікту, яка бореться за свободу.
Крім того, якщо ми говоримо про обмін контентом і свободу слова, то соцмережі безперечно мають дозволяти користувачам розповідати та документувати те, що вони відчувають у повсякденному житті. І будь-яка платформа, яка цього не робить, на мій погляд, порушує свободу висловлення поглядів.
М.У.: З початком повномасштабного вторгнення, українські користувачі скаржаться, що коли вони намагаються поширити історії про війну, свої погляди та новини, Фейсбук та Інстаграм позначають це як неприйнятний або чутливий контент. Він потрапляє в тіньовий бан або взагалі блокується. Чи це адекватна відповідь на необхідність поширення інформації про війну, адже гібридна війна відбувається і в інформаційному полі також?
Н.Я.: Очевидно, що корпорація Mета має потребу захистити певних користувачів від графічного контенту. Це можуть бути діти чи люди, які страждають на посттравматичний стресовий розлад і не хочуть бачити щось, що може їх непокоїти.
Компанії модерують це за допомогою штучного інтелекту, який може виявляти кров та ті жахливі речі, які ми бачили на зображеннях з України. Він аналізує матеріал і розміщує попередження про чутливий зміст, щоб захистити деяких користувачів.
Але попереджати людей про вміст зображення це одне, але тіньовий бан чи видалення контенту - це неприпустимо. У сфері OSINT ми також мали проблеми з соцмережами та іншими сайтами, як наприклад Google Storage, які без жодного попередження видаляли докази воєнних злочинів, зібрані в цифровому форматі.
Те саме було і з матеріалами з Сирії, коли масово почистили докази терористичної діяльності. Знову ж таки, нібито з метою захисту людей, але насправді це просто знищує доказову базу і ускладнює притягнення до відповідальності винних за скоєні злочини у міжнародних судах.
М.У.: Деякі українські користувачі, з якими ми спілкувалися, кажуть, що пояснювати іноземцям, що відбувається в Україні - це їхня друга неоплачувана робота. Чи це ефективна стратегія боротьби з пропагандою?
Існує величезний інтерес до того, що відбувається в Україні, і автентичний контент від «реальних людей», є одним із найефективніших способів боротьби з дезінформацією.
Н.Я.: За останній рік ми побачили, як багато українців стрімко набирають сотні тисяч підписників, розповідаючи історії про Україну. Існує величезний інтерес до того, що відбувається в Україні, і автентичний контент від «реальних людей», є одним із найефективніших способів боротьби з дезінформацією.
Кожна добре розказана історія є ідеальною протиотрутою від пропаганди. Тому що це не просто перевірка фактів чи розвінчання міфів, це реальний досвід звичайних людей. І це дозволяє людям, які живуть на Заході своїми простими передбачуваними життями, поставити себе на місце людей, які живуть в Україні, і це надзвичайно потужно.
М.У.: В одному інтерв’ю чотири роки тому ви казали, що однією з найбільших інформаційних загроз є російські тролі, які видають себе за американських громадян у соціальних мережах. Навіщо вони це роблять та чи досі ця загроза актуальна?
Н.Я.: Тепер набагато важче створити фейковий акаунт і видавати себе за когось. Соціальні мережі знайшли способи розпізнавати такі облікові записи.
Та й американці стали більш кмітливими: вони частіше виявляють таку поведінку. Це все ще актуальна загроза. Росія знаходить способи маніпулювати нашим дискурсом в інтернеті. Але ця загроза не така прямолінійна, як раніше.
М.У.: Нещодавно президент Зеленський привітав у Твіттері Кевіна Маккарті з обранням спікером Палати представників. У коментарях до цього допису багато відповідей «американців», які пишуть про те, що Америка повинна припинити фінансування України, що треба негайно підписати мирову угоду, що це війна Зеленського, фактично повторюючи наративи російської пропаганди. І це переважно перевірені користувачі. Але якщо придивитися ближче, то багато з них були фейковими акаунтами. Які цілі цих атак?
Будь-хто — від російських тролів у Санкт-Петербурзі до Талібану, тепер може купити верифікацію у Твіттері.
Н.Я.: Нова система підтвердження особистості в Твіттері призвела до процвітання фейків. Будь-хто, від російських тролів у Санкт-Петербурзі до Талібану, тепер може купити верифікацію за пару доларів на місяць. І це справді небезпечно, тому що створює у користувачів враження, що це реальні люди. А насправді це можуть бути боти, якими керують для досягнення недемократичних цілей.
Звісно, це прерогатива Ілона Маска, його бізнес і він може робити те, що хоче. Але я думаю, що ми всі повинні бути готовими і розуміти, що цей символ підтвердження більше не означає, що це перевірена особа, що це реальна людина. Це може бути просто хтось із кредитною карткою, хто купив "галочку". Безумовно ми побачили, що Ілон Маск не продумав це до кінця і ті наслідки, які це матиме не лише в Україні, а й в інших країнах.
Що сталось із Твіттером?
М.У.: Наскільки важливою соцмережею є Твіттер? І як на вашу думку він змінився після придбання Ілоном Маском?
Н.Я.: Ми часто приділяємо надмірну увагу Твіттеру, але потрібно розуміти, що це дуже малий відсоток користувачів. Набагато більше інтернет-трафіку припадає на такі платформи як Тікток і Фейсбук.
Є дослідження, які показують, що молоді люди шукають щось передовсім у Тіктоці, а не в Гуглі. І це страшно, якщо подумати, скільки пропаганди та дезінформації там поширюють, і про те, що ми не можемо зараз це відстежити чи проконтролювати. Водночас саме у Твіттері багато політиків дискутують і відстежують настрої своїх виборців. Тому це важлива платформа, але вона елітарна.
Те, як поводиться сам Маск, поширюючи праві, агонізуючі ідеї, теорії змови, не поважаючи інших користувачів, додало сміливості багатьом його послідовникам. Крім цього, він звільнив багатьох співробітників, які займаються безпекою, модерацією змісту, багато технічного персоналу, що підтримували роботу платформи. А це означає ще більше зловживань, більше цькування, менше взаємоповаги в місці, де ми повинні вести культурні дискусії.
М.У.: Українські користувачі Твіттера помітили у грудні спад охоплень їхніх дописів про Україну та війну. Деякі підписники нарікали, що програма якимось чином автоматично відписала їх від усіх акаунтів, пов’язаних з Україною. Така модерація контенту - це політичне рішення чи це просто безлад?
Н.Я.: Я думаю, що зараз у Твіттері безлад, і ми бачили багато звітів, які підтверджують це. Люди, які залишилися там працювати, виконують величезний обсяг роботи та не мають належної підтримки керівництва для виконання завдань. Але з іншого боку, я думаю, що це може бути й політичний крок.
Ми бачили, як Ілон Маск блокував акаунти журналістів, які йому не подобаються. Ми бачили повідомлення про те, що українські користувачі не можуть підтвердити свої акаунти або їх просто видаляли через те, що певних українських мобільних операторів вилучили зі списку підтвердження. Це безглузді помилки, відсутність розуміння регіону, контексту, а також, щиро кажучи, брак мовної експертизи.
М.У.: Ще одна річ, яку помітили українські користувачі: якщо зайти в налаштування Твіттера і подивитися «інтереси», які мережа пропонує вам бачити, то для користувачів, які знаходяться в Україні, я нарахувала 23 тематичні акаунти, пов’язані з Росією. Це і російська культура, російські політичні діячі, співаки, тощо. Водночас програма пропонує лише три теми, пов’язані з Україною: аккаунт президента, колишнього радника ОП та українську кухню. Як ви думаєте, чому так?
Н.Я.: Я думаю, що це свідчить про нерозуміння різниці між Україною та Росією. Відсутність розуміння, що це дві окремі країни з відмінною історичною, культурною та мовною ідентичністю, які за останні вісім-дев’ять років стали ще більш далекими одна від одної.
І тому я думаю, що якби було більше експертів, які розуміють Україну і те, через що вона пройшла, які розуміють російський вплив, який є у Твіттері, тоді ми могли б побачити дещо ретельніше курування цих інтересів. І для мене зовсім не дивно, що той, хто закодував це на платформі, зробив таку помилку.
М.У.: Які найбільші ризики ви бачите для цієї соцмережі, якщо так триватиме?
Можливо, Ілон Маск надто добре усвідомлює, як Твіттер може впливати на політику, політиків і політичні дискусії в усьому світі, і користується цим.
Н.Я.: Насамперед керівництво Ілона Маска продовжує бути великим ризиком, оскільки він не розуміє технічних компонентів своєї платформи, та як поведінка людей у Твіттері впливає на життя людей, на їхню безпеку. Або можливо, він якраз надто добре усвідомлює, як Твіттер може впливати на політику, політиків і політичні дискусії в усьому світі, і користується цим.
Мене хвилює втрата цього громадського майданчика, особливо для спільнот, які не мають такої аудиторії деінде — українці, люди різних рас, інші народи, які борються з авторитаризмом, та маргіналізовані спільноти. Знадобиться багато часу, щоб знайти платформу, де вони зможуть віднайти себе та знайти аудиторію.
М.У.: Маск пообіцяв відновити деякі ультраправі акаунти. Дональд Трамп заявив, що збирається повернутися у Твіттер. Які ризики таких рішень?
Н.Я.: Це те, що мене справді турбує. Тим більше, коли ми говоримо про деякі ультраправі облікові записи, які раніше Твіттер заборонив. Це аккаунти, які поширювали теорії змови QAnon або представляли ультраправі екстремістські та терористичні організації на платформі.
Відновили акаунт принаймні одного користувача, який переслідував мене. І зараз він продовжує поширювати образливий контент і зливати мою особисту інформацію.
Якщо говорити про повернення Дональда Трампа чи інших заборонених облікових записів, це також проблематично, оскільки ми спостерігали зниження дезінформації та іншого шкідливого контенту, коли ці облікові записи були заборонені.
І я думаю, що Твіттер тоді вдало аргументував, чому вони забанили ці акаунти. Зараз ми вже бачимо "відкат" назад, бо це говорить про те, що немає ніяких наслідків: байдуже, що ви робите, ваш акаунт можна відновити. Це відкриває можливість безкоштовно розповсюджувати ненависть та дезінформацію.
2022 став роком OSINT-розслідувань
М.У.: Хочу повернутися до теми OSINT-розслідувань. Яка їхня роль у цій війні?
Н.Я.: Ця війна багато в чому показала, наскільки важливі розслідування на базі відкритих даних. Ми маємо величезну спільноту людей, які переглядають відеоматеріали, які в режимі реального часу публікують в Твіттері, Інстаграмі, Тіктоці. Вони визначають, де ті були зняті, коли були опубліковані, в який день та час, зіставляють їх із супутниковими зображеннями.
Таким чином фахівці не лише перевіряють справжність матеріалів, а й відслідковують пересування військ, обстріли та військові злочини. Це доказова база того, що відбувається в Україні.
У минулому навіть на початку війни в Україні у 2014-2015 роках, коли ще не було стільки смартфонів, ми не мали таких даних. Важко було перевіряти матеріали в режимі реального часу, щоб мати можливість протистояти російським наративам. Тепер можливість викривати російську брехню в режимі реального часу означає, що у неї набагато менше шансів розповсюдитися та стати вагомою в онлайн-середовищі. Тому, як на мене, це справді був рік OSINT-розслідувань.
М.У.: Розкажіть про мапу Eye on the Russia, що це за проєкт?
Н.Я.: Цей результат співпраці світової OSINT-спільноти. Коли ми його починали у січні 2022 року, нам ставало дедалі очевидніше, що наближається війна. І фактично в день повномасштабного вторгнення мене в ефірі PBS запитали про нарощування сил, і я сказала, що не думаю, що ця ніч в Україні буде спокійною.
Перед повномасштабним вторгненням, коли відбувалось величезне скупчення російських військ уздовж кордону з Україною та Білоруссю, ми постійно чули, як Кремль казав: "Ні, це просто військові навчання. Нічого не відбувається. Війська повертаються на свої позиції. Їх відправляють назад на їхні бази". Насправді ж відслідкувавши геолокацію військового обладнання, як воно переміщалось по коліях і куди воно рухалося, ми бачили, що техніка підвозиться все ближче до кордону з Україною.
Тож коли Кремль казав, що "техніка повертаються до Росії", це не відповідало дійсності, її перевозили все ближче. Росіяни розбивали табори вздовж кордону. Ми бачили, коли перші військові перетинали кордон і коли вдарили перші ракети. Ми зібрали усі ці докази на одній мапі Eyes on Russia. Усі вони пройшли триетапну перевірку.
Тепер будь-хто може переглянути карту, дослідити випадки нападів на школи, інфраструктуру, інші атаки, переміщення військової техніки тощо. Будь-хто може побачити на власні очі, що робить Росія. І це дуже важливо в епоху, коли одна людина в Твіттері каже, що відбулося «А», а інша скаже: «А» ніколи не траплялося, насправді було «Б».
У нас є докази, і ми відкриті щодо того, як ми це робимо. І це дуже, дуже потужний спосіб викривати усі наративи Кремля якнайшвидше.
М.У.: Як ви вважаєте, чи допоможуть ваші зусилля відновити справедливість в Україні та притягнути військових злочинців до відповідальності?
Н.Я.: Я на це сподіваюся. Знаю, що для багатьох наших дослідників це неймовірна мотивація: допомогти українцям, які пережили такі жахи, досягти хоч якоїсь справедливості.
І ми вже побачили реальний вплив цієї карти. Навіть у перші дні вторгнення, коли стільки людей намагалися виїхати з України, вони використовували нашу карту для навігації, щоб знати, де безпечна дорога. Я думаю, що це вже важливий вплив, і ми ще побачимо реальний вплив у майбутньому, коли відбуватимуться світові суди над військовими злочинцями.
Подивіться, наприклад, на те, як це відбувалося після збиття літака MH17 і роботи Bellingcat, які також є учасниками нашої коаліції. Їхні розслідування сприяли судовому процесу в Гаазі і притягненню до відповідальності винних за збиття. Тож ми сподіваємось, що ці докази також будуть використані для притягнення до відповідальності інших злочинців.
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"Спершу безпілотники, з часом - F-16" - Александр Віндман про два сценарії закінчення війни в Україні й посилення допомоги США. Інтерв'ю
Чотири роки тому, у листопаді 2019-го року, маловідомий за межами професійних кіл посадовець Білого дому Александр Віндман раптом опинився у центрі політичного життя Вашингтона. Слідчі Палати представників Конгресу США оприлюднили свідчення підполковника, головного спеціаліста з питань України в Раді національної безпеки США, в якому він розповів про телефонну розмову тодішнього президента Дональда Трампа із президентом України Володимиром Зеленським. Під час цих переговорів 25 липня 2019 року, на яких Віндман був особисто присутній, Трамп попросив Зеленського про «послугу», яка могла б зашкодити шансам його політичного опонента Джо Байдена на президентських виборах.
Це стало поштовхом до розслідування і як наслідок процедури імпічменту Дональду Трампу, що зробило Александра Віндмана ключовим свідком. 5 лютого 2020 року Сенат, більшість якого складали республіканці, проголосував проти імпічменту Дональда Трампа, звинуваченого у намаганнях схилити владу в Україні до розслідування Джо Байдена та його сина Гантера.
Як Віндман описує у своїй біографічній книзі, це коштувало йому кар'єри в армії та уряді. На той час він був директором у справах Європи в Раді національної безпеки Білого дому. До цього обіймав посаду офіцера з військово-політичних питань щодо Росії Голови Об’єднаного комітету начальників штабів і аташе в посольстві США в Москві.
Віндман вийшов у відставку, закінчив докторську програму Інституту зовнішньої політики Школи передових міжнародних досліджень Джона Гопкінса (SAIS) та є директором Інституту поінформованого американського лідерства фонда VetVoice, організації, яка об'єднує американських ветеранів.
В інтерв'ю Голосу Америки Віндман, який народився в Києві та разом із батьком, бабусею та двома братами приїхав у США у трирічному віці, розповідає, що сьогодні намагається застосувати усі свої знання, навички та контакти для допомоги Україні у війни з Росією. Він пише авторські колонки, де відстоює, зокрема, необхідність негайно надати Україні усю потрібну зброю, та бере участь в кількох проектах із допомоги Україні. Про один з них – організацію мережі ремонтування західної техніки безпосередньо в Україні він розповів в цьому інтерв'ю.
Також він поділився своїми думками щодо ефекту, яке може мати на полі бою в Україні, нова західна військова допомога, ймовірності нового масованого російського наступу, перспектив надання західних винищувачів, проаналізував вплив імпічменту, у центрі якого була Україна, на політику США щодо країни, помилки, які, на його думку, зробила Адміністрація Байдена ще до початку повномасштабного наступу, а також розповів, якими можуть бути два сценарії закінчення війни в України. Інтерв'ю відредаговане для ясності й плинності.
Тетяна Ворожко, Голос Америки: Однією з ініціатив, в якій ви берете участь, є організація системи надання технічної допомоги, ремонтування західного обладнання в Україні механіками з третіх країн. Можете про це розповісти?
Александр Віндман, колишній директор з Європи Ради нацбезпеки США: Я - військовий офіцер, який служив у в армії два десятиліття, маю українське коріння і знаю, що може знадобитися Україні, щоб виграти війну.
війни не обов’язково виграються лише обладнанням, доброю тактикою чи стратегією
Я розумію, що війни не обов’язково виграються лише обладнанням, доброю тактикою чи стратегією. Для цього потрібна логістика. У серпні я був в Україні. Я поїхав туди, розуміючи, що Україна отримує велику кількість західного обладнання, але без матеріально-технічної підтримки. Уся матеріально-технічна підтримка розміщена за межами України в Польщі. Хоча деякі запчастини могли надходити, немає місцевих можливостей для ремонту в депо. Ось це я хочу виправити.
Десь близько останніх шести місяців я працював над створенням великого консорціуму для цього. У нас є певні великі постачальники послуг, які вже давно працюють в цій сфері, усі види технічної експертизи для створення логістики в Україні. Також я працюю з українським урядом, Міністерством оборони, щоб з'ясувати, чи це те, чого вони хочуть, і як це реалізувати.
Т.В.: І вони цього хочуть? Що кажуть?
А.В.: Я зустрічався із заступником міністра, і вони точно цього хочуть. Існує величезна прогалина щодо здатності ремонтувати на тому, що називають третьою лінією. Перша лінія – це фронт. Друга – в тилу бригади. І третя – це депо, які знаходяться глибше всередині України.
Забирає місяць, аби відтягти.. гармати, гаубиці, а тепер танки чи артилерійські системи - через польський кордон, щоб відремонтувати і повернути
Традиційно саме так ремонтують артилерію, танки чи іншу бронетехніку. В Україні там ремонтують радянську техніку. Але немає таких потужностей для ремонту західної техніки. Тож це вивозиться на четверту лінію – в Польщу.
Це довго. Забирає місяць, аби відтягти ключове обладнання - гармати, гаубиці, а тепер танки чи артилерійські системи - через польський кордон, щоб відремонтувати і повернути. Так само забирає багато часу, аби отримати запчастини, які мали б бути відразу, щоб колись щось ламається це можна було негайно відремонтувати.
Т.В.: Хто буде механіками – американці чи громадяни інших країн?
А.В.: Мені здається, що уряд США стурбований розміщенням американських механіків в Україні. Але сподіваюся, що тут буде присутній американський компонент, певне лідерство. Але наразі ми розглядаємо так званих громадян третіх країн. Це ті люди, які лагодили наше обладнання в Іраку та Афганістані, - громадяни з Туреччини, Балканських країн, зі Східної Європи.
Міністерство оборони України відчайдушно потребує цих можливостей, але вони не хочуть просити про це уряд США,.. щоб не отримати відмову
Я думаю, що це врахувало б занепокоєння США щодо американського персоналу, американських громадян на місцях, і, ймовірно, також зменшило б деякі занепокоєння українського Міністерства оборони, яке не хоче, щоб багато американців були зосереджені в одному місці, що може зробити їх мішенню.
Мені здається, що Міністерство оборони України відчайдушно потребує цих можливостей, але вони не хочуть просити про це уряд США, який надає всю цю іншу підтримку, щоб не отримати відмову.
Т.В.: Але це все одно будуть громадяни країн НАТО.
А.В.: В Україні тисячі громадян країн НАТО. Там є американські громадяни, які мають родинні зв'язки. Працюють сотні й сотні підрядників для USAID та Державного департаменту. Дивно, що ці люди можуть працювати на підтримку місій США, але оборонні підрядники – ні. Це нелогічно.
Поки ми дотримуємося законів, правил і положень, нам не потрібно запитувати дозвіл
Я думаю, що існує помилкова думка, що коли президент Байден сказав, що в Україні не буде американських солдатів, якимось чином це стало означати й відсутність оборонних підрядників. Дотепер Адміністрація тримається цього обмеження щодо оборонних підрядників.
Ми допоможемо. Добре, що ми живемо в Америці. Це демократична країна. Поки ми дотримуємося законів, правил і положень, нам не потрібно запитувати дозвіл. І ми готові допомогти Україні в найближчі місяць-два.
Новий наступ Москви
Т.В.: На вашу думку, чи планує Росія новий повномасштабний наступ і, якщо це так, як він буде виглядати?
А.В.: Я не бачу цього. Це нелегко приховати. Немає навіть такої кількості розвідувальних даних із відкритих джерел, щоб припустити, що Росія готова провести масштабний наступ. На деяких ділянках росіяни намагатимуться просунутися.
Ми б побачили величезну кількість обладнання, величезну кількість військ
Вони хочуть стабілізуватися навколо Кремінної, навколо Луганська. Хочуть нарешті захопити Бахмут. Вони збираються вкинути туди ще трохи військ, але це не буде широким контрнаступом, принаймні поки що немає ознак того, що Росія готова це зробити.
Ми б побачили величезну кількість обладнання, величезну кількість військ. І, чесно кажучи, мій власний уряд, уряд США, досить добре викриває такі речі, чи не так? Отже, коли мій уряд каже, що насувається напад, ми можемо мати певну впевненість, що на горизонті щось є. Але зараз немає достатніх ознак.
Т.В.: Аргумент полягає в тому, що вони намагаються розпочати новий великий наступ до того, як Україна отримає останню партію військового обладнання. Наскільки ці нові можливості, такі як танки та артилерія більшої дальності, змінять ситуацію для України?
відкушують більше, ніж можуть проковтнути
А.В.: Я думаю, що Росія має певні переваги щодо бронетехніки, танків, хоча росіяни втратили багато танків. Запаси вже не є такими великими, як на початку війни. Але серед танків і іншої бронетехніки, які Україні надають німці та інші європейські країни, - Leopard, Bradley, Stryker -уся ця техніка разом збирається в те, що ми називаємо комбінованим озброєнням. Це те, що дозволить Україні почати пробивати рубежі російської оборони, щоб звільнити територію.
Думаю, росіяни це розуміють. Вони розуміють перевагу західного обладнання. Bradley дуже могутні. Це не танки, але здатні знищувати радянські танки. Потім Stryker. Я був командиром роти Stryker. Я добре розумію можливості цієї платформи та здатність безпечно переміщувати велику кількість військ на важливі ділянки поля бою.
якщо Росія навіть забере якусь територію, то це лише тимчасово
І росіяни хочуть спробувати провести якісь наступальні операції. Але це та сама помилка, яку вони робили весь час. Як кажуть у США, вони відкушують більше, ніж можуть проковтнути. Навіть якщо вони захоплять обмежену кількість території, це буде лише тимчасово. Українці зможуть їх звільнити, тому що вони не зможуть захопити всю країну, навіть при широкому наступі.
Під час перших двох-трьох тижнів, Росія досягла величезних успіхів. Але історія з того часу полягає в тому, що Україна згортає ці досягнення, за винятком деяких невеликих ділянок на сході. Отже, якщо Росія навіть забере якусь територію, то це лише тимчасово й ціною величезної кількості вбитих російських солдатів.
"Російські сили на території України, крім Криму, не будуть у безпеці"
Т.В.: Тож основним моментом останнього пакету від США була далекобійна артилерія, яка, за даними Пентагону, подвоїть радіус дії нинішніх боєприпасів. Чи стане це вирішальним фактором?
А.В.: Це буде дуже важливим фактором. Ми починаємо наближатися до всіх цих можливостей, про які я закликав місяцями. Йшлось про HIMARS, які могли б запускати ракети на великі відстані. Це ще не максимальна можливість, але наближає до цієї здатності далекого радіуса дії, близько 150 кілометрів з цими дивовижними бомбами. Це не так звані розумні бомби. Це "тупі" бомби, які мають додатковий компонент, який дозволяє їх запускати на дуже велику відстань і летіти так, щоб точно вразити ціль.
HIMARS... дасть Україні можливість досягати майже всього в Херсонській області
Росії вже довелося відсунути більшу частину свого командування та управління та матеріально-технічне забезпечення подалі від поля бою, щоб убезпечити від HIMARS. Тепер їм доведеться подвоїти цю відстань. І це також дасть Україні можливість досягати майже всього в Херсонській області, включаючи командування та управління, сягати вглиб півдня Донецької області. Жодні російські сили на території України, крім Криму, не будуть у безпеці.
Т.В.: Чого ви очікуєте від наступного засідання Контактної групи з оборони України 14 лютого?
неможливо вести війну на відстані 800 кілометрів від лінії фронту
А.В.: Нещодавно у нас були деякі прориви, система Patriot, танки, Bradley та Stryker. А також тепер ці бомби малого діаметра. Наступною, на мою думку, має бути дуже серйозна розмова про безпілотники, включно із тактичними безпілотниками, які набагато ефективніші, ніж Bayraktar, мають утричі більший радіус дії. Тож я хотів би побачити їх, я хотів би побачити Reaper, які мають сотні й сотні кілометрів радіусу дії та можуть нести і скидати багато бомб.
Я хотів би, щоб авіація була частиною цієї розмови, і я хотів би бачити, чесно кажучи, набагато більш продуману розмову про матеріально-технічне забезпечення, тому що неможливо вести війну на відстані 800 кілометрів від лінії фронту. Україна – велика країна. Потрібно починати залучати підрядників. Це не обов’язково має бути велика кількість. Ми говоримо про підтримку країни, яка має величезний інтелектуальний капітал, багато кваліфікованих інженерів, багато кваліфікованих механіків.
Ми говоримо про підтримку країни, яка має величезний інтелектуальний капітал
Ми говоримо про пару десятків або кілька десятків команд. Можливо, кілька сотень людей на місцях, які могли б допомогти навчити українських логістів ремонтувати це обладнання, керувати потоком надходження деталей всередині України . Все це критичні можливості.
Т.В.: А як щодо F-16? Про це точиться багато суперечок. Чи може Україна розраховувати на них найближчим часом?
А.В.: Я припускаю, що спочатку це будуть безпілотники, тому що керувати дронами набагато простіше, а потім з часом з’являться F-16, оскільки вони мають дуже багато вимог.
пройде шість місяців, поки ці літаки полетять над українським небом
Ми затягнули із часом. Треба було ще пів року тому почати готувати українських пілотів і механіків, щоб зараз можна було забезпечити літаками. Навіть якщо ми приймемо рішення в наступній контактній групі, то пройде шість місяців, поки ці літаки полетять над українським небом.
Але я думаю, що ми дійдемо до цього. І щодо теми про потреби України. Раніше я трохи неоднозначно ставився до вступу України в НАТО. Зараз я однозначно "за". Я вважаю абсолютно необхідним, щоб через деякий час, коли ця війна почне згортатися, почалися дуже серйозні розмови про прийняття України в НАТО. Щоб не виникала ситуація, коли Росія вирішить, що Україна вразлива, і знову атакує. Тож я вважаю, що нам також потрібна досить конкретна дорожня карта, щоб приєднати Україну до НАТО.
"Резніков виконав дуже хорошу роботу"
Т.В.: Як розслідування і розмови про корупцію в ЗСУ та ідея переведення Резнікова на іншу посаду впливають на військову підтримку України?
А.В.: Не впевнений, чи справді це впливає на підтримку. Я вважаю, що міністр Резніков виконав дуже хорошу роботу, співпрацюючи із західними колегами, очолюючи Міністерство оборони протягом майже неможливого часу.
корупційний скандал багато в чому є для мене хорошим знаком
Певні зміни в керівництві відбудуться. Я пам'ятаю, як швидко змінювалися люди в українському кабінеті міністрів, коли я був у Білому домі. Але цей корупційний скандал багато в чому є для мене хорошим знаком. Це, звичайно, жахливо, що існує корупція і що є люди, які наживаються на обмеженому бюджеті збройних сил, коли ті ведуть військові дії. Ці люди мають бути притягнуті до відповідальності та покарані за всією суворістю закону. Недоторканих осіб не повинно бути - незалежно від посади.
І це стане потужним сигналом для решти світу, що Україна вже не та, якою була ще рік тому. Велике занепокоєння викликав той факт, що Україна має довгу історію проблем із корупцією. Я розумію, що траєкторія повільно поліпшується. Іноді це так повільно, що важко помітити. Але я бачу прогрес підвищення прозорості та підзвітності.
війна.. змінила, як українці бачать себе
Ця війна багато чого змінила. Вона змінила, як українці бачать себе. Вони зрозуміли, що вони насправді могутня, важлива країна. Вони важливі серед сотень країн і мільярдів людей. Україна дуже важлива. Змінюється мислення, коли люди не будуть терпіти того, що було до війни, вони не будуть терпіти таку корупцію, яка була, коли деякі люди були вище закону.
Я також визнаю, що Україні потрібна не лише воля народу. Я впевнений, що виконання критеріїв щодо верховенства права програми вступу до ЄС матиме важливий вплив. Коли ця війна закінчиться, це буде основою, яка привертатиме прямі західні інвестиції в економіку, позики і гранти і все, що працюватиме на відбудову України, щоб вона стала демократичним та економічним "тигром".
"Все впирається в політичне рішення"
Т.В.: Ви один із тих, хто тут, у Вашингтоні, виступають за те, щоб замість поступового постачання Україні зброї надати стільки, скільки потрібно і якомога швидше.
А.В.: Абсолютно.
Т.В.: Питання: Навіть якщо політичне рішення буде прийнято, чи можливо це забезпечити із матеріально-технічної точки зору?
Нам слід трохи ризикнути з деякими з наших можливостей, щоб допомогти Україні перемогти
А.В.: З точки зору логістики це можливо. Звичайно, будуть певні виклики. Але майже все впирається в політичне рішення. Можна знайти фінансові ресурси і засоби, щоб забезпечити спроможність України.
Однією з причин, чому ми не надали безпілотники, є те, що там є чутливе обладнання, і ми не хочемо, щоб це обладнання потенційно потрапило до рук росіян. Це правда. Але набагато важливіше, щоб Україна досягла успіху та перемогла Росію, ніж зменшити всі ризики, пов’язані із чутливим обладнанням.
США завжди впроваджують інновації. Придумують кращі, геніальніші ідеї. Нам слід трохи ризикнути з деякими з наших можливостей, щоб допомогти Україні перемогти.
Щоб зробити всі 31 танк, знадобляться місяці
Найактуальнішою темою зараз є танки M1 Abrams. Проблема в тому, що вони надходять через кошти Ініціативи сприяння безпеці в Україні, а це означає, що вони сходять з конвеєра. Їх потрібно будувати за специфікаціями для відправки в Україну. Щоб зробити всі 31 танк, знадобляться місяці. Натомість у нас є багато танків, які вже є на складі. Вони можуть бути модернізовані. Деякі з найбільш чутливих технологій можна було б витягнути, і вони могли б потрапити в Україну вдвічі швидше. Тож насправді це питання волі.
США мають повністю змінити менталітет. Це не може бути розмова про те, що це означає для наших відносин з Росією, як це було завжди в політичній історії США.
Відносини з Росією змінилися назавжди
Чи можемо ми знайти шлях до наших нормальних відносин з Росією? Відносини з Росією змінилися назавжди, назавжди. Або, принаймні, протягом наступних кількох десятиліть наші відносини з Росією будуть дуже ворожими. Виходячи з цього, нам потрібно визначити пріоритетом наші відносини з Україною, потужною демократією, яка стане зародком процвітання в Європі в цілому, і саме там ми повинні бути.
Т.В.: Ви бачите щось таке, чим Росія вас здивувала на полі бою? Як би ви оцінили їхні можливості?
Мене дивує, як мало [росіяни] навчилися
А.В.: Мене дивує, як мало вони навчилися. Так, вони стали більш досвідченими у застосуванні деяких своїх вищих технологій, таких як ведення електронної війни, здатності використовувати дрони-камікадзе, запускати боєприпаси. Але багато в чому їхня фундаментальна тактика не змінилася. В чомусь вони деградували.
Якщо раніше вони намагалися використовувати механізовану піхоту і легку піхоту для досягнення цілей, то тепер вони використовують людські хвильові атаки. «Вагнер» є підгрупою війська. Тож коли «Вагнер» здійснює штурм людською хвилею, це не є окремим від того, що роблять військові. Вони повертаються до більш базових концепцій ведення бойових дій. Замість об’єднаних дій піхоти, бронетехніки, артилерії та авіації, Росія просто використовує живу силу, щоб спробувати захопити Україну.
Зараз ще є можливість відкласти питання Криму
Т.В.: У звіті Rand Corportion пропонується обумовити майбутню військову допомогу готовністю України до переговорів. Що ви думаєте про цю ідею та можливість переговорів?
А.В.: О, Боже. Але мене це не дивує. У Rand Corporation є деякі люди, які були, відверто кажучи, апологетами Росії. Я не розумію, чому ми все ще ведемо цю безглузду розмову про компроміси, на які має піти Україна, а не про компроміси, на які має піти Росія, і що допомога має залежати від переговорів. Це факт, що президент Зеленський чітко дав зрозуміти, що він завжди відкритий до переговорів.
Зеленський чітко дав зрозуміти, що він завжди відкритий до переговорів
Але справа в тому, що росіяни не є серйозно на них налаштовані. Вони в них не зацікавлені. Вони думають, що можуть досягти своїх політичних цілей за допомогою військової сили, і вони не відмовилися від [планів] знищення всієї України. Вони на одному подиху кажуть, що хочуть звільнити окуповані Луганськ і Донецьк, убезпечити Херсон і Запоріжжя, й повернути Україну "в лоно". Тож їхні максималістські цілі з початку війни насправді не змінилися.
Це абсурд, що у нас є такі аналітики, які, відверто кажучи, є маргіналами. Вони стають дедалі менш актуальними, тому що це ті самі люди, які казали, що ця війна була пов’язана з розширенням НАТО, хоча це було не так. Вони казали, що Україна в перші тижні війни, коли все виглядало небезпечно, що Україна повинна негайно вести переговори. Вони в усьому помилялися, помиляються й тут.
росіяни не відмовилися від [планів] знищення всієї України
Україні слід надати всі ресурси, необхідні для звільнення своєї території, і тим самим переконати Путіна, що для нього виграти цю війну неможливо. І це змусить його сісти за стіл переговорів – те, що він втратив здатність досягати політичних цілей військовими методами. Найрозумніше, що ми можемо зробити зараз, це надати Україні ці ресурси якнайшвидше. Навіть з тим рівнем підтримки, який ми надаємо, Україна, швидше за все, отримає перевагу до кінця року. Перейде у наступ і шукатиме можливості для звільнення території.
що довше триватиме ця війна, то менша ймовірність, що президент Зеленський і український народ будуть відкриті до будь-яких переговорів
І що довше триватиме ця війна, то менша ймовірність, що президент Зеленський і український народ будуть відкриті до будь-яких переговорів. Вони підуть на максималістські цілі.
Зараз ще є можливість відкласти питання Криму. Це не повинно відбуватися в ході цієї війни. Це можуть бути переговори, як це було на початку війни, коли здавалося, що неможливо думати про звільнення Криму, і риторика була, що це може обговорюватися на дипломатичних переговорах, коли Росія демілітаризує або скорочує свою військову присутність у Криму.
Крим - це перлина в короні Путіна
КрПотім може бути проведений референдум, в якому візьмуть участь переміщені особи з Криму, починаючи з 2014 року. Не обов’язково, щоб Росія чи Україна проводили повномасштабний наступ, щоб звільнити півострів, тому що тоді все стає небезпечним. Це перлина в короні Путіна. Я не думаю, що він коли-небудь збирається використовувати ядерну зброю в цій війні, але якщо б йому довелося вибрати момент, у який, ймовірно, він міг би це зробити, це коли Крим опиниться під загрозою. Тож можна відкласти цю розмову, дати Україні інструменти, необхідні для звільнення своєї територію, і змусити Путіна вести переговори.
Т.В.: Повертаючись до початку повномасштабного вторгнення 24 лютого, коли ви зрозуміли, що воно неминуче?
Я написав статтю в грудні, де говориться, що війни майже не уникнути
А.В.: Я точно не пропустив нарощування сил росіян (поруч з кордоном з Україною - ГА) у березні-квітні 2021 року. Тоді я думав, що це все ще може бути демонстрацією з метою привернути увагу уряду США чи змусити президента Байдена та його адміністрацію чинити тиск на Україну, щоб вона капітулювала, скажімо, щодо діалогу Мінськ- 2.
Але у жовтні-листопаді, коли ми побачили величезні обсяги ресурсів, всі види важливих спроможностей, кількість російських військових, тоді мені стало зрозуміло, (що буде повномасштабне вторгнення - ГА). Я почав говорити про це в американській пресі в листопаді, а потім написав статтю в грудні, де говориться, що війни майже не уникнути.
Ми багато чого могли зробити раніше на підтримку України
Т.В.: Чи можна було зробити більше? Українці вимагали запобіжних санкцій.
А.В.: От саме це й треба було зробити. Я просив про запобіжні санкції безпосередньо в адміністрації. Я сказав, що ми повинні запровадити превентивні санкції, виходячи з того, що Росія вже мобілізувала 150 тисяч військ. Що тобі ще треба? Для чого чекати перших пострілів?
Дуже мало людей достатньо розуміють Росію, і ще менше людей розуміють Україну
Ми також могли надати Javelin та Stinger на ранній стадії, а потім ми повинні були почати надавати додаткову артилерію. Ми багато чого могли зробити раніше, щоб продемонструвати Росії, що Захід серйозно налаштований на підтримку України.
Т.В.: Чому було так мало віри в здатність України захищатися?
А.В.: Дуже мало людей достатньо розуміють Росію, і ще менше людей розуміють Україну. Якщо ви подивитися діаграми в таблиці, то ви побачите, що в Росії набагато більше можливостей.
Інша річ - нерозуміння українського народу
Але якщо ви проводите багато часу на місці - я провів три роки в Москві, працюючи з російськими військовими та спостерігаючи за тим, як вони діють – то стає зрозуміло, що не все буде працювати і що вони не зможуть застосувати операційні концепції, необхідні для успіху в Україні. Вони не зібрали необхідної кількості військ.
Якби вони тоді провели мобілізацію, мали б на 300 тисяч військових більше, то маючи близько півмільйона військових, замість 150 тисяч, вони могли б бути успішними в перші тижні війни. Інша річ - нерозуміння українського народу. Це люди, які вже 8 років воюють, і вони є дуже стійким.
Трамп фактично зробив Україну "токсичною"
Т.В.: Наскільки той факт, що Україна була в центрі процедури імпічменту, вплинув на позицію щодо України, військову та іншу допомогу?
А.В.: Сильно вплинув. Я думаю, що Трамп фактично зробив Україну "токсичною". Ніхто не хотів мати з цим нічого спільного. Це було й за адміністрації Трампа, й за адміністрації Байдена. Наслідки полягали в тому, що, мовляв, що президент Байден допомагав Україні через Гантера Байдена.
імпічмент зародив у Путіна думку, що війна в Україні може зійти з рук
Україна була закритою темою до зустрічі Байдена із Зеленським наприкінці літа 2021 року. І вже тоді почали налагоджувати стосунки. Але це було жахливо. У нас там довго не було посла – нещодавно з’явилась посолка США у Києві. І багато в чому, я думаю, імпічмент зародив у Путіна думку, що війна в Україні може зійти з рук. Він бачив, що Україна була токсичною. Він бачив, що США готові піти на компроміс щодо національної безпеки та відкласти відносини з Україною.
Спрацювала здатність Зеленського бути переконливим
Т.В.: На ранніх етапах повномасштабного вторгнення, виглядало, що вела Європа, а потім США перебрали лідерську роль в альянсі. Як це сталося?
А.В.: До початку війни США намагалися досягти консенсусу. Я думаю, що адміністрація Байдена та держсекретар Блінкен чудово попрацювали на ранніх етапах. А потім США відстали, а європейські країни взяли на себе лідерство, особливо щодо санкцій проти Центрального банку (Росії - ГА), які провадила Європа.
Спрацювала здатність президента Зеленського бути надзвичайно переконливим щодо ставок у цій війні. А потім США наздогнали. Вони взяли на себе ініціативу, надавши величезну кількість обладнання. Втім, я вважаю, що ми повинні дослухатися українців і східноєвропейців, які розуміють росіян, мабуть, краще за всіх, і розуміють, що ця війна не закінчиться в Україні.
Якщо Росія досягне успіху тут, ми потенційно можемо побачити серію інших агресивних воєн, будь то Молдова, Білорусь, Кавказ і, зрештою, дійде до держав НАТО.
Т.В.: Які основні події в Україні, наприклад, викриття російських злочинів у Бучі чи ефективний контрнаступ на харківському напрямку, вплинули найбільше і змінили розуміння та рівень підтримки України?
Україна досі має величезну підтримку американської громадськості
А.В.: Сумна історія нашої підтримки України – це не реакція на російське варварство, на публічне обурення того, як Росія веде цю війну, і на внутрішню підтримку з боку європейських країн і США.
Україна досі має величезну підтримку американської громадськості. Для президента та адміністрації було фактично неприпустимо не робити більше. Конгрес багато в чому випереджає адміністрацію. Конгрес готовий надавати набагато більше підтримки. Вони, особливо, демократи, не хочуть йти поперед президента, але за лаштунками, в Конгресі більша підтримка, ніж у Білому домі, який, як правило, трохи уникає ризику.
в Конгресі більша підтримка України, ніж у Білому домі
Т.В.: Було поспішне ухвалення останнього пакету допомоги Україні в грудні, до початку роботи нового складу Конгресу. Чи варто українцям переживати щодо підтримки наступного законопроекту, скажімо, у липні, коли вичерпаються ці кошти?
А.В.: Ідея полягала в тому, щоб прийняти достатньо великий пакет, на 45 мільярдів, яких має вистачити можливо навіть до вересня. Враховуючи як йде війна, недостатню підтримку Заходу, то думаю, що нам доведеться повертатися до цього питання.
На республіканців потрібно буде тиснути
На республіканців, швидше за все, потрібно буде тиснути, на них тисне американський народ, який підтримує Україну, але вони приєднаються з наступним пакетом. Може бути якийсь компроміс – наприклад, додаткові кроки щодо підзвітності. Але багато цих конгресменів походять із округів, де живе велика частка населення зі Східної Європи, України. Вони розуміють, якщо вони хочуть бути переобраними у 2024 році, їм доведеться продовжувати виявляти підтримку Україні.
Якщо ми надамо все Україні, є шанс переговорів із Росією до осені
Т.В.: Який ваш прогноз? Коли війна закінчиться?
А.В.: Мій прогноз: якщо ми надамо все, про що вимагає Україна, існує достатній шанс, що Україна зможе змусити Росію приступити до переговорів до осені.
Але цього не буде, якщо ми будемо продовжувати повільно постачати обладнання. Тоді війна триватиме до кінця року.
Росія - велика країна, але вона не має невичерпного запасу
Росія - велика країна. Там живе 140 мільйонів людей. Але вона все одно має обмежені ресурси. Щоразу, коли вона проводить мобілізацію, країну залишає вдвічі-втричі більше людей, ніж мобілізують. Вона не має невичерпного запасу. Ми зможемо почати спостерігати стабілізацію ситуації, можливо, до кінця року.
«Путін сам на суд не з’явиться, а Росія сама не заплатить». Інтервʼю з Головою Верховного суду України
Цього тижня у Брюсселі президент України Володимир Зеленський закликав європейців прискорити процес вступу України до ЄС. Судова реформа, кажуть аналітики, – один з ключових кроків, які має зробити України на шляху до євроінтеграції. І вже восени Брюссель офіційно оцінюватиме прогрес України.
Про хід цієї реформи, повернення судочинства на деокуповані території, розслідування воєнних злочинів і переслідування злочину агресії, а також можливість для України отримати репарації за завдану російською війною шкоду, Олексій Коваленко поговорив із головою Верховного Суду України Всеволодом Князєвим.
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Олексій Коваленко, Голос Америки: Перед самітом Україна – ЄС депутати ЄС закликали працювати над переговорами про вступ України в ЄС. Серед вимог - багато реформ. Як ви можете оцінити хід судової реформи?
Всеволод Князєв, голова Верховного Суду: Дійсно, пункти номер один і два у вимогах Єврокомісії щодо вступу України до ЄС стосуються судової реформи. Я так розумію, що це найважливіші моменти, на які звернули увагу наші європейські партнери. Перше - реформа Конституційного Суду, яка на сьогоднішній день відбувається, бо прийнятий відповідний закон щодо конкурсного відбору до Конституційного Суду. Втім, цей закон був поки критично оцінений Венеційською комісією.
Друга вимога – реформа судової системи, створення Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Тут ми маємо вже прогрес. Ми завершуємо цей пункт вимог Єврокомісії шляхом формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, кандидати до якої зараз відбираються. Думаю, що у березні вони вже будуть призначені Вищою радою правосуддя і ми завершимо ту судову реформу, частину судової реформи, яку від нас очікують наші європейські партнери.
О.К.: Можемо спочатку поговорити про реформу Конституційного Суду і рішення Венеційської комісії? Ця реформа також була негативна сприйнята Брюсселем. В чому була головна проблема і що можна змінити?
В.К.: Той закон, який прийнятий і підписаний та набув чинності, передбачає участь трьох українських членів у дорадчій групі і трьох міжнародних членів. Але Венеційська комісія у своєму зміненому висновку закликала обрати чотирьох членів від міжнародних організацій, іноземних партнерів. Якщо ми знаходимось на шляху до євроінтеграції – маємо робити все вже зараз, щоб наші ключові органи відповідали європейським стандартам.
О.К.: Які ваші очікування від нового складу Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України?
В.К.: Формування нової Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України має стати ключовим елементом у нашому дуже важливому завданні всієї України – боротьбі з корупцією для формування сильної демократичної потужної держави. Без боротьби з корупцією, наявності сильних органів влади, в тому числі органів суддівського врядування, ці завдання виконати буде неможливо. Я абсолютно впевнений, що новий склад Вищої ради правосуддя зробить все можливе, щоб відновити довіру до судової влади.
О.К.: Влітку ви говорили, що сто судів змінили свою територіальну присутність з окупованих територій на територію України, контрольовану урядом України. Яка ця цифра зараз, яка ситуація із доступом до правосуддя на територіях, які зараз окуповані та територіях, які нещодавно були деокуповані?
Російський ворог виносив абсолютно все, викрадав все, що тільки міг, із приміщень всіх державних органів, в тому числі і судової влади. Те, що ворог не міг вкрасти – знищувалось
В.К.: Ми відновлюємо юрисдикцію судів на деокупованих територіях. На сьогоднішній день, вже понад 35 судів відновили територіальну юрисдикцію. Зараз відновлюємо територіальну юрисдикцію судів Херсонщини. Це непросте питання, бо продовжують постійні ракетні обстріли як Херсона, так і Херсонщини. Приміщення судів знищені. Приміщення Херсонського апеляційного суду повністю знищене. Інші приміщення частково пошкоджені, приміщення розграбовані, заміновані, немає нічого. Російський ворог виносив абсолютно все, викрадав все, що тільки міг, із приміщень всіх державних органів, в тому числі і судової влади. Те, що ворог не міг вкрасти – знищувалось.
Наразі немає жодної копійки фінансування в бюджеті на відновлення пошкоджених і зруйнованих судів, але я вдячний нашим суддям, які збирають власні кошти із своїх заощаджень на відновлення роботи судів. Бо розуміють, що відновлення роботи судової влади на певних територіях дуже важливе. Наші громадяни мають відчути, що влада повернулась на деокуповані, звільнені території.
О.К.: Зараз мільйони українців виявились вимушеними переселенцями. Через те, що їхні будинки були зруйновані, або була загроза їхньому життю. Багато із них опинилось за кордоном. Яка ситуація із доступом цих людей до дистанційного правосуддя?
В.К.: Ситуація така, що дійсно – без запровадження дистанційного правосуддя дуже важко сьогодні забезпечувати доступ громадян до правосуддя. На жаль, парламент гальмує прийняття відповідних змін в законодавство, які б дозволили дистанційному правосуддю повноцінно функціонувати. За умови відсутності дистанційного правосуддя це великий ризик для всіх працівників апарату постійно знаходитись в приміщенні суду і ризикувати тим, що вони можуть просто загинути внаслідок обстрілу.
О.К.: Який статус у суддів, які взяли в руки зброю та вирішили приєднатись до лав ЗСУ?
В.К.: Таких суддів у Верховному суді четверо – у всій судовій системі таких 20. Біля 200 працівників апарату зі зброєю в руках захищають нашу Батьківщину. Вони мають такий статус як всі інші наші військові. Вони продовжують захищати Батьківщину зі зброєю в руках. Звичайно, вони не розглядають справи. Вони знаходяться на фронті. Після закінчення бойових дій, після нашої перемоги, ці судді повернуться до наших судів і продовжать здійснювати правосуддя як судді.
О.К.: Генпрокурор України закликає до створення спеціального міжнародного трибуналу, бо українські суди не можуть розслідувати злочин агресії Росії. Яка ваша думка стосовно цього трибуналу?
В.К.: Щодо цього найвищого військового і політичного керівництва – своє слово має сказати як МКС, так і спеціальний трибунал, який має бути створений. Повністю підтримую ідею створення цього спеціального трибуналу. Міжнародна спільнота, всі країни світу мають сказати «ні» – ми створили механізм, який дозволить притягнути до відповідальності за злочин агресії лідерів тих країн, які сьогодні її вчинили і потенційно будуть вчиняти надалі. Сьогодні такого механізму немає. Утворення такого спеціального міжнародного трибуналу важливе не тільки для України, щоб в подальшому була превентивна мета. Бо одна з мети покарання – превентивна мета.
О.К.: Чи працюватимуть українські суди над цим питанням і яким буде процес репарацій – відшкодування Росією шкоди, скоєної в Україні?
Єдиний варіант – арештувати всі ці активи, які знаходяться за кордоном. Це великі активи як Путіна, так і тих олігархів, які допомагають йому вести агресивну війну і потім використовувати ці активи для погашення шкоди Україні.
В.К.: Сьогодні це питання обговорюється як всередині України, так і на зовнішньополітичному рівні. Є різні думки щодо механізму роботи, відшкодування збитків, завданих громадянам України. Виглядає так, що краще всіх в цьому напрямку просунулись дві країни – Канада і Сполучені Штати, які прийняли закони, що дозволяють звертати стягнення на активи Російської Федерації, російських олігархів і потім використовувати ці кошти для погашення шкоди, яка вчинена на території України. Маємо гарний приклад в Сполучених Штатах.
Путін сам на суд не з’явиться, маємо щось із цим зробити і Росія сама не заплатить. Єдиний варіант – арештувати всі ці активи, які знаходяться за кордоном. Це великі активи як Путіна, так і тих олігархів, які допомагають йому вести агресивну війну і потім використовувати ці активи для погашення шкоди Україні.
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