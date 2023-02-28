Хто допомагає Росії? Інтерв’ю з Будановим. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії ВАШИНГТОН. Росія не готова на довготривалі бойові дії, і росіяни про це знають – керівник української розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю Мирославі Гонгадзе. Дивіться в інтерв’ю про те, якої військової допомоги від союзників для реального прориву потребує Україна зараз, хто допомагає Росії, чому не можливе застосування ядерної зброї.