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Студія Вашингтон

Хто допомагає Росії? Інтерв’ю з Будановим. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Хто допомагає Росії? Інтерв’ю з Будановим. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Хто допомагає Росії? Інтерв’ю з Будановим. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії ВАШИНГТОН. Росія не готова на довготривалі бойові дії, і росіяни про це знають  – керівник української розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю Мирославі Гонгадзе. Дивіться в інтерв’ю про те, якої військової допомоги від союзників для реального прориву потребує Україна зараз, хто допомагає Росії, чому не можливе застосування ядерної зброї.

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