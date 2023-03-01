Угорщина починає ратифікацію членства Фінляндії і Швеції в НАТО із застереженнями Орбана

Росія посилюватиме свою пропаганду, щоб розбити єдність союзників у їхній підтримці України та для того, щоб змусити Київ сісти за стіл переговорів, попереджають американські експерти з питань зовнішньої політики та збройних сил. Вони додають, що ці переговори, на їхнє переконання, не призведуть до миру, тому що президент Росії Володимир Путін не відмовився від своєї головної мети – знищити Україну як незалежну державу.

А отже, попри видимість пошуків миру з російського боку, війна триватиме, і єдиний спосіб її закінчити швидко і переможно – це надати Україні всю зброю, якої вона потребує, вважають експерти, які свідчили на спеціальному засіданні Комітету зі збройних сил Сенату США.

Ніяка кількість додаткових пакетів допомоги, жоден раунд санкцій або президентський візит до Києва не досягнуть успіху без плану

На думку генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога, співголови Центру американської безпеки (AFPI), агресія Кремля проти України стала можливою, бо він повірив у слабкість Заходу і Сполучених Штатів після «поразки в Афганістані» та відсутності реакції на захоплення Криму 2014 року. Тепер Захід посилає допомогу Україні «поступово і з перервами», що знову дає надію Путіну, що він зможе затягнути час, і таким чином перемогти. Але вагання та часткові заходи не приведуть до перемоги, вони «дозволяють вести війну, але не завершити її», вважає колишній військовий командувач.

«Якщо ми не продемонструємо лідерство зараз, ми ризикуємо загрузнути у ще одній нескінченній війні», – каже американський генерал у відставці.

На його думку, Україні потрібно надати всю зброю, яка необхідна її армії, бо Путін має зрозуміти, що доля його армії в Україні є «під загрозою майже повного знищення». Якщо Путін зрозуміє, що він втратить в Україні всю свою армію, він виведе війська, вважає колишній генерал. Тому, на його думку, Заходу потрібен чіткий план. А просто говорити «все, що потрібно, скільки потрібно» не спрацює, бо «це – не політка, це – гасло».

«Одне з головних правил ведення війни: тактика без стратегії — це лише шум перед поразкою. Жодна кількість додаткових пакетів допомоги, жоден раунд санкцій або президентський візит до Києва не досягнуть успіху без плану. Війна в Україні має закінчитися цього року», – вважає військовий експерт.

Але результат війни «має бути визначено з урахуванням американських інтересів, і має бути шлях для досягнення цього», каже Келлог. На його думку, по-перше, українська армія за допомогою західної зброї має довести Путіну, що його армія зазнає поразки в Україні. По-друге, має бути чітке уявлення про те, що буде після цієї війни, й чіткий «дорожній план», як цього досягти. І цей план має бути представлений американським громадянам. По-третє, європейці, на думку американського генерала, мають взяти більшу участь у розв'язанні проблеми, яка виникла на їхньому континенті.

«Вони не можуть очікувати від громадян Сполучених Штатів продовжувати дбати про цей величезний фінансовий тягар, як вони це роблять сьогодні», – попереджає генерал у відставці.

Питання, як розподілити тягар допомоги Україні у протистоянні російській агресії, постійно порушувалося під час слухань у Сенаті. У своїх численних коментарях та запитаннях сенатори зверталися до порівнянь, цифр і видів допомоги між Америкою та європейськими країнами. Вони також висловлювали занепокоєння тим, що багато американських проблем вимагають значних фінансових ресурсів для їхнього вирішення, зокрема, проблема південного кордону США, яка турбує сенаторів з південних штатів.

Голова Комітету зі збройних сил Сенату США, сенатор-демократ Джек Рід зауважив, що часом його колеги-республіканці не враховують ту підтримку, яку надають європейці – крім зброї, це ще і велика фінансова підтримка, і допомога мільйонам українських біженців у Європі. Він навів оновлені дані Кільського університету, за якими США дійсно випереджають європейські країни за кількістю допомоги. Однак, якщо розглядати співвідношення ВВП до наданої допомоги, то лідерами з допомоги Україні є менші європейські держави (серед них лідерство належить Естонії), тоді як США - на 14-му місці.

Українці воюють у тій війні, у якій ми думали, що будемо воювати самі 20-25 років тому

Відповідаючи на запитання сенатора-республіканця Роджера Вікера про те, чи можна вважати, що постачаючи зброю Україні, НАТО в Європі відкриває свої тили, генерал Келлог заперечив це твердження. Він зауважив, що навпаки, українці борються проти тієї загрози, проти якої ця зброя вироблялася.

«Жодного сенсу. Українці воюють у тій війні, у якій ми думали, що будемо воювати самі 20-25 років тому, саме проти тих людей, з якими ми думали, що будемо воювати, і саме тією зброєю. Тому ми маємо їм дати все, що їм зараз потрібно», – сказав колишній військовий, він закликав передати зброю, що є на європейських складах, Україні, «бо для цього вона там є».

«Її можна доставити швидко, і вона не вплине на нашу боєготовність, бо вона була створена для того, щоб відбивати російську армію, і саме це українці зараз роблять», – наголосив генерал у відставці Кіт Келлог.

Дара Масікот, експертка з питань російської армії у приватному дослідницькому центрі RAND Corporation, також зауважила, що Кремль ще далекий від виснаження, у нього є резерви. Тому результат війни буде залежати від того, чи західна допомога зможе відновити й посилити українську армію.

Росія, за її словами, має невикористані людські резерви, які нараховують мільйони людей, і для поповнення амуніції їй ймовірно доведеться мобілізувати оборонно-промислову базу цього року, змусити військові заводи працювати цілодобово.

«Кремль ще не повністю активував свої військові органи для мобілізації більшої кількості людей і вилучення додаткової техніки з резервів», – зауважує Масікот. Хоча, на її думку, навіть цього не буде достатньо, щоб здійснити нове вторгнення на північний схід України, щоб взяти Київ.

Не маючи можливостей досягти своїх цілей, російське військо використовує грубу силу – посилає хвилі людей на українські позиції, нищить українські цивільні об’єкти, знущається з цивільних людей. Вона додала, що сили «вагнерівців» вичерпуються, але їх використовували здебільшого як «гарматне м'ясо», щоб втримати позиції до підходу армійських резервів.

Колишня директорка Центру досліджень Євразії, Росії та Східної Європи Джорджтаунського університету Анджела Стент вважає, що з огляду на те, що Путін готується до довгої війни, важливо, щоб «трансатлантична підтримка України збереглася», попри російську пропаганду, яка посилюватиметься.

«Росія, ймовірно, посилить свою дезінформаційну кампанію, бо в Європі цього року пройдуть вибори в різних країнах. Те саме питання ймовірно постане тут, у Сполучених Штатах, у міру того, як ми наближаємось до виборів до Конгресу та президентських виборів наступного року», – сказала експертка.

Вона додала, що під час нещодавньої безпекової конференції у Мюнхені було очевидно, що «західним урядам потрібно краще пояснити своїй громадськості, які ставки в цій війні, та чому вона зачіпає їхні інтереси».

«Йдеться про міжнародну стабільність і світ, у якому дотримуються правил, на противагу руйнівного світу, де немає правил, яких хоче Путін», – додала Стент.

Також американська адміністрація, на її думку, має краще пояснювати самим росіянам, чим небезпечна для них ця кампанія, яку проводить Путін, і що цим він позбавляє майбутнього наступні покоління росіян. Експертка каже, що може бути дуже важко «пробити залізну завісу дезінформації», але це потрібно робити, і потрібно збільшувати ресурси для цього.

За її словами, Кремль, хоча і є ізольований на Заході, може покладатися на підтримку «глобального півдня», країн, що розвиваються. Нині він успішно нав’язує їм свій погляд на війну як на боротьбу проти західного колоніалізму.

А тим часом країни, що розвиваються, які потерпають від проблем з кліматом, гуманітарних катастроф, нестачі харчів, вірять, що цей конфлікт забирає від них життєво важливі ресурси. Тому, як каже Стент, західні уряди мають краще пояснювати своїм партнерам в Азії, Африці, Латинській Америці, що ситуація вже не повернеться до попереднього стану, а світ, який хоче створити Путін, не буде безпечним для жодної країни.