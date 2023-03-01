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Угорщина починає ратифікацію членства Фінляндії і Швеції в НАТО із застереженнями Орбана
Угорський парламент 1 березня розпочав обговорення ратифікації вступу Фінляндії і Швеції в НАТО на тлі застережень, що затягування Угорщини, а також заперечення Туреччини погано відбиваються на згуртованості й принциповості організації.
В теперішніх умовах вступ Швеції і Фінляндії виправданий.
Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ в НАТО 18 травня 2022 року, проголосивши, що вимушені переглянути свою позаблоковість через зростання загрози з Росії, яка в лютому почала вторгнення в Україну.
Тридцять країн альянсу на саміті у Мадриді 29 червня офіційно запросили Фінляндію і Швецію в організацію, і 5 липня 2022 року всі підписали протоколи про вступ нових членів.
Більшість країн НАТО ще влітку і на початку осені минулого року ратифікували документи, окрім Туреччини і Угорщини, хоча генеральний секретар Єнс Столтенберґ постійно закликає завершити процес якнайшвидше.
Туреччина висунула передумови Фінляндії та Швеції, зокрема, щоб ті країни змінили політику надання політичного притулку втікачам - опонентам турецької влади, яких уряд в Анкарі називає терористами.
Уряди в Стокгольмі і в Гельсінкі пішли на переговори з Анкарою для владнання розбіжностей.
Угорщина - член НАТО з 1999 року, не оголошувала заперечень, але урядова партія прем’єр-міністра Віктора Орбана понад пів року відмовлялася виносити питання на порядок денний парламенту.
А нещодавно Орбан виступив із застереженнями про, як він сказав, проблемність розширення НАТО з огляду на загрозу ширшого конфлікту з Росією в умовах російської війни в Україні.
«Депутати не дуже охочі. Дехто каже, що вступ Фінляндії означатиме появу 1000 кілометрів безпосереднього кордону НАТО між Фінляндією і Росією. А з огляду на українську ситуацію, це висока загроза війни. Нумо, подумаймо, чи це гарна ідея», - сказав прем’єр-міністр угорському радіо 24 лютого.
Також Орбан натякав, що його уряд виступає проти заявки України на вступ в альянс, оголошеної Києвом 30 вересня 2022 року.
Попри це президентка Угорщини Каталін Новак 1 березня закликала парламент ратифікувати членство Фінляндії та Швеції.
Вона також сказала депутатам, що йдеться про «складне рішення з серйозними наслідками, яке вимагає серйозного розгляду».
«Моя позиція чітка. В теперішніх умовах вступ Швеції і Фінляндії виправданий. Я вірю, що Національна асамблея схвалить мудре рішення якнайшвидше», - сказала президентка.
Фінський уряд повідомив, що очікує 9 березня делегацію угорських парламентарів для обговорення членства Фінляндії в НАТО.
Санна Марін, прем’єр-міністерка Фінляндії на зустрічі з генеральним секретарем НАТО цього тижня натякнула, що затягування процесу вступу її країни і Швеції шкодить довірі до організації, зокрема коли йдеться про дотримання проголошеного договором НАТО принципу «відкритих дверей» альянсу.
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В Конгресі США відбулись слухання щодо перевірки допомоги, яка надходить в Україну. Відео
Перевірка допомоги Україні стала темою слухань відразу у кількох комітетах Сенату та Палати представників Конгресу США. Окремі американські законодавці неодноразово закликали адміністрацію Байдена забезпечити належну перевірку озброєння та фінансової допомоги, які надаються Києву.
Україні потрібна зброя і план перемоги – генерал у відставці на слуханнях у Сенаті США
Росія посилюватиме свою пропаганду, щоб розбити єдність союзників у їхній підтримці України та для того, щоб змусити Київ сісти за стіл переговорів, попереджають американські експерти з питань зовнішньої політики та збройних сил. Вони додають, що ці переговори, на їхнє переконання, не призведуть до миру, тому що президент Росії Володимир Путін не відмовився від своєї головної мети – знищити Україну як незалежну державу.
А отже, попри видимість пошуків миру з російського боку, війна триватиме, і єдиний спосіб її закінчити швидко і переможно – це надати Україні всю зброю, якої вона потребує, вважають експерти, які свідчили на спеціальному засіданні Комітету зі збройних сил Сенату США.
Ніяка кількість додаткових пакетів допомоги, жоден раунд санкцій або президентський візит до Києва не досягнуть успіху без плануГенерал у відставці Кейт Келлог
На думку генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога, співголови Центру американської безпеки (AFPI), агресія Кремля проти України стала можливою, бо він повірив у слабкість Заходу і Сполучених Штатів після «поразки в Афганістані» та відсутності реакції на захоплення Криму 2014 року. Тепер Захід посилає допомогу Україні «поступово і з перервами», що знову дає надію Путіну, що він зможе затягнути час, і таким чином перемогти. Але вагання та часткові заходи не приведуть до перемоги, вони «дозволяють вести війну, але не завершити її», вважає колишній військовий командувач.
«Якщо ми не продемонструємо лідерство зараз, ми ризикуємо загрузнути у ще одній нескінченній війні», – каже американський генерал у відставці.
На його думку, Україні потрібно надати всю зброю, яка необхідна її армії, бо Путін має зрозуміти, що доля його армії в Україні є «під загрозою майже повного знищення». Якщо Путін зрозуміє, що він втратить в Україні всю свою армію, він виведе війська, вважає колишній генерал. Тому, на його думку, Заходу потрібен чіткий план. А просто говорити «все, що потрібно, скільки потрібно» не спрацює, бо «це – не політка, це – гасло».
«Одне з головних правил ведення війни: тактика без стратегії — це лише шум перед поразкою. Жодна кількість додаткових пакетів допомоги, жоден раунд санкцій або президентський візит до Києва не досягнуть успіху без плану. Війна в Україні має закінчитися цього року», – вважає військовий експерт.
Але результат війни «має бути визначено з урахуванням американських інтересів, і має бути шлях для досягнення цього», каже Келлог. На його думку, по-перше, українська армія за допомогою західної зброї має довести Путіну, що його армія зазнає поразки в Україні. По-друге, має бути чітке уявлення про те, що буде після цієї війни, й чіткий «дорожній план», як цього досягти. І цей план має бути представлений американським громадянам. По-третє, європейці, на думку американського генерала, мають взяти більшу участь у розв'язанні проблеми, яка виникла на їхньому континенті.
«Вони не можуть очікувати від громадян Сполучених Штатів продовжувати дбати про цей величезний фінансовий тягар, як вони це роблять сьогодні», – попереджає генерал у відставці.
Питання, як розподілити тягар допомоги Україні у протистоянні російській агресії, постійно порушувалося під час слухань у Сенаті. У своїх численних коментарях та запитаннях сенатори зверталися до порівнянь, цифр і видів допомоги між Америкою та європейськими країнами. Вони також висловлювали занепокоєння тим, що багато американських проблем вимагають значних фінансових ресурсів для їхнього вирішення, зокрема, проблема південного кордону США, яка турбує сенаторів з південних штатів.
Голова Комітету зі збройних сил Сенату США, сенатор-демократ Джек Рід зауважив, що часом його колеги-республіканці не враховують ту підтримку, яку надають європейці – крім зброї, це ще і велика фінансова підтримка, і допомога мільйонам українських біженців у Європі. Він навів оновлені дані Кільського університету, за якими США дійсно випереджають європейські країни за кількістю допомоги. Однак, якщо розглядати співвідношення ВВП до наданої допомоги, то лідерами з допомоги Україні є менші європейські держави (серед них лідерство належить Естонії), тоді як США - на 14-му місці.
Українці воюють у тій війні, у якій ми думали, що будемо воювати самі 20-25 років томуГенерал у відставці Кейт Келлог
Відповідаючи на запитання сенатора-республіканця Роджера Вікера про те, чи можна вважати, що постачаючи зброю Україні, НАТО в Європі відкриває свої тили, генерал Келлог заперечив це твердження. Він зауважив, що навпаки, українці борються проти тієї загрози, проти якої ця зброя вироблялася.
«Жодного сенсу. Українці воюють у тій війні, у якій ми думали, що будемо воювати самі 20-25 років тому, саме проти тих людей, з якими ми думали, що будемо воювати, і саме тією зброєю. Тому ми маємо їм дати все, що їм зараз потрібно», – сказав колишній військовий, він закликав передати зброю, що є на європейських складах, Україні, «бо для цього вона там є».
«Її можна доставити швидко, і вона не вплине на нашу боєготовність, бо вона була створена для того, щоб відбивати російську армію, і саме це українці зараз роблять», – наголосив генерал у відставці Кіт Келлог.
Дара Масікот, експертка з питань російської армії у приватному дослідницькому центрі RAND Corporation, також зауважила, що Кремль ще далекий від виснаження, у нього є резерви. Тому результат війни буде залежати від того, чи західна допомога зможе відновити й посилити українську армію.
Росія, за її словами, має невикористані людські резерви, які нараховують мільйони людей, і для поповнення амуніції їй ймовірно доведеться мобілізувати оборонно-промислову базу цього року, змусити військові заводи працювати цілодобово.
«Кремль ще не повністю активував свої військові органи для мобілізації більшої кількості людей і вилучення додаткової техніки з резервів», – зауважує Масікот. Хоча, на її думку, навіть цього не буде достатньо, щоб здійснити нове вторгнення на північний схід України, щоб взяти Київ.
Не маючи можливостей досягти своїх цілей, російське військо використовує грубу силу – посилає хвилі людей на українські позиції, нищить українські цивільні об’єкти, знущається з цивільних людей. Вона додала, що сили «вагнерівців» вичерпуються, але їх використовували здебільшого як «гарматне м'ясо», щоб втримати позиції до підходу армійських резервів.
Колишня директорка Центру досліджень Євразії, Росії та Східної Європи Джорджтаунського університету Анджела Стент вважає, що з огляду на те, що Путін готується до довгої війни, важливо, щоб «трансатлантична підтримка України збереглася», попри російську пропаганду, яка посилюватиметься.
«Росія, ймовірно, посилить свою дезінформаційну кампанію, бо в Європі цього року пройдуть вибори в різних країнах. Те саме питання ймовірно постане тут, у Сполучених Штатах, у міру того, як ми наближаємось до виборів до Конгресу та президентських виборів наступного року», – сказала експертка.
Вона додала, що під час нещодавньої безпекової конференції у Мюнхені було очевидно, що «західним урядам потрібно краще пояснити своїй громадськості, які ставки в цій війні, та чому вона зачіпає їхні інтереси».
«Йдеться про міжнародну стабільність і світ, у якому дотримуються правил, на противагу руйнівного світу, де немає правил, яких хоче Путін», – додала Стент.
Також американська адміністрація, на її думку, має краще пояснювати самим росіянам, чим небезпечна для них ця кампанія, яку проводить Путін, і що цим він позбавляє майбутнього наступні покоління росіян. Експертка каже, що може бути дуже важко «пробити залізну завісу дезінформації», але це потрібно робити, і потрібно збільшувати ресурси для цього.
За її словами, Кремль, хоча і є ізольований на Заході, може покладатися на підтримку «глобального півдня», країн, що розвиваються. Нині він успішно нав’язує їм свій погляд на війну як на боротьбу проти західного колоніалізму.
А тим часом країни, що розвиваються, які потерпають від проблем з кліматом, гуманітарних катастроф, нестачі харчів, вірять, що цей конфлікт забирає від них життєво важливі ресурси. Тому, як каже Стент, західні уряди мають краще пояснювати своїм партнерам в Азії, Африці, Латинській Америці, що ситуація вже не повернеться до попереднього стану, а світ, який хоче створити Путін, не буде безпечним для жодної країни.
Блінкен: США попередили Китай про наслідки підтримки Росії. Відео
«Ми дуже чітко попередили Китай про наслідки надання такої підтримки. Ми без вагань націлимося, наприклад, на китайські компанії чи осіб, які порушують наші санкції або в інший спосіб беруть участь у підтримці російських військових зусиль», - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Відкрито понад 71 тисячу справ про воєнні злочини російських військових в Україні
Щодо воєнних злочинів, вчинених російськими військовими в Україні, вже відкрито понад 71 тисячу проваджень. Про це розповів Євген Віндман, аналітик, член міжнародної Дорадчої ради із жорстоких злочинів в Україні під час дискусії "Справедливість для України: переслідування російських воєнних злочинів", що відбулася з ініціативи Центру аналізу європейської політики (CEPA).
"Знадобиться чимало часу, щоб розглянути таку кількість зареєстрованих злочинів і, зрештою, притягнути винних до відповідальності", - каже Віндман.
Учасники зустрічі говорили, зокрема, й про незаконне вивезення Росією щонайменше 6 тисяч дітей з України до закладів із "перевиховання" та усиновлення на території Криму та Росії (про що повідомляв Голос Америки на основі звіту Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету).
Не обов'язково вбити усіх. Ви маєте змінити ідентичність цієї етнічної групи, і готово!Олександра Матвійчук про геноцид українців
Керівниця Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук наводить докази, що подібні дії Росії є цілеспрямованим геноцидом.
“Коли ми говоримо про геноцид як злочин, то слід довести намір частково або повністю знищити якусь етнічну групу. Але щоб зробити це, не обов'язково вбити усіх членів цієї групи. Ви маєте змінити ідентичність цієї етнічної групи, і готово”, - зазначила на слуханнях нобелівська лауреатка.
Матвійчук нагадала, що Путін чітко висловився: для нього не існує української нації, української мови та української культури. А його пропагандисти, інтерпретуючи ці тези у своїх ЗМІ, додають, що українців необхідно знищити, або принаймні зменшити їхню кількість.
Тому, за словами Олександри Матвійчук, українці очікують від Сполучених Штатів визнання Росії державою-спонсоркою тероризму: “Це дуже важливо, ми повинні називати речі тим, чим вони є. Нагадаю, Росія свідомо руйнувала цивільну інфраструктуру. І її цілеспрямованою політикою стало намагання позбавити мільйонів українців електрики та опалення серед зими, інтернету, це було чітко сформульовано як мета. Отже, Росія поводиться як терористична держава, щоб підштовхнути Україну до капітуляції через виснажливий біль цивільного населення. І тому її слід називати тим, чим вона справді є. Чекаємо на таке рішення і просимо ухвалити його якомога швидше”.
Як повідомляв Український відділ Голосу Америки, наразі до голосування у Сенаті США готова резолюція, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом проти народу України. Ці дії включають, зокрема, "примусову депортацію до Росії та цілеспрямоване вбивство українських цивільних під час масових звірств".
Олександра Матвійчук нагадала присутнім проблему, про яку говорила і під час свого виступу з нагоди отримання Нобелівської премії миру, що національна система перевантажена надзвичайною кількістю воєнних злочинів. "І я починаю запитувати себе, для кого ми документуємо й описуємо усе це, якщо Міжнародний кримінальний суд обмежує своє розслідування лише кількома вибраними справами або взагалі не має юрисдикції".
Але українські правозахисники не відмовляються від наміру задокументувати кожен епізод здійсненого росіянами криміналу, до найменшого села у кожній області України, наголосила Матвійчук.
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