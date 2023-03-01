Актуально
- Голос Америки
США перекинули у Європу "літак судного дня" E-6B Mercury
США перекидають до Ісландії літак E-6B Mercury під час проведення операцій у зоні відповідальності Європейського командування Збройних сил США. Про це командування повідомило у Twitter. Там додали, що "екіпаж зустрівся з посолкою США в Ісландії Керрін Патман та іншими дипломатичними та військовими лідерами".
E-6B Mercury створений як універсальний літак управління в умовах ядерного протистояння, призначене для зв'язку з атомними ракетними крейсерами стратегічного призначення, які несуть міжконтинентальні балістичні ракети, тому він отримав неофіційну назву "літак судного дня". Повітряне судно служить резервною копією Глобального оперативного центру стратегічного командування США, якщо наземний об’єкт не зможе виконати свою місію, пише Military+Aerospace Electronics.
Літак E-6B Mercury - це модифікований реактивний лайнер Boeing 707, може розвивати швидкість 981 км/год при крейсерській швидкості 842 км/год і здатний підніматися на висоту до 12,8 км з дальністю польоту до 11760 км. Екіпаж складається з 22 осіб, включаючи пілотів, операторів зв'язку та персонал бойового штабу.
Раніше Пентагон повідомляв про модифікацію E-6B Mercury, що мала бути завершеною у грудні 2023. А торік компанія Northrop Grumman оголосила, що протягом п'яти років модифікуватиме літак, покращуючи функції командування, контролю та зв’язку, які з'єднують національне командування з ядерною тріадою Сполучених Штатів.
Новини про перебазування E-6B Mercury викликала значну увагу російських ЗМІ, а в Москві це назвали бажанням Вашингтона продемонструвати союзникам свою підтримку, а Росії - готовність "відреагувати на можливі дії по застосуванню ядерної зброї".
Нагадаємо, Кремль минулого тижня оголосив про призупинення участі у договорі про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь New START. Як заявив у відповідь речник Держдепартаменту Нед Прайс, ядерна позиція США залишається незмінною.
Раніше Голос Америки повідомляв, що НАТО відправило до Румунії військовий розвідувальний літак Систем повітряного попередження та управління для того, аби посилити присутність Альянсу у Східній Європі й моніторити воєнну активність Росії.
Всі новини дня
Балет проти війни: українські танцівники-біженці дебютували з виставою у США
60 українських артистів балету змушені були покинути Батьківщину, рятуючись від російського вторгнення. Вони об’єдналися в Об’єднану українську балетну трупу в Нідерландах. Тут у кожного своя історія — комусь довелося пережити окупацію, хтось пройшов півкраїни пішки, щоб уникнути жахів війни. У багатьох в Україні залишилися сім'ї і ця робота — єдиний спосіб утримувати близьких. Танцівники дебютували в США з інтерпретацією «Жізелі», яку спеціально для них створив всесвітньо відомий хореограф Олексій Ратманський. Марія Ульяновська та Костянтин Голубчик познайомились з танцівниками під час їхніх гастролей у Вашингтоні в лютому.
Ми розмовляли з Олексієм Князьковим — 30-річним солістом Харківського театру опери та балету - у маленькій гримерці серед костюмів та особистих речей. За півтори години у Олексія вистава. Але поки хлопець запрошує мене сісти і розповідає, як він зустрів 24 лютого 2022 року.
"Я був у Харкові. Як і більшість, я прокинувся, бо почув вибухи за вікном. Не зразу зрозумів, що відбувається, але потім мені подзвонила подруга і сказала, що почалася війна. Я подивився у вікно і побачив дуже довгу чергу до автомата з водою. І зрозумів — війна”.
Війна застала хлопця вже вдруге. Уродженець Краматорська, він навчався у Донецьку і у 2014 році змушений був покинути дім і будувати нове життя у Харкові.
“Все знову повторилося. Я очікував цього, але не думав, що це буде така відкрита війна з танками, і що вони поїдуть з усіх сторін”.
Перед Князьковим постав непростий вибір — що робити далі у місті, яке потерпає від нещадних російських обстрілів.
“Я взагалі не знав, чи буду я танцювати, чи ні — такі депресивні були відчуття й думки. Це мабуть єдине, що я роблю добре. Це моє життя”.
Влітку Князьков отримав дозвіл Міністерства культури та виїхав за кордон, щоб приєднатися до Об’єднаного українського балету. Колектив базується в Гаазі у старій будівлі Королівської консерваторії. Муніципалітет міста виділив їм п’ять великих танцювальних студій та організував центр для біженців.
Ідея об’єднати українських танцівників-переселенців у трупу належить колишній примі-балерині голландської національної опери Ігоне де Йон. Вона виступала із кількома зірками Київської національної опери, і коли почалася війна, почула жахливі історії їхніх колег і друзів і вирішила допомогти. Вона оголосила про створення спеціального місця для українських танцівників у Нідерландах і звернулася до Міністерства культури України, щоб чоловіки отримали дозвіл на виїзд.
“Вони не мали жодного уявлення, у що вплутуються. Просто почули про цю компанію і про мене, і повністю мені довірилися. Тепер це їхній дім. Танець допомагає нормалізувати їхні життя. І я думаю, що це найкраще, що я можу їм дати, крім звісно любові, вміння слухати та бути поруч”, — розповідає прима.
Ми зустрічаємо колектив у Вашингтоні, де вони дебютують з балетом «Жізель». Нам дозволяють зазирнути за куліси Кеннеді-центру і провести з танцівниками пів дня — сьогодні з самого ранку у них репетиція а згодом два виступи. Протягом кількох днів, трупа має 7 вистав у Вашингтоні — усі квитки давно розпродані.
Репетиційна зала неспішно наповнюється. Тут зібрались танцівники з різних театрів України. Усі вони різного віку і ніколи не танцювали разом. Для декого, як от для 18-ти річного Микити Потапчука — це взагалі перша робота після хореографічного училища. Він щодня зідзвонюється з батьками і підтримує родину, яка залишилась в Україні. У серпні двоюрідний дядько Потапчука загинув на фронті.
“Довелося дуже швидко подорослішати. Але зараз я вже поступово звик”, — розповідає хлопець.
Тут кожен має свою історію. Артист Національної опери Максим Білокриницький у перші дні після вторгнення росіян опинився у Київській області — там, де точилися найзапекліші бої.
“Ми опинилися в окупованій території, але до нас не дійшли російські солдати — вони були в декількох кілометрах. Протягом місяця було дуже важко і я зрозумів, що не зможу так”, — згадує танцівник.
За першої можливості Білокриницький виїхав на західну Україну і коли почув про Об’єднаний український балет — зрозумів, що має потрапити до цієї трупи, адже українські театри на той момент ще не працювали.
Данило Бутенко до того, як приєднатися до колективу, 14 років займався народними танцями. Коли почалась повномасштабна війна, йому довелося обирати — продовжувати танцювати, чи стати до лав Збройних сил, як це зробили деякі його товариші.
“Перші місяці було неможливо виходити на сцену, я взагалі не уявляв себе у балеті — тільки в допомозі Україні”.
Коли почалась повномасштабна війна, Бутенко був на гастролях у Клайпеді в Литві. Там він почав допомагати волонтерам, а знайомі зі ЗСУ переконали хлопця залишатися за кордоном.
“Якщо мої друзі захищають нас там і кажуть, що я можу захищати нас на культурному фронті, то я маю це зробити”, — зітхає Бутенко.
У 22 роки Дмитро Бородай — танцівник балету Національної опери. Коли почалось повномасштабне вторгнення, йому довелося тікати на захід України пішки — поїзди та автобуси були переповнені.
“Ми вирішили просто йти у напрямку Хмельницького. Іноді нам вдавалося зловити якісь машини, але це було 2-3 рази. Таке виживання”.
Завдяки роботі у балеті, Бородай зміг потрапити до Нідерландів, куди перевіз майже всю сім’ю. Розповідає, що рідні довго не хотіли виїжджати Токмака, Запорізької області, а коли врешті наважились, то ледь вибрались із окупованої території.
“Коли вони виїжджали, почався обстріл. Вони встигли проїхати до наших військових. І коли ті вже відводили сестру і маму в підвал, то мала сестра зізналась потім, що думала, що це російські солдати ведуть їх вбивати”.
Повітря у репетиційній залі важчає. Артисти розігрілися і переходять у гримерні — виступ за годину. Тут серед костюмів та дзеркал відбувається перевтілення: тепер вони вже не просто танцівники, а виконавці ролей — селяни, феї, аристократи. Хоча воєнна реальність присутня і тут — з мобільного телефона чути характерний голос ведучого ютуб-шоу, який коментує відео російських блогерів. Програму слухає 21-річна Анастасія Белечинська. Вона не була вдома вже рік — відтоді, як виїхала на короткі гастролі 23 лютого.
“Я збиралася у Францію на гастролі на 10 днів. Навіть нічого з собою не взяла — лише зимові речі. І вже рік я не була вдома. Хочеться найближчим часом повернутися, навіть зараз. Але треба працювати, щоб допомагати своїм родичам, які залишаються в Україні”, — розказує дівчина, накладаючи грим.
Розраду артисти знаходять у танці та одне в одному. Робота відволікає їх від новин, а спільний досвід війни дозволяє розуміти один одного, як ніхто інший.
“Зазвичай в балетних трупах трапляються конфліктні ситуації. А у нас, я не знаю, яким дивом, люди з різних міст, з різних театрів, різного віку — і всі якось дуже добре здружились і спрацювались”, — каже Белечинська.
Ми переходимо у глядацьку залу. Починається вистава. “Жізель” — романтичний балет ХІХ століття про молоду дівчину, яка помирає від розбитого серця. Інтерпретацію для Об’єднаного українського балету поставив балетмейстер Олексій Ратманський. Один з провідних хореографів світу має одночасно і російське і українське коріння. З 2009 року він є хореографом Американського театру балету у Нью-Йорку.
У березні 2022 року Ратманський мав презентувати два великі проекти у Росії — один у Большому театрі та інший у Маріїнському. Коли почалось повномасштабне вторгнення, балетмейстер попросив театри зняти його репертуар.
“Російська армія бомбить мою родину в Києві, а я нічого не міг зробити”, — згадує чоловік.
Театри погодились. Але через деякий час представили постановки Ратманського вже без його імені. Водночас до хореографа звернулася Ігоне де Йон та запропонувала адаптувати “Жізель” для нової української трупи. Спочатку, розповідає Ратманський, було складно, бо в колективі не вистачало танцівників. Але згодом все більше людей змогли приїхати в Нідерланди і приєднатися до трупи. У серпні прем’єра балету відбулася в Амстердамі, у вересні в Лондоні і нарешті у лютому Об’єднаний український балет показали у США.
“Танцівники балету відчувають, що виконують певну місію. Вони говорять про Україну, встановлюють зв’язок з аудиторією емоційно, без слів на відміну від того, як це роблять українські дипломати”, — розповідає Ратманський.
Вистава завершується і оркестр починає виконувати гімн України. Танцівники підіймають прапор і співають зі сцени. Ратманський розповідає, що гімн виконують щоразу — це нагадує танцюристам і глядачам, чому вони тут.
“Незважаючи на трагічні обставини, це дивовижний момент в українській історії. Нація ще ніколи не була такою згуртованою. Весь народ разом, бореться за свою землю, за свою свободу, за самобутність своєї культури, за свою безпеку, за право зробити вибір і жити по ньому. Їм не вказуватимуть, що робити і з ким жити. Так, Росія століттями домінувала в Україні. Але це в минулому. Україна ніколи не здасться”, — наголошує балетмейстер.
Ратманський розповідає, що після завершення війни танцівники повернуться додому і відбудовуватимуть нормальне життя.
“Через війну були зруйновані українські театри, балетні школи, танцівники виїхали з країни вчитися за кордон. Коли все закінчиться, їм усім потрібно буде починати з нуля, тому що так багато знищено Росією”.
“In God we trust. Одна надія на Бога, — завершує нашу розмову Олексій Князьков. — Кожен день думаєш, що все буде гаразд, а там не знаєш”.
Танцівник чекає завершення війни, щоб повернутися додому і до свого театру.
“Я сумую за своїм глядачем, за нашими залами, сценою і за містом. Як приїду, найперше піду прогуляюся містом, подивлюся, що вціліло”.
Війна Росії в Україні загрожує порушити стабільність Західних Балкан, кажуть посадовці США
Посадовці США закликають посилити дипломатичну увагу до Західних Балкан, регіону, який вважається вразливим до зловмисних кампаній російського впливу щодо війни в Україні.
Підписуйтеся на Голос Америки Українською в Telegram.
«Війна Росії показала нагальність нашої роботи з надання допомоги всім країнам Західних Балкан у просуванні демократичних реформ, втіленні їхніх прагнень інтеграції в європейські та євроатлантичні інституції», — сказав речник Держдепартаменту у відповідь на письмові запитання від Голосу Америки.
Речник написав, що дипломатичні пріоритети для регіону включають взаємне визнання країн, зниження бар'єрів для торгівлі, свободу ЗМІ та боротьбу з корупцією.
«Вкрай важливо, щоб ми продовжували триматися разом перед обличчям цієї безпрецедентної агресії, — написав речник. - Ендемічна корупція виснажує регіон, прискорює відтік мізків і приносить користь зловмисній Росії».
Найбільше хвилювання викликає нерівномірне виконання набору компромісів, викладених у Дейтонській угоді 1995 року, яка поклала край боснійській війні, що призвела до загибелі понад 100 000 людей.
Сербська підтримка Росії
Ця угода розділила Боснію та Герцеговину на Республіку Сербську, де домінували серби, та регіон, відомий як Федерація, де домінували боснійці та хорвати.
Президент Республіки Сербської Мілорад Додік, колись самопроголошений соціал-демократ, останніми роками взяв усе більш націоналістичний тон і став найближчим союзником президента Росії Володимира Путіна в регіоні.
Додік зустрівся з Путіним у Москві у вересні минулого року після схвалення російського вторгнення в Україну. У січні він нагородив Путіна почесною медаллю за його «патріотичну турботу та любов» до контрольованої сербами половини Боснії.
Минулого року США оголосили про санкції проти Додіка, хоча він уже перебував під санкціями США з 2017 року. У своїй заяві Міністерство фінансів США звинуватило Додіка в корупції та сепаратистських зусиллях, які загрожують стабільності та територіальній цілісності Боснії та Герцеговини.
Конгресвумен США Енн Вагнер, республіканець і заступник голови Комітету Палати представників у закордонних справах, сказала Голосу Америки: «Ми спостерігаємо небезпечне зростання етнічної напруги на Західних Балканах, у тому числі загрози відокремлення» з боку таких політиків, як Додік.
Вона звинуватила Росію в тому, що та“хоче бачити хаос у регіоні, а Москва та її проксі підтримують ці загрози”.
Ваґнер, чий округ Міссурі прийняв тисячі боснійських біженців у 1990-х роках, сказав Голосу Америки, що адміністрація Байдена має використати свої санкції, щоб стримувати тих політиків, «які загрожують суверенітету та багатоетнічній ідентичності Боснії».
Метьє Друан, запрошений співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, каже, що поведінка Росії загострила напруженість не лише в Боснії, але й в іншій балканській гарячій точці — на кордоні Сербії та Косово.
Сербія та Косово насолоджувалися непростим миром після закінчення війни в Косово в 1999 році. Підтримуване НАТО Косово отримало фактичну незалежність у 2008 році, яку Сербія так і не визнала.
Спроби примирення зірвались в грудні, коли етнічні серби, що проживали на півночі Косово, майже на три тижні заблокували пункти пропуску на кордоні на знак протесту проти арешту колишнього сербського поліцейського та нового розпорядження, згідно з яким сербські транспортні засоби, які в’їжджають до Косово, повинні мати тимчасові косовські права.
"Також відновилася напруженість між Сербією та Косово, яка не пов'язана безпосередньо з Росією, але російські кампанії дезінформації серед сербської громадськості, що також підживлює напругу", - сказав Друан "Голосу Америки".
Хоча президент Сербії Александар Вучич менш явно підтримує Путіна та його військові цілі, ніж Додік, Сербія сильно залежить від російських енергопостачання, а опитування громадської думки показують підтримку Путіна громадськістю. На початку війни тисячі сербів пройшли маршем центром Белграда з російськими прапорами та фотографіями Путіна, хоча були й проукраїнські зібрання.
ЄС і США наполягають на посиленні санкцій проти Росії
Вучич, який каже, що все ще підтримує членство Сербії в Європейському Союзі, спробував делікатно балансувати, проголосувавши за резолюцію ООН, яка засуджує російську агресію в Україні, але відмовився приєднатися до більшості інших європейських країн у введенні санкцій.
Ця неспроможність запровадити санкції може залишити його не в ногу з міжнародним співтовариством, сказав Скотт Куллінан, старший радник зі зв’язків з урядом організації Razom for Ukraine у Вашингтоні.
«З одного боку, у нас демократія. З іншого боку, у нас геноцид і авторитаризм. І Сербія має вирішити, яку з цих двох моделей вона вважає більш привабливою», — сказав Куллінан, який вісім років працював у Комітеті закордонних справ Палати представників США.
"Російський уряд був дуже добрий у всій Європі, використовуючи етнонаціоналізм і невеликі та історичні образи, пов'язані з релігією, мовою чи національністю, як проблеми", - додав він. «Вони не завжди створюють їх, але вони розширюють і використовують».
Конгресвумен США Діна Тітус, демократка від Невади, входить до Комітету закордонних справ. У березні 2022 року разом з іншими членами Конгресу вона підписала лист із закликом до Державного департаменту та державного секретаря Ентоні Блінкена поглибити взаємодію на Західних Балканах.
«Стало очевидно, що Росія на кожному кроці відсуває кордони. Звичайно, з Сербією, з Молдовою, з Україною. Тому ми хотіли бути впевненими, що там є жорсткий кордон, щоб Росія не поширювати свій вплив на інші території», – сказала Тітус «Голосу Америки».
Тітус додала, що Сполучені Штати посилили свою участь — не лише через військову та гуманітарну допомогу Україні, але, наприклад, у покращенні відносин із Сербією: «Ми бачили, як Сербія встала і сказала, що не підтримує війну в Україні".
На коментар «Голосу Америки», що Сербія не запровадила санкції проти Росії, Тітус зауважила: «Не все ідеально, але все рухається в правильному напрямку, тож ми сподіваємося й надалі заохочувати їх до більш активної позиції".
Проте багато експертів стурбовані тим, що вимоги, створені війною в Україні, залишають у Заходу обмежені можливості та бажання вирішувати інші проблеми.
«У довгостроковій перспективі мене хвилює те, що Західні Балкани, Сербія, Боснія відстають . Оскільки більше уваги приділяється таким країнам, як Україна та Молдова, увага Заходу, західні ресурси спрямовуватимуться до цих країн, щоб допоможіть їм відбудуватись і далі інтегруватися із західними структурами», – сказав Куллінан.
Він сказав, що балканські країни повинні взяти на себе важливі зобов’язання, «що сприятимуть подальшій інтеграції їхніх економік не з Росією і не з Китаєм, а з Європою та США».
Куллінан додав, що країни Західних Балкан «повинні зрозуміти, що все змінилося і що ми не збираємося повертатися до світу, який був до 24 лютого».
«Ми все частіше оцінюємо, які уряди допомагають у цьому процесі, які уряди допомагають відстоювати права людини, відстоюють територіальну цілісність, виступають проти геноциду. А ті уряди, які цього не роблять це й не допоможе відстояти, це сформує середовище для політики та дипломатії на довгі роки», – сказав Куллінан.
Над статтею працювала Сербська служба Голосу Америки.
«Це як виривати зуби». Сенатори критикують адміністрацію Байдена за «затягування» з наданням F-16
Американські сенатори критикують адміністрацію президента Джо Байдена за те, що вона відмовляється посилати винищувачі F-16 в Україну для того, щоб українські війська могли чимшвидше звільнити всю територію України від російської агресії.
Підписуйтеся на Голос Америки Українською в Telegram.
У вівторок під час дискусії на слуханнях в Сенатському комітеті зі Збройних сил сенатор-республіканець з штату Арканзас Том Коттон висловив переконання, що США повинні надати Україні зброю для перемоги, і робити це швидше, а не поступово, як це відбувається зараз.
Він сказав, що замість того, щоб говорити, що США будуть з Україною «так довго, як буде потрібно», повинні сказати, що вони будуть «так швидко, як українці можуть здобути перемогу».
Експерти, які відповідали на запитання сенаторів під час засідання Комітету зі збройних сил на слуханнях у вівторок, розійшлися в оцінках.
Генерал-лейтенант США у відставці Кейт Келлог, відповідаючи на запитання сенатора-демократа Річарда Блюменталя, чи варто надати Україні F-16, сказав, що він би послав в Україну «все, що є», включно з літаками F-16, якщо це дозволить швидше виграти війну.
«Я б надав їм все, що ми можемо, щоб виграти цю боротьбу, тому що це запобігає розгортанню американських військ пізніше, якщо вони не зможуть перемогти російську армію. Навіть якщо для цього потрібні F-16, оскільки вони мають кращу авіоніку, ніж МіГ-29», – сказав генерал у відставці.
А от експертка з корпорації RAND Дара Масікот вважає, що в України є потреби, які потрібно задовольняти зараз, і ті, що постануть з часом, і F-16 належать до останньої категорії.
«Є нагальні потреби, про які ми говорили, щодо артилерійських снарядів і додаткової стрілецької зброї, щоб запобігти російським фронтальним атакам. Я думаю, що деякі з більш просунутих систем, про які ми сьогодні говорили, як-от F-16 або ATACM, потребують часу для навчання. Але я погоджуюся з іншими учасниками дискусії, якщо ви ніколи не починаєте процес, ви ніколи його і не почнете», – сказала Маскіот.
У понеділок сенатор-республіканець Ліндсі Грем від Південної Кароліни сказав, що рішення адміністрації Байдена не надавати поки що винищувачі F-16 Україні є «більше, ніж розчаруванням».
«Нещодавня заява президента Байдена про те, що він виключає винищувачі F-16 для України в короткостроковій перспективі, ґрунтуючись на порадах Міністерства оборони, викликає розчарування», – сказав Грем у заяві.
Він порівняв процес надання зброї Україні з боку адміністрації Байдена з процесом «виривання зубів».
«З цією адміністрацією постачання на поле бою кожну систему зброї, яку запитує Україна, це було як виривання зубів», – сказав Грем у своїй заяві.
В п’ятничному інтерв’ю каналу ABC News президент Джо Байден сказав, що на даний момент він виключає постачання F-16, сказавши, що Україні «зараз не потрібні F-16».
Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван останніми днями неодноразово захищав рішення президента, зазначаючи, що винищувачі «не є ключовим потенціалом», який потрібен Києву для майбутнього контрнаступу.
«F-16 – це питання на потім. І тому президент Байден сказав, що наразі він не просуває його», – сказав Салліван у неділю у розмові з телеканалом CNN.
За словами Саллівана, «зусилля США мають бути спрямовані на те, щоб отримати в Україні інструменти, необхідні їй для поточної місії».
Як зазначає газета Hill, яка висвітлює політичні питання, зокрема, Конгрес США та його стосунки з президентом та виконавчою владою, президент Байден стикається зі зростаючим тиском як з боку українських офіційних осіб, так і з боку законодавців США, щоб адміністрація швидше погодилися на прохання про винищувачі.
Як зауважує газета, під час участі в Мюнхенській конференції з безпеки на початку цього місяця сенатор Грем сказав, що серед 30 сенаторів на конференції було «практично одностайне переконання», що «ми повинні сьогодні тренувати українських пілотів на F-16, щоб вони могли отримати реактивні літаки якомога швидше».
Дивіться також:
- Голос Америки
“Вставайте, кайдани порвіте”, час для перемоги України настав - у Конгресі США зацитували Шевченка
Жодна країна у світі не постраждала в радянські часи більше ніж Україна. Про це під час промови у Конгресі США заявила конгресвумен-демократка, обрана від штату Огайо, Марсі Каптур.
У вівторок у Палаті представників США вона виголосила промову з нагоди річниці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, де закликала колег зрозуміти, чому українці так невтомно борються за свободу.
Підписуйтеся на Голос Америки Українською в Telegram.
“Щоб уявити, що зараз відчувають українці, згадайте про Меморіал Другої світової війни тут, у Вашингтоні, спробуйте зрозуміти жертву, яку принесли понад 400 000 американців, віддавши свої життя за свободу в Атлантиці, в Тихому океані, в Африці, у Франції протягом 20 століття, щоб ми, наші покоління, могли залишатися вільними", - сказала Марсі Каптур.
“Однак за радянського панування жодна нація у світі не постраждала більше ніж Україна. Понад 4 мільйони невинних людей Йосип Сталін заморив голодом, а ще мільйони, і мільйони, і мільйони, імена яких ми ніколи не дізнаємося, були вбиті жорстоким комуністичним режимом Сталіна. Слава Богу, в Америці немає таких жахів”.
Вона назвала російську війну в Україні “терористичною”, і процитувавши Тараса Шевченка, закликала до перемоги України.
“Слова українського поета Тараса Шевченка звучать особливо правдиво сьогодні, як і тоді, коли він написав їх майже 200 років тому: Вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров’ю волю окропіте. Час для української перемоги настав", - зазначила конгресвумен Каптур.
Вона наголосила на великих втратах, яких зазнає Україна в цій війні, і згадала про бажання українського народу приєднатись до НАТО, “для захисту свободи”.
“Зараз, коли Швеція та Фінляндія приєднуються до НАТО, цей альянс стає міцнішим, ніж будь-коли. Україна також прагне приєднатися до своїх європейських союзників, які є демократичними в Євросоюзі. Українські вояки тим часом гинуть, гинуть і гинуть за свободу та самовизначення. Попри значні труднощі, Україна протистоїть ворогу, втричі більшому за її населення, зі значно більшими військовими ресурсами, але вони борються”, - наголосила у своїй промові сенаторка Марсі Каптур.
Напередодні конгресмен-республіканець Майк Лоулер в інтерв'ю Голосу Америки до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну закликав надати Україні більше зброї, включно з авіацією.
"Ми повинні зробити все можливе, щоб надати Україні підтримку, необхідну їй для досягнення успіху. Кожна хвилина втрачена зараз, - це хвилина, яку ми не зможемо повернути. Тому я вважаю, що президент і Міністерство оборони разом із нашими союзниками повинні вжити швидких заходів і надати Україні необхідну підтримку. Якщо це включає винищувачі, ми однозначно, повинні розглядати і їх також", - зазначив конгресмен-республіканець.
Як повідомляв Голос Америки, Група підтримки України в Конгресі США, до якої входять законодавці від Республіканської та Демократичної партій, з нагоди річниці початку російського вторгнення зробила спеціальну заяву із підтримки України.
«Ця війна має закінчитися, і з нашою підтримкою та підтримкою вільного світу Україна переможе у боротьбі за Свободу над тиранією. Слава Україні», - написали вони в заяві.
Форум