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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Як відбувається перевірка допомоги Україні

Брифінг Голосу Америки. Як відбувається перевірка допомоги Україні
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Брифінг Голосу Америки. Як відбувається перевірка допомоги Україні

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Брифінг Голосу Америки - наживо. В Конгресі відбулись слухання про перевірку допомоги США Україні. В чому полягають занепокоєння законодавців? Також говоримо про те, чому західні експерти помилялись у своїх початкових прогнозах щодо повномасштабного російського вторгнення. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. 

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