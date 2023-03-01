Брифінг Голосу Америки. Як відбувається перевірка допомоги Україні

Брифінг Голосу Америки - наживо. В Конгресі відбулись слухання про перевірку допомоги США Україні. В чому полягають занепокоєння законодавців? Також говоримо про те, чому західні експерти помилялись у своїх початкових прогнозах щодо повномасштабного російського вторгнення. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.