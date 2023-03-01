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Час-Time

Блінкен: умови Путіна щодо переговорів є неприйнятними. ЧАС-ТАЙМ

Блінкен: умови Путіна щодо переговорів є неприйнятними. ЧАС-ТАЙМ
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Блінкен: умови Путіна щодо переговорів є неприйнятними. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Держсекретар США: Свідчень того, що Кремль готовий розпочати змістовні дипломатичні зусилля, щоб припинити свою агресію проти України, нема. Чому Анкара та Будапешт затягують процес ратифікації вступу Фінляднії та Швеції до НАТО, та що очікувати далі? «Стоїмо отак - дивимося, а вони пішли на Київ»: розповіді мешканців Сумщини про вторгнення 24 лютого, унікальні кадри з камери спостереження. Історія американського волонтера Піта Ріда, який загинув у Бахмуті. Допомога Україні зі США: історії найбільших громадських організацій української діаспори.

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