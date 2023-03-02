Історія волонтера зі США, який загинув у Бахмуті. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Американський волонтер Піт Рід загинув у Бахмуті від прицільної атаки росіян. У цьому переконаний свідок, який зняв момент влучання снаряду в авто Ріда на телефон. Після аналізу відео, дружина і колеги американця теж упевнені в навмисній атаці на колону волонтерів. Три країни розпочали розслідування цієї справи як воєнного злочину.
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березень 01, 2023
Як США перевіряють допомогу Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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лютий 28, 2023
Хто допомагає Росії? Інтерв’ю з Будановим. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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