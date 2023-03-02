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Студія Вашингтон

Історія волонтера зі США, який загинув у Бахмуті. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Історія волонтера зі США, який загинув у Бахмуті. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Історія волонтера зі США, який загинув у Бахмуті. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Американський волонтер Піт Рід загинув у Бахмуті від прицільної атаки росіян. У цьому переконаний свідок, який зняв момент влучання снаряду в авто Ріда на телефон. Після аналізу відео, дружина і колеги американця теж упевнені в навмисній атаці на колону волонтерів. Три країни розпочали розслідування цієї справи як воєнного злочину.

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