Країни G-7 закликають G-20 не ігнорувати російську агресію в Україні

Зустріч міністрів закордонних справ країн Групи-20 (G-20) в Індії 2 березня стала місцем обговорень того, як міжнародна спільнота має діяти у відповідь на російську агресію проти України.

Індійський прем’єр-міністр Нарендра Моді у промові до учасників зустрічі визнав, що в групі є глибокі розбіжності і закликав «не дозволити, щоб проблеми, які ми не можемо вирішити разом, заважали нам вирішувати те, що ми можемо».

G-20 об'єднує 19 країн з найбільшими ВВП у світі - тобто провідні промислово розвинені держави Європи, США, Японію і ЄС, а також такі великі економіки як Китай, Індія, Бразилія, Південноафриканська республіка і Росія.

Голосування в ООН 24 лютого показало, що більшість світу засуджує російський напад на Україну, і 141 країна проголосувала за резолюцію з вимогою виведення російських військ, але 32 країни, зокрема провідні члени G-20: Китай, Індія, Південноафриканська республіка утрималися, в той час, як Росія і ще 6 голосували проти.

Мій заклик до Пекіна чіткий: використайте свій вплив на Москву, щоб вимагати виведення російських військ і не постачайте зброю агресору - Росії.

США інші країни наголошують, що російську агресію проти України не можна замовчувати, бо від неї потерпають не лише українці, але й порушується хартія ООН і погіршуються глобальні проблеми з продовольством, енергією та економічною безпекою.

На нещодавній зустрічі міністрів фінансів G-20 учасники так і не досягли згоди щодо оцінки російської агресії, бо деякі країни не захотіли відкрито засуджувати Москву.

Державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що в Індії він не планує окремих переговорів з міністрами закордонних справ Росії і Китаю.

Країни G-7 та інші, які запровадили санкції проти Росії у відповідь на вторгнення в Україну, стурбовані тим, що Індія, Китай та інші натомість розширили торгівлю з Росією, а деякі допомагають росіянам оминати санкції.

Особлива увага західних країн зараз зосереджена на припущеннях, що Китай, який не підтримав, але й не засудив російську війну проти України, розглядає можливість постачання зброї Росії.

«Китай не може бути одночасно і тим, і тим. Він не може показуватися на людях як захисник миру, а тим часом далі розпалювати вогнище, яке розпочав Владімір Путін», - сказав Ентоні Блінкен журналістам напередодні.

Канцлер Німеччини - найбільшої економіки у Європі, Олаф Шольц, під час виступу в Бундестазі 2 березня закликав Китай вимагати від Росії припинення агресивної війни.

«Мій заклик до Пекіна чіткий: використайте свій вплив на Москву, щоб вимагати виведення російських військ і не постачайте зброю агресору - Росії», - сказав німецький керівник.

Агентство Reuters повідомляє, що США зараз веде розмови з близькими союзниками про можливість запровадження санкцій проти Китаю, якщо Пекін підтримуватиме Москву у російській війні проти України.

«Консультації, які зараз ще на початкових стадіях, мають на меті зібрати підтримку низки країн, особливо в багатій групі G-7, для узгодження можливих санкцій», - пише Reuters.

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