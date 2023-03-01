"Лише послухайте, що він говорить" - Блінкен назвав неприйнятною вимогу Путіна визнати "нові територіальні реалії"

Є "нуль свідчень" того, що Росія справді готова розпочати змістовні дипломатичні зусилля, щоб зупинити свою агресію в Україні. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час прес-конференції в Узбекистані в середу, відповідаючи на питання преси щодо можливих мирних перемовин у війні Росії в Україні.

Кремль не готовий до перемовин, вважає Блінкен. "Навпаки, - додав він. - Є свідчення протилежного. Лише послухайте, що президент Путін говорить", - запропонував він. Як приклад Блінкен навів нещодавню заяву Путіна, що немає сенсу розмовляти, доки Україна "не визнає нову територіальну реальність". "Інакше кажучи, поки Україна не визнає, що Росія захопила її території і забере їх - вони навіть не говоритимуть", - пояснив Блінкен і зауважив, що такі пропозиції є неприйнятними.

Є потужне прагнення миру, але миру справедливого і стійкого, який відповідає принципам Статуту ООН в плані територіальної цілісності, суверенітету та незалежності, і стійкого, як я сказав, щоб ми не залишили ситуацію в тому стані, що Росія може повторити свої дії через рік, два чи три - відпочине, переозброїться і атакує. Маємо зосередитись на цьому

Міжнародна спільнота прагне справедливого та тривалого миру, переконаний держсекретар США. Він назвав свідченням цього нову резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, за яку проголосувала 141 країна. Резолюція, за його словами, свідчить, що "є потужне прагнення миру, але миру справедливого і стійкого, який відповідає принципам Статуту ООН в плані територіальної цілісності, суверенітету та незалежності, і стійкого, як я сказав, щоб ми не залишили ситуацію в тому стані, що Росія може повторити свої дії через рік, два чи три - відпочине, переозброїться і атакує. Маємо зосередитись на цьому".

Нещодавно Китай оголосив свій план для миру Росії та України. На Заході із застереженням поставились до цього плану, особливо з огляду на інформацію про намір Китаю надати збройну підтримку Росії.

"Китай не може мати і те, і інше. Він не може публічно заявляти про себе як силу за мир, але водночас продовжувати роздмухувати цей вогонь, якій почав Володимир Путін", - сказав Блінкен.

Блінкен також вказав, що не збирається зустрічатись з міністрами Росії, чи Китаю під час засідання міністрів закордонних справ "Групи 20" в Індії. Блінкен відвідує Казахстан та Узбекистан на шляху до засідання міністрів в Індії. Очікується, що питання війни Росії в Україні буде в центрі порядку денного засідання.