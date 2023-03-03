Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Україна - одна з головних тем дискусій міністрів G20. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Україна - одна з головних тем дискусій міністрів G20. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Embed
Україна - одна з головних тем дискусій міністрів G20. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

No media source currently available

0:00 0:04:58 0:00
Direct link

В Студії Вашингтон. Російська агресія та її наслідки були одними з головних тем дискусій міністрів Групи двадцяти. Зупинити агресивну війну в Україні та взяти участь у змістовних дипломатичних зусиллях закликав Держсекретар США Ентоні Блінкен міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на полях зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств Групи двадцяти в Делі. 

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG