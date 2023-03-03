Україна - одна з головних тем дискусій міністрів G20. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

В Студії Вашингтон. Російська агресія та її наслідки були одними з головних тем дискусій міністрів Групи двадцяти. Зупинити агресивну війну в Україні та взяти участь у змістовних дипломатичних зусиллях закликав Держсекретар США Ентоні Блінкен міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на полях зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств Групи двадцяти в Делі.