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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Україна - в центрі перемовин Байдена і Шольца

Брифінг Голосу Америки. Україна - в центрі перемовин Байдена і Шольца
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Брифінг Голосу Америки. Україна - в центрі перемовин Байдена і Шольца

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Олаф Шольц - з візитом у Вашингтоні. Про що німецький канцлер говоритиме із американським президентом? Чи варто вести діалог із Кремлем? - дипломати і експерти аналізують вчорашню зустріч Блінкена і Лаврова. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. 

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