Новий пакет допомоги Україні від Пентагона - подробиці. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Фокус нового пакета озброєння США - на боєприпасах до артилерійських систем, які раніше передали партнери - гаубиць і HIMARS. Обговорити подальшу підтримку України приїхав до Вашингтона канцлер Німеччини Олаф Шольц. Війна в Україні у віртуальній реальності: пересувна 3D виставка у США. Буча. Рік після окупації. Інтерв’ю з мером Анатолієм Федоруком. “Мені сниться школа, сниться мій будинок, сниться Азовське море” – директорка Маріупольської школи №66 Наталя Ровіцька про рік життя без рідного міста. Як у Денвері українка навчає американців готувати українські страви.
Випуски
-
березень 02, 2023
Зустріч Блінкена і Лаврова під час G-20 – деталі, реакції. ЧАС-ТАЙМ
-
березень 01, 2023
Блінкен: умови Путіна щодо переговорів є неприйнятними. ЧАС-ТАЙМ
-
-
-
-