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Час-Time

Новий пакет допомоги Україні від Пентагона - подробиці. ЧАС-ТАЙМ

Новий пакет допомоги Україні від Пентагона - подробиці. ЧАС-ТАЙМ
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Новий пакет допомоги Україні від Пентагона - подробиці. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Фокус нового пакета озброєння США - на боєприпасах до артилерійських систем, які раніше передали партнери - гаубиць і HIMARS. Обговорити подальшу підтримку України приїхав до Вашингтона канцлер Німеччини Олаф Шольц. Війна в Україні у віртуальній реальності: пересувна 3D виставка у США. Буча. Рік після окупації. Інтерв’ю з мером Анатолієм Федоруком. “Мені сниться школа, сниться мій будинок, сниться Азовське море” – директорка Маріупольської школи №66 Наталя Ровіцька про рік життя без рідного міста. Як у Денвері українка навчає американців готувати українські страви.

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