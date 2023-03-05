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Росія успішно обходить міжнародні санкції і закуповує з ЄС мікрочипи на рівні 2020 для війни в Україні - WSJ
Росія успішно обходить санкції Європейського Союзу та країн Групи семи, щоб отримувати напівпровідники та інші технології для використання у війні в Україні. Про це з посиланням на високопосадовця у Європі повідомляє видання The Wall Street Journal.
Російський імпорт в основному повернувся до рівня довоєнного 2020 року, і аналіз даних про торгівлю свідчить про те, що сучасні мікросхеми та інтегральні схеми, виготовлені в ЄС та інших союзних державах, доставляються до Росії через треті країни, такі як Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати і Казахстан, розповів газеті європейський дипломат.
ЄС і країни G-7 запровадили кілька раундів санкцій після вторгнення в Україну рік тому, намагаючись послабити російську військову машину та підірвати її економіку. Дані свідчать про те, що реальний вплив у деяких галузях поки що не відповідає очікуванням чиновників.
ЄС ввів обмеження проти майже 1500 фізичних та юридичних осіб у Росії, обмежив експорт сотень товарів і технологій і націлив на багато ключових джерел доходу Москви. Але деякі посадовці стурбовані тим, що блок все ще не має ефективного апарату для забезпечення виконання цих заходів і відстає від США, зазначає видання. Постачання з Китаю до Росії також зросли, оскільки Пекін відіграє все більш важливу роль для Москви, додав дипломат.
"Просто підписати нові санкції недостатньо, - сказав WSJ Деніел Таннебаум, керівник глобальної практики боротьби з фінансовими злочинами в консалтинговій фірмі Oliver Wyman. - Урядам зараз потрібні механізми примусу".
"Наші санкції є суворими та сприяють стійкій економічній рецесії в Росії, - заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у Болгарії минулого тижня. - Але їхня ефективність також залежить від того, наскільки добре вони виконуються".
Раніше Голос Америки повідомляв, що Сполучені Штати застерегли Туреччину від експорту до Росії хімікатів, мікрочіпів та інших продуктів, які можуть бути використані під час війни Москви в Україні, в обхід західних санкцій. Також правоохоронці США закликали американців бути пильними до спроб Росії знайти шляхи обходу міжнародних санкцій та експортних обмежень.
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Путін повинен відвести війська, це основа для переговорів - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відповідальність за припинення війни в Україні залишається на президенті Росії Володимирі Путіні.
«На мою думку, необхідно, щоб Путін розумів, що він не досягне успіху зі своїм вторгненням та своєю імперіалістичною агресією, і що він повинен вивести війська. Це основа для переговорів, і, якщо ви подивитеся на пропозиції українців, легко зрозуміти, що вони готові для миру, але дещо має бути зроблено, і це має зробити Путін ", - сказав Канцлер Німеччини Олаф Шольц в програмі на каналі CNN "Fareed Zakaria GPS".
На питання Фаріда Закарії, чи можливі безпекові гарантії для України від НАТО чи членство в ЄС в обмін на «визнання втрати Криму й частин Донбасу», канцлер відповів, що ніяких «рішень без українців не буде».
«Ми не будемо приймати рішення за них. Ми підтримуємо їх... Ми сказали їм, що вони можуть претендувати на членство в ЄС, і вони працюють, аби досягнути прогресу у відповідності критеріям. Я думаю, вони знають, що ми готові організувати певні безпекові гарантії на мирний час, але ми ще туди не дійшли», - сказав Щольц.
Він додав, що дуже важко судити про те, що буде далі в Україні, але запевнив, що союзники продовжуватимимуть підтримувати Україну фінансовою, гуманітарною допомогою, а також зброєю.
Шольц також розповів, якою є ситуція з енергетикою внаслідок рішення ЄС поетапно відмовитись від російських енергоносіїв. За його словами, Німеччина пройшла зиму краще, ніж очікувалося:
«Ніхто рік тому не очікував, що ми зможемо легко економічно пережити ситуацію, коли не буде постачання газу до Німеччини та інших країн Європи з Росії. Але ми справились. Ми збільшили потужності імпорту зрідженого газу із західних потрів Європи, ми будуємо нові порти на півному узбережжі Німеччини».
Шольц також добре відгукнувся про президента Джо Байдена, з яким 3 бепрезня мав переговори напередодні, сфокусовані головним чином на війні в Україні.
«Він дуже поінформований про міжнародні відносини», — сказав Шольц. «Я вважаю, що він один із найкваліфікованіших президентів, який знає, як йдуть справи у світі, що важливо в часи, які стають все більш небезпечними».
Німецький лідер визнав, що річна російсько-українська війна зайшла в глухий кут, який завдає величезної шкоди Україні. Але він сказав, що не буде змушувати українців йти на незручні компроміси.
- Голос Америки
- Мирослава Ґонґадзе
Візит пілотів ЗСУ до США допоможе оцінити, де і як навчати українців у разі рішення про надання Україні винищувачів - речник ВПС Ігнат
Двоє досвідчених пілотів ЗСУ проходять ознайомлення у США із американськими фахівцями, щоб дослідити рівень знань та умінь українських авіаторів, "які можуть бути потенційно залучені до майбутнього навчання" у США. Так речник Повітряних сил України Юрій Ігнат прокоментував для Голосу Америки новину щодо тренувань на симуляторах українських пілотів в американському штаті Аризона.
Ігнат розповів, що під час візиту українських пілотів до США оцінять, "скільки потрібно часу для їхнього навчання, оцінюється рівень знань". "І всі ці моменти враховуються, і будуть в подальшому зроблені кроки для того, щоб зрозуміти алгоритм дій: як ми діятимемо далі, де ми будемо навчати [пілотів ЗСУ], якщо буде прийнято рішення про [надання Україні] того чи іншого типу літака".
Ігнат додав: "Зараз ще тривають консультації, українська сторона тісно співпрацює на різних фронтах: і на дипломатичному, і на військовому і так далі - з нашими партнерами. [Якщо] буде прийнято рішення про той інший тип літака - тоді вже будемо знати, яку кількість пілотів і куди відправляти на це навчання. Поки що американська сторона вивчає можливості наших пілотів, скільки їм знадобиться часу для перенавчання на сучасні винищувачі".
Речник ВПС додав у коментарі для Голосу Америки, що "окрім пілотів, не менш важливим фактором є навчання інженерно-авіаційного складу, який буде обслуговувати цю техніку. Це дуже важливий момент, тому що на один літак обслуговують 10, а то й більше - десятки, скажімо так, фахівців, які щодня його експлуатують, обслуговують дивляться за всіма системами".
"Тому це питання теж на часі, а вже підготовка інфраструктури, це вже Україні робиться поетапно", сказав Ігнат, додавши, що Міноборони України "сьогодні працює над адаптацію летовищ, запасних аеродромів, оперативних аеродромів для прийняття цих літаків".
"Авіація Повітряних сил Збройних сил України визначилася з потребами, які потрібні в Україні у винищувачах. В будь-якому варіанті потрібно замінювати старий парк радянської авіатехніки, який вже працює на межі своїх можливостей. Це старі літаки, які ми сьогодні маємо: штурмовики, бомбардувальники, винищувачі, наймолодший з яких - 91-го року, ровесник української незалежності. Нам потрібні крила для того, щоб захистити країну. Нам потрібні літаки західного типу, сумісні з державами НАТО", - додав Ігнат. Він повідомив, що Київ діє "у тісній консультації" із західними партнерами у питанні озброєння.
Раніше Голос Америки повідомив, що двоє українських пілотів перебувають в Аризоні для тренувань на авіасимуляторах й удосконалення навичок.
Представник Міноборони США заявив, що нової інформації про можливість передачі Україні американських винищувачів F-16 немає, і підкреслив, що "йдеться про їхнє навчання на їхніх власних літаках, а не про F-16". При цьому американські видання зазначають, що ці тренування українців на симуляторах допоможуть Пентагону оцінити, "скільки часу може знадобитися, щоб навчити їх керувати винищувачами F-16".
Раніше президент США Джо Байден заявив, що Україні поки не потрібні американські винищувані: "Зараз, за оцінками наших військових, немає основи для аргументів для того, щоб надати F-16".
Вибори в Естонії: подробиці з Таллінна – від Мирослави Гонгадзе. Відео
В неділю, 5 березня жителі Естонії прийшли на виборчі дільниці.
Британська розвідка: під Бахмутом військові РФ використовують саперні лопати замість техніки
Командування РФ продовжує вести наступ під Бахмутом за участю піхоти, йдеться в повідомленні британської розвідки в твітері.
За інформацією Міноборони Великої Британії, така тактика дозволяє зекономити боєприпаси, яких не вистачає.
Так, наприкінці лютого 2023 року російські мобілізовані розповіли, що отримали наказ штурмувати український бетонний опорний пункт. При цьому з озброєння була «вогнепальна зброя та лопати».
«Смертоносність стандартної малої піхотної лопати (МПЛ-50) особливо міфологізована в Росії. З тих пір як вона була розроблена у 1869 році, вона мало змінилася, а її подальше використання як зброї підкреслює жорстокі та низькотехнологічні бойові дії, які стали характерними для більшої частини війни», – йдеться у повідомленні.
Один з російських мобілізованих додав, що не був готовий «ні фізично, ні психологічно» до такої атаки.
Британська розвідка зазначає, що останні дані свідчать про збільшення ближнього бою у районі Бахмута. Це говорить про те, що російське командування продовжує вести наступальні дії за участі піхоти та з меншою підтримкою артилерійського вогню, оскільки Росії не вистачає боєприпасів.
В офіційних зведеннях Генерального штабу ЗСУ наразі жодних вказівок на ймовірний відхід із Бахмута немає. «На Бахмутському напрямку противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Протягом минулої доби наші воїни відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут та Іванівське Донецької області», – йшлося в ранковому зведенні 4 березня.
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