Блінкен: США попередили Китай про санкції за спроби допомагати Росії зброєю

США попередили Китай щодо наслідків для Пекіна у випадку надання Росії підтримки у її війні проти України, сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.

Блінкен сказав, що США публічно висловили занепокоєння лідеру Китаю Сі Цзіньпіню щодо можливих намірів надіслати зброю до Росії для підтримки у війні проти України або у намаганні допомогти Росії уникнути санкцій.

«Я чітко повідомив президенту Сі, що якщо Китай братиме участь у смертоносній матеріальній підтримці Росії в агресії проти України або систематичному ухиленні від санкцій, це матиме наслідки», – сказав журналістам Блінкен, перебуваючи у Казахстані, першій з країн Центральної Азії, які він планує відвідати.

Як повідомляв Голос Америки, Блінкен відвідує столиці Казахстану й Узбекистану, а також зустрічається з представниками Таджикистану, Киргизстану й Туркменістану. Поїздка має на меті продемонструвати підтримку США незалежності та суверенітету цих країн в річницю російського вторгнення в Україну, яке засвідчило готовність Росії застосовувати військову силу проти своїх сусідів.

Днями директор ЦРУ Вільям Бернс сказав, що США "впевнені, що керівництво Китаю розглядає можливість надання" зброї Росії для війни в Україні. Раніше генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг також застеріг Пекін від будь-яких таких кроків.

Міністерство закордонних справ Китаю у відповідь заявило, що будь-яка потенційна розвідувальна інформація про передачу зброї Китаєм Росії, яку Сполучені Штати планують оприлюднити, є лише "спекуляцією".

Блінкен: допомога Росії «буде проблемою»

Говорячи про Китай, який має стратегічні інтереси в регіоні, Блінкен додав, що Вашингтон пильно стежить за діями Пекіна від самого початку російської агресії в Україні, і що американська сторона попереджала китайське керівництво на різному рівні, що підтримка Кремля «буде проблемою».

Блінкен заявив, що ці побоювання виникли «на основі інформації, яку ми маємо». Він сказав, що «Китай розглядає можливість перейти від нелетальної підтримки, яку надають деякі з її компаній, до фактично смертоносної матеріальної підтримки військових зусиль Росії в Україні».

Блінкен сказав, що Вашингтон «без вагань» введе санкції проти «китайських компаній чи осіб, які порушують наші санкції або іншим чином беруть участь у підтримці російських військових зусиль».

Держсекретар додав, що «Китай не може підтримувати обидві сторони одночасно, коли йдеться про російську агресію в Україні».

«Він не може однією рукою висувати мирні пропозиції, а іншою – підкидати хмизу до вогню, який запалила Росія. Я сподіваюся, що Китай сприйме те, що ми сказали, дуже серйозно, бо це – не тільки ми сказали, а й багато інших країн світу», – наголосив Блінкен в Астані.

Китай минулого тижня висунув пропозиції, як досягти припинення вогню в Україні, які отримали схвалення в Росії, а президент України Володимир Зеленський привітав деякі елементи китайської пропозиції, але зазначив, що ініціатором мирного плану має бути лише та країна, де йде війна.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що "ідея про те, що Китай буде вести переговори щодо результатів війни, яка є абсолютно несправедливою для України, просто нераціональна". Він додав, що "Путін аплодує цьому, то як це може бути добре?".

З боку західних країн і зокрема США лунають заклики, щоб Китай не обмежувався загальними й не зобов'язуючими заявами про бажання миру та дотримання принципів територіальної цілісності й суверенітету країн.

Китай не засудив напад Росії на Україну, і не вимагає виведення російських військ. Натомість представники Пекіна стверджують, що Москва відповідає на загрозу від США і НАТО.

На зустрічі в Індії міністрів фінансів країн G20 25 лютого китайська делегація виступила проти спільної декларації, що засуджувала б російську агресію.

Також Китай утримався від підтримки резолюції ООН 24 лютого, яка в річницю вторгнення закликала Росію припинити бойові дії і вимагала забрати війська з української території. Резолюція була схвалена голосами 141 країни, 32 країни утрималися і 7 – голосували проти.