Актуально
- Голос Америки
Блінкен: США попередили Китай про санкції за спроби допомагати Росії зброєю
США попередили Китай щодо наслідків для Пекіна у випадку надання Росії підтримки у її війні проти України, сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.
Блінкен сказав, що США публічно висловили занепокоєння лідеру Китаю Сі Цзіньпіню щодо можливих намірів надіслати зброю до Росії для підтримки у війні проти України або у намаганні допомогти Росії уникнути санкцій.
«Я чітко повідомив президенту Сі, що якщо Китай братиме участь у смертоносній матеріальній підтримці Росії в агресії проти України або систематичному ухиленні від санкцій, це матиме наслідки», – сказав журналістам Блінкен, перебуваючи у Казахстані, першій з країн Центральної Азії, які він планує відвідати.
Як повідомляв Голос Америки, Блінкен відвідує столиці Казахстану й Узбекистану, а також зустрічається з представниками Таджикистану, Киргизстану й Туркменістану. Поїздка має на меті продемонструвати підтримку США незалежності та суверенітету цих країн в річницю російського вторгнення в Україну, яке засвідчило готовність Росії застосовувати військову силу проти своїх сусідів.
Днями директор ЦРУ Вільям Бернс сказав, що США "впевнені, що керівництво Китаю розглядає можливість надання" зброї Росії для війни в Україні. Раніше генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг також застеріг Пекін від будь-яких таких кроків.
Міністерство закордонних справ Китаю у відповідь заявило, що будь-яка потенційна розвідувальна інформація про передачу зброї Китаєм Росії, яку Сполучені Штати планують оприлюднити, є лише "спекуляцією".
Блінкен: допомога Росії «буде проблемою»
Говорячи про Китай, який має стратегічні інтереси в регіоні, Блінкен додав, що Вашингтон пильно стежить за діями Пекіна від самого початку російської агресії в Україні, і що американська сторона попереджала китайське керівництво на різному рівні, що підтримка Кремля «буде проблемою».
Блінкен заявив, що ці побоювання виникли «на основі інформації, яку ми маємо». Він сказав, що «Китай розглядає можливість перейти від нелетальної підтримки, яку надають деякі з її компаній, до фактично смертоносної матеріальної підтримки військових зусиль Росії в Україні».
Блінкен сказав, що Вашингтон «без вагань» введе санкції проти «китайських компаній чи осіб, які порушують наші санкції або іншим чином беруть участь у підтримці російських військових зусиль».
Держсекретар додав, що «Китай не може підтримувати обидві сторони одночасно, коли йдеться про російську агресію в Україні».
«Він не може однією рукою висувати мирні пропозиції, а іншою – підкидати хмизу до вогню, який запалила Росія. Я сподіваюся, що Китай сприйме те, що ми сказали, дуже серйозно, бо це – не тільки ми сказали, а й багато інших країн світу», – наголосив Блінкен в Астані.
Китай минулого тижня висунув пропозиції, як досягти припинення вогню в Україні, які отримали схвалення в Росії, а президент України Володимир Зеленський привітав деякі елементи китайської пропозиції, але зазначив, що ініціатором мирного плану має бути лише та країна, де йде війна.
Раніше президент США Джо Байден заявив, що "ідея про те, що Китай буде вести переговори щодо результатів війни, яка є абсолютно несправедливою для України, просто нераціональна". Він додав, що "Путін аплодує цьому, то як це може бути добре?".
З боку західних країн і зокрема США лунають заклики, щоб Китай не обмежувався загальними й не зобов'язуючими заявами про бажання миру та дотримання принципів територіальної цілісності й суверенітету країн.
Китай не засудив напад Росії на Україну, і не вимагає виведення російських військ. Натомість представники Пекіна стверджують, що Москва відповідає на загрозу від США і НАТО.
На зустрічі в Індії міністрів фінансів країн G20 25 лютого китайська делегація виступила проти спільної декларації, що засуджувала б російську агресію.
Також Китай утримався від підтримки резолюції ООН 24 лютого, яка в річницю вторгнення закликала Росію припинити бойові дії і вимагала забрати війська з української території. Резолюція була схвалена голосами 141 країни, 32 країни утрималися і 7 – голосували проти.
Всі новини дня
Годжес: До кінця серпня Україна може звільнити Крим. Відео
«Я вважаю, що до кінця серпня Крим можуть звільнити, мають звільнити українські війська. Якщо ви звільните Крим, за ним піде і Донбас», - заявив екс-командувач Армією США у Європі Бен Годжес.
«Лінія НАТО – це єдина лінія, яку Росія не перетне», – премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін. Відео
«Нам потрібно зміцнювати військовий потенціал України, а також шукати механізми, які можуть гарантувати, що Росія президента Путіна не вторгнеться в Україну в ще раз», – генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ
США привітали візит урядовців Саудівської Аравії до Києва
США вітають нещодавній візит міністра закордонних справ Саудівської Аравії до Києва для зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Про це напередодні під час брифінгу заявив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
Кірбі наголосив, що від початку повномасштабної агресії Росії Вашингтон закликає своїх партнерів в усьому світі "робити все можливе для підтримки України". "Ми визнаємо, що це суверенні рішення, які вони повинні приймати", - додав високопосадовець Білого дому.
Він зауважив, що під час свого візиту принц Файсал бін Фархан Аль Сауд пообіцяв надати допомогу на 400 мільйонів доларів, "включаючи генератори та вкрай необхідне енергетичне обладнання", і додав, що "це був перший міністерський візит арабської держави до Києва з початку війни".
"Я б також вказав на те, що минулого тижня Саудівська Аравія проголосувала за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН щодо вторгнення Росії в Україну, - сказав Кірбі. - Ми є стратегічними партнерами Саудівської Аравії вже вісім десятиліть за керівництва багатьох адміністрацій і, звичайно, за різних партійних ліній. І в цих відносинах були злети і падіння. Ми також були дуже відвертими щодо цього. Але це вчорашнє оголошення в Києві про підтримку в розмірі 400 мільйонів доларів, здебільшого для того, щоб допомогти відновленню інфраструктури України після енергетичних атак, є [дійсно] важливим".
"Це перший офіційний візит очільника МЗС Королівства в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин. Розраховую на те, що він надасть нового імпульсу для подальшої активізації нашого взаємовигідного діалогу", - написав після зустрічі із делегацією з Саудівської Аравії президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо, деякі експерти вказують на те, що днями Кремль знову використав іранські дрони для атаки на українську інфраструктуру, й зростання військової співпраці між Іраном і Росією турбує Ізраїль і Саудівську Аравію.
Раніше Кірбі казав, що з серпня Іран надав Росії сотні безпілотних апаратів, які Росія використала для атак на міста й енергомережу України. У відповідь Іран вимагає від Росії військового обладнання на мільярди доларів. Іран заявляв, що постачав дрони Москві до війни.
У статті використано матеріали AP
Ніна Янковіч: російська інформаційна війна в Україні провалюється. Інтервʼю
Ми поговорили з експерткою з дезінформації та віцепрезиденткою OSINT-проєкту "Центр інформаційної стійкості" (The Centre for Information Resilience (CIR)) Ніною Янковіч.
Форум