В Естонії на виборах перемогла партія Каї Каллас, яка твердо підтримує Україну

Результати парламентських виборів в Естонії засвідчують успіх Партії реформ, очолюваної прем’єр-міністеркою Каєю Каллас, яка здобула понад 31% голосів.

На другому місці - крайня-права Консервативна народна партія Естонії, яка отримала 16%, а на третьому, з 15%, опинилася партія Центр, за яку зазвичай голосують представники чисельної російської етнічної меншини.

Естонія, найменша балтійська країна з населенням лише 1,3 мільйона, виділяє на допомогу Україні найбільше відносно національного ВВП у порівнянні з іншими країнами світу і прийняла десятки тисяч українських біженців.

Необхідно інвестувати в безпеку. Наш агресивний сусід не зник і не зникне.

Також Естонія, яка має кордон з Росією, є одним найгучніших голосів у Європейському Союзі й НАТО, що вимагають рішучіших дій для стримування агресивності Росії.

45-річна Кая Каллас під час виборчої кампанії проголосила, що саме в Україні «починається оборона Естонії».

Партія Реформ, яка напевне матиме 37 місць у парламенті зі 101, тепер буде намагатися формувати урядову коаліцію.

«Нам потрібні глибокі реформи, наприклад, до «зеленої трансформації». Але також необхідно інвестувати в безпеку. Наш агресивний сусід не зник і не зникне. Отже, з цим нам треба працювати. І в нас також є завдання у вирівнюванні розвитку регіонів, в системі освіти, яка найкраща у світі, але потрібне навчання естонською мовою. Це також велика проблема», - сказала Кая Каллас журналістам.

Тим часом лідер Консервативної народної партії Мартін Гелме заявив, що оскаржуватиме результати виборів, зокрема тому, що не вірить електронному голосуванню.

Понад 50% естонських виборців скористалися можливістю голосувати через інтернет.

«Моя перша реакція полягає в тому, що я не вірю і я не довіряю електронному голосуванню. Я не думаю, що це відображає волю виборців», - цитує Мартіна Гелме агентство Reuters.

Консервативна народна партія під час виборчої кампанії обіцяла зниження цін на енергію, відмовившись від інвестицій в зелену енергетику, а також закликала припинити приймати українських біженців.

Та партія також докоряла уряду Каї Каллас за те, що той витрачає надто багато на військову допомогу Україні і мало - на оборону Естонії.

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