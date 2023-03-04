Допомога Україні - в центрі виборчих дебатів в Естонії

ТАЛЛІНН, Естонія (AP) — Естонія, яка надає Україні більше зброї, ніж будь-яка інша країна відносно її економічної потужності, готується до загальних виборів в неділю, які визначатимуть, чи зможе вона витримати такий високий рівень підтримки.

45-річна прем'єр-міністр країни Кая Каллас стала одним із найвідвертіших прихильників України в Європі за останній рік війни. Вона балотується на другий термін, і її позиції зміцнилися завдяки закликам запровадити санкції проти Москви.

Балтійська країна з населенням 1,3 мільйона яка межує з Росією на сході, Естонія, відокремилася від Радянського Союзу в 1991 році та взяла чіткий курс на Захід, приєднавшись до НАТО та Європейського Союзу.

Опитування показують, що правоцентристська Реформаторська партія Каллас, ймовірно, отримає більше голосів, ніж будь-яка інша партія. Її головним суперником є Мартін Хельме, голова націоналістичної партії EKRE, який звинувачує Каллас у тому, що рівень інфляції в країні становить 18,6% — один із найвищих у ЄС — а також в тому, що вона підриває оборону Естонії, коли надає зброю Україні.

Каллас стверджує, що в інтересах її країни допомогти Києву.

Повномасштабне вторгнення в Україну викликало в Таллінні побоювання, що перемога Росії може заохотити Москву переключити свою увагу на інші країни, які вона контролювала в радянські часи, включно з балтійськими країнами Естонією, Латвією та Литвою, які тепер є членами НАТО.

«Ми зіткнулися з (парламентськими) виборами в дуже важкий час», — сказала Каллас представникам партії в нещодавній промові. «Війна (в Україні) триває, і вона накладає відбиток на всю Європу, навіть на весь світ. Я не знаю, коли закінчиться війна, але знаю, що вона не закінчиться перемогою (президента Росії Володимира) Путіна".

Вона сказала, що Росія навряд чи «коли-небудь знову» стане надійним партнером, додавши, що естонці «повинні звикнути до думки, що ми живемо по сусідству з терористичною державою-ізгоєм, і що ми не повинні втрачати пильність".

Каллас стверджує, що оборона Естонії залишається міцною, оскільки Сполучені Штати та інші союзники по НАТО постачають Україні та Естонії першокласну зброю, як-от ракетні системи HIMARS. Вона закликала країни-члени ЄС спільно закуповувати зброю для України, подібно до того, як 27-членний блок придбав вакцини проти COVID-19 під час пандемії.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю заявив, що Естонія пропонує країнам ЄС надати Україні 1 млн артилерійських снарядів у рамках спільного тендеру.

Крім зброї, Естонія надає Києву значну гуманітарну допомогу та прийняла понад 60 000 українських біженців.

Популістська EKRE, яка в основному виступає проти ЄС та імміграції, закликала обмежити кількість біженців з України, заявивши, що Естонія не може впоратися з такою кількістю людей.

Каллас, яка перебуває на посаді з 2021 року, є частиною покоління молодих жінок, які за останні роки піднялися на вершину міжнародної політики та стали сильними голосами України.

Разом із прем’єр-міністром Фінляндії Санною Марін та міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок Каллас рішуче засудила звірства Росії в Україні та закликала західний світ не піддаватися ядерним загрозам Кремля.

Зараз у 101-місцевому парламенті Естонії представлено п’ять партій. Багато естонців уже проголосували в електронному вигляді, голосуючи зі своїх комп’ютерів.

Партія реформ Каллас очолює нинішній трипартійний коаліційний уряд із невеликою консервативною партією «Батьківщина» та соціал-демократами. Опитування показують, що партія EKRE, яка є сильною в сільській місцевості, швидше за все, отримає друге місце в неділю, а за нею піде Центристська партія, яку традиційно підтримує значна етнічна російська меншина Естонії.

Проте, якщо в неділю партнери Каллас по коаліції отримають поганий результат, її опоненти все матимуть сильнішу позицію для формування уряду.

Політичний аналітик Тоніс Саартс каже, що Каллас успішно розпочала роботу на посаді прем’єр-міністра через суперечки з іншими партіями, але вважає, що її імідж у країні покращився завдяки різким заявам на міжнародній арені на підтримку України.

"Це зробило Каллас набагато сильнішою та підвищило її авторитет у внутрішній політиці", - сказав Саартс, доцент кафедри порівняльної політології Талліннського університету.