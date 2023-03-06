Актуально
Паєтт: Після лютого 2022 року ніхто у світі вже не бачитиме в Росії надійного постачальника енергоресурсів
Росія програла енергетичну війну, погоджуються посадовці США та Європи. Порівняно тепла зима та ощадне споживання енергоресурсів дозволили зменшити енергоспоживання. Також нестачу російського газу вдалось замінити поставками зрідженого палива, кажуть в ЄС.
Російський президент Путін хотів використати залежність Європи від викопного палива, щоб зруйнувати єдність ЄС, каже президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Тепер же "залежність Європи від російських нафти та газу залишились в історії", - заявила посадовиця у своєму зверненні на засіданні уряду Німеччини 5 березня.
Після того, як Росія знизила поставки газу до Європи на 80%, ЄС зміг знайти інші шляхи поставок, зауважила вона, і окремо наголосила на тому, що США та Норвегія змогли значно збільшити поставки скрапленого газу. Також вона відзначила, що європейці на 20% зменшили споживання енергії минулого року. Вперше, в 2022 році Європа виробила більше струму із сонячних батарей та вітрових енергоустановок, ніж з газу.
Росія втратила свої позиції на міжнародному ринку енергетики, каже помічник держсекретаря США Джеффрі Паєтт.
"Після лютого 2022 року ніхто у світі вже не бачитиме в Росії надійного постачальника енергоресурсів", - заявив Паєтт в інтерв'ю Голосу Америки.
Цією війною Росія завдала значної шкоди собі і нафтогазовій галузі, яка була рушієм її економікиДжеффрі Паєтт
Він навів дані Міжнародної енергетичної агенції, яка вважає, що до 2030 року надходження Росії від нафти та газу впадуть на 50%. Це "стане надзвичайним ударом і дуже сумною подією для Росії та російського суспільства. Однак, це наслідок дій Путіна і того, що він перетворив нафтогазові ресурси на зброю. Вже з січня по грудень надходження Росії зменшились на 38%.
Це гігантський дефіцит, про який зараз публічно повідомляє Росія, а справжні цифри, ймовірно, ще більші".
"Цією війною Росія завдала значної шкоди собі і нафтогазовій галузі, яка була рушієм її економіки", - додав Паєтт.
За даними ЄС, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, імпорт газу з Росії складав половину всього імпорту ЄС, ця цифра зменшилась до 12% у жовтні.
Коментуючи ситуацію на нафтовому ринку, де такі країни, як Індія та Китай продовжують купувати російську нафту і не підтримали обмеження ціни на російську нафту, яку запровадила "Група семи", Паєтт зазначив: "Ми дуже чітко спілкуємося з нашими партнерами в таких країнах, як Індія про подвійну мету коаліції «Групи семи», що запровадила цінове обмеження на нафту – це мінімізувати надходження Росії від експорту нафти та газу, ресурси, які вона використовує для війни проти України, а також утримати російські нафтопродукти на світовому ринку. Бо ми хочемо уникнути потужної дестабілізації ринку, який і так вже нестабільний".
"Це обмеження ціни на нафту та нафтопродукти працює і це видно, наприклад зі знижки, яку отримала Індія від звичайної ціни на нафту «брент». Ми дуже, дуже потужно працюємо, щоб ця війна, в усіх значеннях цього слова, для Володимира Путіна була лише стратегічною поразкою і щоб Росія ніколи не могла знову використовувати нафту та газ як зброю проти решти міжнародної спільноти", - додав високопосадовець.
Повне інтерв'ю помічника держсекретаря США Джеффрі Паєтта читайте тут.
Всі новини дня
Юлія Паєвська отримає Міжнародну нагороду за хоробрість у Білому домі
Українська волонтерка Юлія Паєвська "Тайра" стала лауреаткою Міжнародної премії "Відважні жінки" - International Women of Courage Award. Нагородження відбудеться 8 березня за участі державного секретаря США Ентоні Блінкена та першої леді Джилл Байден у Білому домі.
"Тайра" "продемонструвала надзвичайну моральну та фізичну сміливість, захищаючи Україну від нещадної російської агресії", йдеться на сайті Держдепу.
"Вона надавала медичну допомогу учасникам Революції Гідності в Україні у 2013 році, а як керівниця волонтерського загону парамедиків «Ангели Тайри» проводила тактичну медичну підготовку на передовій Донбасу з 2014 по 2018 рік. Пані Паєвська найбільш відома своєю роботою з таємних зйомок, що документують звірства, скоєні російськими військами в Маріуполі", - нагадує Держдеп.
Під час евакуації жінок і дітей з Маріуполя російські військовики незаконно захопили волонтерку й тримали у полоні протягом трьох місяців, піддаючи тортурам. "Кремлівські пропагандисти фальшиво звели наклеп на неї на міжнародному рівні як фашистки та військового злочинця. Проте пані Паєвська відмовилася мовчати, і після свого звільнення переконливо виступає за українську демократію та незалежність як вдома, так і за кордоном".
Українка стала однією із загалом 11 лауреаток, серед яких також активістки з Афганістану, Аргентини, Центральноафриканської республіки, Коста-Ріки, Ефіопії, Йорданії, Казахстану, Малайзії, Монголії, Польщі, а також на сайті нагороди окремо відзначено роль протестного руху за права жінок в Ірані.
Серед жінок, що отримають цьогоріч нагороду за сміливість, польська журналістка й волонтерка Б'янка Залевська, "яка самовіддано документувала російську агресію в Україні з 2014 року та понад десять років виступала на захист народу України". "Вона витримала небезпечні для життя поранення, отримані під час обстрілу її прес-авто з боку проросійських сил у Луганській області в 2014 році. ... Перед обличчям постійних погроз пані Залевська залишається не заляканою та продовжує вітати [у Польщі] біженців з України, висвітлювати злочини Росії, правдиво та відповідально повідомляти з передової та особисто доставляти допомогу всередині України", - йдеться на сторінці премії.
Премію Держдепу за хоробрість вручають "17-й рік поспіль жінкам з усього світу, які продемонстрували виняткову сміливість, силу та лідерство в захисті миру, справедливості, прав людини, гендерної справедливості та рівності, а також розширення прав і можливостей жінок і дівчат у всій різноманітності – часто з великим особистим ризиком і жертвами".
Після церемонії IWOC лауреатки візьмуть участь в обміні за програмою International Visitor Leadership Program (IVLP) для налагодження співпраці з їхніми американськими колегами в містах Сполучених Штатів.
Падіння Бахмута не обов'язково означатиме зміни ходу війни - глава Пентагону
Відступ українських сил з Бахмута не обов'язково означатиме, що Москва змогла переломити хід війни на свою користь, заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту в Йорданію.
"Я думаю, що це [місто] має більш символічне значення, ніж стратегічне та оперативне, - сказав Остін журналістам, додавши, що він не буде прогнозувати, чи буде Бахмут захоплено російськими військами. - Падіння Бахмута не обов'язково означатиме, що росіяни змінили хід цієї боротьби".
У середині лютого також координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявляв, що навіть якщо росіяни захоплять Бахмут, "це не матиме стратегічного впливу на війну загалом" й навіть "стратегічного впливу на [східну] частину країни".
Американський Інститут дослідження війни вважає, що "українські сили, ймовірно, здійснюють обмежений тактичний відхід з Бахмута, хоча оцінювати наміри України щодо повного відходу з міста ще зарано". При цьому за їхніми оцінками "українська оборона Бахмута залишається стратегічно міцною, оскільки вона продовжує призводити до втрат російської живої сили та техніки, поки українські сили не зазнають надмірних втрат".
Нині під час чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача президента України Володимира Зеленського "особливо детально" розглядали ситуацію в Бахмуті, повідомляє Офіс президента. "Президент поставив запитання Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті".
Напередодні речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону заявив, що ЗСУ продовжують обороняти Бахмут. Коментуючи повідомлення про нібито намір українських військ залишити місто, він звернув увагу на те, що "ніхто не анонсує відходів" із позицій.
Раніше Голос Америки повідомляв, що за оцінками оглядачів, попри оборону міста силами ЗСУ останніми тижнями сили Москви досягли успіхів і поставили під загрозу обстрілів критичні дороги в місто та з нього, а головне завдання для українського командування зараз у тому, щоб у разі необхідності, мінімізуючи втрати у разі виведення військ, щоб не потрапити в оточення. При цьому деякі експерти зауважують, що захоплення Бахмута "цілком може виявитися пірровою перемогою для росіян" і "поставити їх у значну невигідну позицію в майбутньому".
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Паєтт: після перемоги Україна експортуватиме енергію
Після перемоги у російській війні Україна стане "джерелом динаміки" для європейської енергетики і експортуватиме електроенергію, переконані в Держдепі США.
"Коли війна скінчиться, коли Україна переможе, я маю всі підстави очікувати, що Україна відновить позиції великого експортера енергії", - сказав помічник держсекретаря США Джеффрі Паєтт.
Паєтт, який до 2016 року був послом США в Україні, а після початку повномасштабного вторгнення Росії до України відвідував Україну в грудні, вказав на значні можливості України у розвитку ядерної, вітряної та сонячної енергетики.
"Україна має одні з найбільших ядерних потужностей в Європі і до ракетних ударів та атак в жовтні Україна все ще експортувала електроенергію до решти Європи. Я багато з цього бачив сам. Багато цих об'єктів зараз – на окупованих територіях на узбережжі Азовського моря України.
"Багато з цього можна використовувати ефективніше завдяки сучасним технологіям видобутку та вловлювання вуглецю, зменшення викидів метану в повітря. Сполучені Штати та наші європейські партнери прагнуть провести ці інвестиції разом з Україною. Як я сказав, в довгостроковій перспективі, Україна має стати основним джерелом динаміки для європейської енергосистеми", - додав Паєтт.
"Україна також має значні газосховища, - каже дипломат. - Гадаю, очевидно, що із закінченням війни Європа вже ніколи не дозволить собі потрапити в залежність від постачань газу, що йде з Росії через трубопроводи. Тому ці газосховища дуже цінні і, гадаю, Україна багато в чому поверне собі центральну роль для європейської енергетики і Сполучені Штати, а я спілкуюсь з нашими компаніями, хочуть бути частиною цього, бо це відповідає ширшому прагненню, про яке заявив президент Байден – бути з народом України стільки, скільки буде потрібно".
Посадовець відзначив, що американські компанії зацікавлені інвестувати до України. "Очевидно, вони спостерігають за подіями на війні, - зауважує Паєтт. - Вони стежать за тим, як відбуваються ракетні обстріли з Росії. Однак вони також бачать можливості. Вони бачать спроможності та ресурси, які має Україна. Вони також бачать відданість і фінансові зобов’язання американського народу та уряду США щодо участі в процесі відбудови та відновлення України після кінця війни".
Повне інтерв'ю Джеффрі Паєтта читайте тут.
Джеффрі Паєтт: Спроби Путіна перетворити зиму на зброю не досягли успіху. Інтерв'ю
Російські ракети обстрілювали українську енергомережу взимку, а через атаки дронів мільйони людей залишались без світла та тепла. Загалом – 255 ударів по об’єктах енергетики за рік нарахували дослідники UAWar. Росіяни намагались повністю знищити українську енергоінфраструктуру, кажуть в українському уряді, і хоча 50% енергоінфраструктури зруйновано, Росії не вдалось заморозити Україну.
Підписуйтеся на Голос Америки Українською в Telegram.
Стійкість українського народу, працівників енергетики надзвичайно вразила Джеффрі Паєтта, помічника держсекретаря США. Паєтт, який був послом США в Україні з 2013 по 2016 роки, згадує, як відвідував Україну в грудні, вже після початку повномасштабного вторгнення Росії, в день, коли відбувся найбільший на той час російський ракетний удар. Паєтт переконує: навіть зараз, з приходом весни, союзники не збавляють темпи підтримки України. А от Росія вже ніколи не поверне собі репутацію надійного постачальника енергоресурсів. «Цією війною Росія завдала значної шкоди собі і нафтогазовій галузі, яка була рушієм її економіки», - каже він.
Про це, новий пакет допомоги в енергосфері, а також про те, як Україна може стати «джерелом динаміки» для європейської енергетики, помічник держсекретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт розповів в інтерв'ю Голосу Америки.
Інтерв'ю відредаговане для ясності й плинності
Оксана Бедратенко, Голос Америки: Енергетика – в центрі війни Росії проти України. Ми бачили, як Росія атакує енергоінфраструктуру України, намагаючись позбавити українців ресурсів. Водночас Росія залежить від нафтових надходжень, щоб фінансувати війну. Тепер, через рік, що можна сказати про російську енергетичну війну?
Джеффрі Паєтт, помічник держсекретаря США: Гадаю, найважливіше, що нам тепер відомо – це надзвичайна стійкість українського народу, працівників української енергетики, які так багато зробили, щоб спроби Путіна перетворити зиму на зброю не досягли успіху. Коли я був в Києві в грудні, в день найбільшої на той час хвилі ракетних ударів, мене надзвичайно вразило, як швидко працівники Укренерго відновлювали спроможності. Для мене було честю бути в складі делегації з різних установ уряду США – Держдепу, Агентства міжнародного розвитку, Міністерства енергетики – які разом працювали, щоб українці могли забезпечити свої нагальні потреби.
Багато зруйновано, потрібно багато працювати, щоб відбудувати енергосистему. Але нас також вразило те, що ми почули від віце-прем’єр-міністра Кубракова про прагнення побудувати більше стійку, більш європейську енергосистему, на яку так заслуговує народ України.
О.Б.: Україна пережила складну зиму. Значну частину інфраструктури зруйновано. Але і прибувала значна міжнародна допомога, зокрема зі США. Прийшла весна, чи є ще відчуття нагальної необхідності підтримувати українську енергетику?
Зараз ми закуповуємо більше обладнання на 125 мільйонів для нагальної підтримки енергетики. І ми щойно подали запит до Конгресу, щоб ще 250 мільйонів доларів коштів уряду США було виділено на нові трансформатори
Дж.П.: Абсолютно. Ми, Сполучені Штати та наші партнери в «Групі семи» повністю віддані цьому. Кожні два тижні я проводжу відео дзвінок з партнерами в «Сімці», щодня працюють співробітники Держдепу, Агентства міжнародного розвитку, Міністерства енергетики з партнерами у світі та в Києві, щоб визначити необхідні вимоги і замовити виробництво необхідного спорядження, яке потребує часу. Сполучені Штати минулого року надали 53 мільйони доларів на додаткову допомогу з устаткуванням для енергомереж. Зараз ми закуповуємо більше обладнання на 125 мільйонів для нагальної підтримки енергетики.
І ми щойно подали запит до Конгресу, щоб ще 250 мільйонів доларів коштів уряду США було виділено на нові трансформатори для обладнання, щоб підвищити надійність енергомережі України, побудувати систему, яка менше залежить від нафти та газу і більше фокусується на відновлюваних джерелах енергії, вітровій та сонячній енергії, які потрібні Україні.
Коли війна скінчиться, коли Україна переможе, я маю всі підстави очікувати, що Україна відновить позиції великого експортера енергії
Коли війна скінчиться, коли Україна переможе, я маю всі підстави очікувати, що Україна відновить позиції великого експортера енергії. Як ви добре знаєте, Україна має надзвичайні ресурси, і ми хочемо переконатись, що робимо все можливе, щоб допомогти урядові України, як сказав мені прем’єр-міністр, коли я був там у грудні, «відбудувати на краще».
О.Б.: Ви були послом США в Україні. Добре знаєте країну. Яку роль може відіграти Україна в європейській енергобезпеці та в переході Європи на зелену енергію?
Дж.П.: Україна має одні з найбільших ядерних потужностей в Європі і до авіаційних ударів та атак в жовтні Україна все ще експортувала електроенергію до решти Європи. Я багато з цього бачив сам. Багато цих об'єктів зараз – на окупованих територіях на узбережжі Азовського моря України.
Україна віддана переходу на гідроген, використанню біомаси, а також значних ресурсів нафти та газу.
Україна має стати основним джерелом динаміки для європейської енергосистеми
Багато з цього можна використовувати ефективніше завдяки сучасним технологіям видобутку та вловлювання вуглецю, зменшення викидів метану в повітря. Сполучені Штати та наші європейські партнери прагнуть провести ці інвестиції разом з Україною. Як я сказав, в довгостроковій перспективі, Україна має стати основним джерелом динаміки для європейської енергосистеми.
Україна також має значні газосховища. Гадаю, очевидно, що із закінченням війни Європа вже ніколи не дозволить собі потрапити в залежність від постачань газу, що йде з Росії через трубопроводи. Тому ці газосховища дуже цінні і, гадаю, Україна багато в чому поверне собі центральну роль для європейської енергетики і Сполучені Штати, а я спілкуюсь з нашими компаніями, хочуть бути частиною цього, бо це відповідає ширшому прагненню, про яке заявив президент Байден – бути з народом України стільки, скільки буде потрібно.
О.Б.: Чи ви чули вже від американських компаній, що вони зацікавлені інвестувати в українську енергетику?
Дж.П.: Я говорив з багатьма компаніями американського енергосектору, які хочуть працювати в Україні. Очевидно, вони спостерігають за подіями на війні. Вони спостерігають за тим, як відбуваються ракетні обстріли з Росії. Однак вони також бачать можливості. Вони бачать спроможності та ресурси, які має Україна. Вони також бачать відданість і фінансові зобов’язання американського народу та уряду США щодо участі в процесі відбудови та відновлення України після кінця війни.
О.Б.: Хочу повернутись до того, що ви сказали про новий пакет допомоги на 250 мільйонів. Які строки його надання?
Я наголошую: обидві партії США – Республіканці та Демократи – потужно підтримують дії Америки в Україні
Дж.П.: В Конгресі зараз процес правового повідомлення. І я наголошую: обидві партії США – республіканці та демократи – потужно підтримують дії Америки в Україні. Я щоразу це бачу, коли їжджу по країні і говорю з людьми поза Вашингтоном. Я говорив із працівниками Сенату і не почув жодних істотних зауважень. Тому я очікую, що 250 мільйонів буде схвалено Конгресом, як і у минулі рази. Коли це станеться, ми працюватимемо з нашими колегами в Агенції з міжнародного розвитку США, Міністерства енергетики і з нашими партнерами в Києві, щоб якомога швидше визначити, що необхідно придбати, щоб одразу зробити дві речі: відновитись від надзвичайної шкоди, якої Володимир Путін завдав українській енергомережі з жовтня, а також допомогти поставити Україну на шлях сучасної європейської енергосистеми – ціль, яку поставив перед собою український уряд.
О.Б.: Міжнародна громадськість багато робить, щоб обмежити торгівлю енергоресурсами з Росією. Однак, режим санкцій все ще не універсальний. Китай та Індія не приєднались до санкцій. Ви нещодавно відвідували Індію, яка там позиція щодо торгівлі енергоресурсами з Росією?
Дж.П.: Найважливіше, що після лютого 2022 року ніхто у світі вже не бачитиме в Росії надійного постачальника енергоресурсів. Подивіться на висновки Міжнародної енергетичної агенції, яка вважає, що до 2030 року надходження Росії від нафти та газу впадуть на 50%, що стане надзвичайним ударом і дуже сумною подією для Росії та російського суспільства. Однак, це наслідок дій Путіна і того, що він перетворив нафтогазові ресурси на зброю. Вже з січня по грудень надходження Росії зменшились на 38%.
Цією війною Росія завдала значної шкоди собі і нафтогазовій галузі, яка була рушієм її економіки.
Це гігантський дефіцит, про який зараз публічно повідомляє Росія, а справжні цифри, ймовірно, ще більші. Цією війною Росія завдала значної шкоди собі і нафтогазовій галузі, яка була рушієм її економіки. Ми дуже чітко спілкуємося з нашими партнерами в таких країнах, як Індія про подвійну мету коаліції «Групи семи», що запровадила цінове обмеження на нафту – це мінімізувати надходження Росії від експорту нафти та газу, ресурси, які вона використовує для війни проти України, а також утримати російські нафтопродукти на світовому ринку. Бо ми хочемо уникнути потужної дестабілізації ринку, який і так вже нестабільний.
Це обмеження ціни на нафту та нафтопродукти працює і це видно, наприклад зі знижки, яку отримала Індія від звичайної ціни на нафту «брент». Ми дуже, дуже потужно працюємо, щоб ця війна, в усіх значеннях цього слова, для Володимира Путіна була лише стратегічною поразкою і щоб Росія ніколи не могла знову використовувати нафту та газ як зброю проти решти міжнародної спільноти.
Форум