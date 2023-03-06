Брифінг Голосу Америки. Українські військові льотчики прибули в США
Брифінг Голосу Америки – наживо. В США прибули українські пілоти – яка мета їхнього приїзду? Що говорить західна преса про ситуацію в Бахмуті? І чому Путіну не вдалося заморозити Україну? Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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