Путіну не вдалось заморозити Україну, - помічник держсекретаря США Джеффрі Паєтт - інтерв’ю. Як звільнити з російського полону цивільних, чимало з яких жінки? Розповісти про свій досвід перебування в російському полоні та закликати створити спеціальний механізм звільнення цивільних - до США приїхали дві колишні бранки, Людмила Гусейнова та Анна Олсен.
Пілоти ЗСУ в Аризоні: що відомо, як це коментують в Україні. ЧАС-ТАЙМ
Випуски
-
березень 03, 2023
Новий пакет допомоги Україні від Пентагона - подробиці. ЧАС-ТАЙМ
-
березень 02, 2023
Зустріч Блінкена і Лаврова під час G-20 – деталі, реакції. ЧАС-ТАЙМ
-
березень 01, 2023
Блінкен: умови Путіна щодо переговорів є неприйнятними. ЧАС-ТАЙМ
-
-
-