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Час-Time

Пілоти ЗСУ в Аризоні: що відомо, як це коментують в Україні. ЧАС-ТАЙМ

Пілоти ЗСУ в Аризоні: що відомо, як це коментують в Україні. ЧАС-ТАЙМ
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Пілоти ЗСУ в Аризоні: що відомо, як це коментують в Україні. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. До США прибули двоє українських військових льотчиків - для ознайомчих зустрічей з американськими фахівцями. Сенатор-демократ Шелдон Вайтгауз: Україна має отримати усе необхідне, включно із винищувачами.

Путіну не вдалось заморозити Україну, - помічник держсекретаря США Джеффрі Паєтт - інтерв’ю. Як звільнити з російського полону цивільних, чимало з яких жінки? Розповісти про свій досвід перебування в російському полоні та закликати створити спеціальний механізм звільнення цивільних - до США приїхали дві колишні бранки, Людмила Гусейнова та Анна Олсен.

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