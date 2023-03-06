Пілоти ЗСУ в Аризоні: що відомо, як це коментують в Україні. ЧАС-ТАЙМ

Показати більше Show less

Путіну не вдалось заморозити Україну, - помічник держсекретаря США Джеффрі Паєтт - інтерв’ю. Як звільнити з російського полону цивільних, чимало з яких жінки? Розповісти про свій досвід перебування в російському полоні та закликати створити спеціальний механізм звільнення цивільних - до США приїхали дві колишні бранки, Людмила Гусейнова та Анна Олсен.