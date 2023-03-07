Брифінг Голосу Америки. Литва закликає США повірити у перемогу України
Брифінг Голосу Америки – наживо. Держсекретарем США Ентоні Блінкен провів переговори із міністром закордонних справ Литви. Бахмут може стати стратегічною поразкою для Росії – кажуть у Вашингтоні. Як Естонія допомагає Україні – інтерв'ю з міністром Рейнсалу. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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