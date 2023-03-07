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Час-Time

ЄС і Канада посилюють підтримку України - Фон дер Ляєн. ЧАС-ТАЙМ

ЄС і Канада посилюють підтримку України - Фон дер Ляєн. ЧАС-ТАЙМ
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ЄС і Канада посилюють підтримку України - Фон дер Ляєн. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. ЄС і Канада посилюють підтримку України, і будуть продовжувати допомагати Україні до перемоги - Урсула фон дер Ляєн. Репортаж з європейського штабу американських військ у Познані: як солдати працюють над інтеграцією систем НАТО. 20 тисяч компаній та мільярди доларів у державний бюджет: українські біженці доводять свою ефективність у Польщі. Чим Україні загрожують російські військові кулі: пояснюють експерти. Центр допомоги Україні у США: волонтери безкоштовно доставляють гуманітарні вантажі до України. У Лос-Анджелесі пройшла виставка української вишивки та мистецтва. «Фабрика Повидла» у Львові: історія арт-центру під час війни.

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