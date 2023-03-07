ЄС і Канада посилюють підтримку України - Фон дер Ляєн. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. ЄС і Канада посилюють підтримку України, і будуть продовжувати допомагати Україні до перемоги - Урсула фон дер Ляєн. Репортаж з європейського штабу американських військ у Познані: як солдати працюють над інтеграцією систем НАТО. 20 тисяч компаній та мільярди доларів у державний бюджет: українські біженці доводять свою ефективність у Польщі. Чим Україні загрожують російські військові кулі: пояснюють експерти. Центр допомоги Україні у США: волонтери безкоштовно доставляють гуманітарні вантажі до України. У Лос-Анджелесі пройшла виставка української вишивки та мистецтва. «Фабрика Повидла» у Львові: історія арт-центру під час війни.