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Україна закликає міністрів ЄС підтримати спільний план купівлі боєприпасів
СТОКГОЛЬМ, 8 березня (Reuters) – Міністр оборони України Олексій Резніков у середу закликав колег із Європейського Союзу підтримати план закупівлі 1 мільйона артилерійських снарядів, щоб допомогти Києву боротися з вторгненням Росії та поповнити власні запаси.
У розмові з журналістами безпосередньо перед зустріччю з міністрами в Стокгольмі Резніков сказав, що Україні терміново потрібні снаряди для захисту від російських військ і для початку контрнаступу.
Резніков підтримав пропозицію Естонії щодо об’єднання країн ЄС для закупівлі цього року для України 1 мільйона 155-міліметрових снарядів на суму 4 мільярди євро (4,22 мільярда доларів).
За його словами, Україна хоче отримувати від 90 000 до 100 000 артилерійських снарядів на місяць. Україна використовує снаряди швидше, ніж союзники можуть їх виготовити, попередили офіційні особи, спонукаючи до поновлення пошуку боєприпасів і шляхів збільшення виробництва.
«Нам потрібно рухатися вперед якомога швидше», — сказав Резніков, під час спільної прес-конференції з міністром оборони Естонії Ганно Певкуром.
Спільна закупівля боєприпасів була б знаковим кроком для ЄС, оскільки оборонні закупівлі здебільшого проводять окремі уряди країн-членів блоку.
Хоча уряди та інституції ЄС, як видається, загалом підтримують спільний проект закупівель, вони ще не дійшли згоди щодо того, наскільки він має бути масштабним, як він має працювати, скільки він має коштувати чи як за нього платити.
Певкур сказав, що країни ЄС повинні надати додаткові кошти для ініціативи, а не використовувати кошти, які вже виділені на військову допомогу Україні.
"Нам потрібні нові гроші, і вони нам потрібні швидко", - сказав він.
Натомість верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель запропонував план, який передбачає використання грошей, уже виділених у фонд, яким керує Європейський фонд миру.
На запитання про заклик Естонії отримати свіжі гроші, Боррель відповів: «Ну, гроші не приходять з неба. Гроші не з’являються дивовижним чином лише тому, що одна держава-член стверджує, що нам потрібно мати більше грошей".
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що дискусії щодо спільних закупівель у середу були «правильними та необхідними», але не повинні відволікати увагу від того факту, що промисловості потрібен час, щоб наростити потужності для задоволення більшого попиту.
«Ми повинні дивитися правді в очі: те, що ми всі розміщуємо більше замовлень, не означає, що є більше боєприпасів. Їх потрібно виготовити, перш ніж їх можна буде доставити», — сказав він.
Щоб задовольнити короткострокові потреби Києва, Боррель запропонував більше компенсувати з Фонду миру країнам, які відправляють в Україну боєприпаси зі своїх власних запасів, орієнтовною вартістю 1 мільярд євро.
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"Війна закінчиться, коли Україна скаже, що перемогла". Інтерв'ю з президентом Естонії Аларом Карісом
Естонія виділяє на допомогу Україні найбільше допомоги, відносно національного ВВП у порівнянні з іншими країнами світу, і прийняла десятки тисяч українських біженців. Журналістка Голосу Америки Мирослава Гонгадзе зустрілася з президентом Естонії Аларом Карісом і обговорила підтримку України та виклики національної безпеки для Балтійської країни, яка має спільний кордон з Росією.
Мирослава Гонгадзе, Голос Америки: Естонія сьогодні — прифронтова країна. Питання національної безпеки — це головне, що турбує людей і під час виборів. Як російське вторгнення в Україну впливає на населення вашої країни?
Це не просто війна проти України, це війна проти наших демократичних цінностей.
Алар Каріс: У питанні захисту демократії, не лише Естонія, а й весь демократичний світ — на передовій. Тому що це не просто війна проти України, це також війна проти наших демократичних цінностей. Звісно, люди тут думають про війну, обговорюють її та допомагають українському народу, чим можуть.
М.Г.: Естонія — країна, яка надає найбільше військової підтримки Україні, відповідно до розміру ВВП. Як ви вважаєте, чи достатньо західні країни роблять, щоб зупинити Росію та допомогти Україні протистояти російському вторгненню?
А.К.: Звичайно це питання хвилює Естонію. Коли війна закінчиться, і Росія залишить територію України, ми зможемо почати відбудовувати Україну. І цей процес триватиме десятиліттями, навіть якщо війна закінчиться, скажімо, завтра. Естонія, звичайно, маленька країна. І ми можемо бути прикладом для інших. Водночас ми завжди заохочуємо більші країни, допомагати Україні гуманітарно, політично, і військово.
М.Г.: Ви закликаєте країни Західної Європи та НАТО дозволити будівництво підприємств для виробництва боєприпасів. Проблема нестачі боєприпасів є останнім часом актуальною. Чи бачите ви, що західні партнери та НАТО готові робити більше?
А.К.: Думаю, ми рухаємось у правильному напрямку. Ми вже говоримо про будівництво військового заводу з виробництва танків в Україні. Тому що, як ви, мабуть, знаєте, завод був, але його зруйнували.
Звичайно, швидкість цих рішень завжди викликає занепокоєння, але зараз ситуація така. Звісно, Україні потрібно більше боєприпасів, більше зброї. Те, що ми можемо забезпечити тут, в Естонії, — це навчання. Тому що вся ця новітня складна зброя, ракети, і все інше потребує спеціальної підготовки.
М.Г.: Естонія також має кордон з Росією. Тому небезпека і загроза тут теж реальні. НАТО нарощує свою бойову спроможність та обороноздатність уздовж східної лінії. На яку допомогу ви очікуєте від союзників для вашої країни?
А.К.: Ми сподіваємось на продовження співпраці з нашими союзниками і також, що тут буде більше військ НАТО. Ймовірність того, що Росія почне війну проти НАТО дуже невелика. Це не питання агресії щодо лише Естонії, чи Латвії, чи східного флангу. Йдеться про атаку на НАТО. Але я не думаю, що Росія наважиться робити подібні речі, поки у нас є військовий потенціал.
М.Г.: Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО. Україна і Грузія також просять прийняти їх в НАТО. Як, на вашу думку, розвиватимуться події? Чи вдасться Україні і Грузії стати членами альянсу?
А.К.: Перш за все, в Україні повинна скінчитися війна. Водночас все може статися раптово — як у випадку з Фінляндією та Швецією. Я був там в листопаді 2021 року, і розмов про членство в НАТО тоді не було. А буквально за кілька місяців після повномасштабного вторгнення в Україну, нейтральні країни — Швеція та Фінляндія — вирішили приєднатися до альянсу. Звичайно, там інша ситуація. Вони більш готові стати членами НАТО, ніж Україна чи Грузія. Але ви повинні мати дорожню карту: які кроки потрібно зробити, щоб стати членом НАТО, а також Європейського Союзу.
М.Г.: А чи бачите ви готовність прийняти Україну саме в Західній Європі? Тому що Східна Європа є лідером у підтримці України і фактично штовхає Альянс до цього. Вони готові?
А.К.: Важко сказати, тому що якщо озирнутися на початок 2000 року, коли ми подавали заявку на вступ до НАТО, то ситуація була приблизно такою ж. Деякі країни вагалися. Це означає, що вам доведеться багато попрацювати після війни, щоб стати членом НАТО. Треба буде пояснити, показати, що ця країна має належати до Альянсу. Тому що ми не хочемо тут, у Європі, сірих зон — тобто заморожених конфліктів. Ось чому це важливо.
М.Г.: Ваша країна стала членом НАТО та ЄС одночасно, і ви змогли побудувати інституції та стати частиною цієї спільноти демократій. Що б ви порадили Україні, яка хоче стати частиною цієї спільноти?
А.К.: Приблизно те ж саме — спільні цінності та, звичайно, багато тренувань. Які вимоги, перш за все, потрібно виконати, щоб стати членом НАТО? Україна, чесно кажучи, рухається досить швидко. І це також хвалили європейські чиновники — що Україна досягає добрих результатів. Навіть під час війни ви розбираєтеся з корупцією. Але так, це займає деякий час.
М.Г.: Хочу запитати вас про вразливість вашої країни до російської агресії. Які проблеми і, можливо, зв’язки, Росія може використати проти вашої країни?
Якщо відбудеться агресія проти Естонії — це буде також агресія проти різних країн Альянсу.
А.К.: Чесно кажучи, я не бачу тут багато можливостей. Ми є членом НАТО і належимо до Європейського Союзу. Якщо відбудеться агресія проти Естонії — це буде також агресія проти різних країн Альянсу: Нідерландів, Бельгії, Франції, тому що ми є членами НАТО. І я не думаю, що Росія захоче перевіряти дію п’ятої статті.
М.Г.: Кілька років тому Росія вже перетворила Естонію на випробувальний майданчик для цифрових та кібератак. Ви тепер краще підготовлені до таких речей?
А.К.: Звичайно. І навіть Україна досить добре підготовлена у питаннях кібербезпеки. Ми постійно ділимося цим досвідом з багатьма країнами. І, звичайно, ми всі постійно зазнаємо кібератак, але ми можемо захистити себе, і це важливо.
М.Г.: Цього року ваша країна провела досить успішні вибори, впровадивши електронне голосування. Це перша країна у світі, яка має більше електронних голосувань, ніж звичайних. Як вам це вдалося? Чи не боїтеся маніпуляцій на виборах?
А.К.: Ми почали цей процес уже давно. І ми дійсно довіряємо цифровим технологіям електронним речам, зокрема й електронному голосуванню. Усе почалося з електронної банківської системи, і тепер у нас є електронний уряд, і всілякі електронні речі, тому що ми почали довіряти банкам. Якщо ви довіряєте ваші гроші електронному банку, тоді також легше довіряти системі електронного голосування. Але, звісно, завжди є люди, які не довіряють новій системі, тому, вони можуть піти в кабінку і проголосувати там.
М.Г.: У вас є багато російськомовного населення. Наскільки ви вважаєте це проблемою?
А.К.: Це не проблема, а скоріше питання, як інтегрувати цю спільноту. Мова не лише про росіян, а й про російськомовну громаду тут. Вони здебільшого зосереджені у північно-східній частині Естонії біля російського кордону. А також у Таллінні.
Водночас це стало актуально лише, скажімо, 30 років тому. Є люди похилого віку, які дивилися російське телебачення і так далі. Тож це потребує часу, але я не думаю, що це реальна загроза для країни, тому що вони вирішили жити тут, в Естонії, і це найважливіше.
Ви можете спілкуватися будь-якою мовою, навіть можете брати участь у виборчому процесі. Але щоб бути обраними до органів місцевого самоврядування, мову треба знати.
М.Г.: Ви були в Україні перед самим початком повномасштабного вторгнення 22 лютого минулого року. І ви поїхали туди знову, досить швидко після того, як Україна звільнила Київську область. Як ви там почувалися? І чому ухвалили рішення туди поїхати? Це був досить небезпечний час, навіть у квітні.
А.К.: Важливо демонструвати підтримку таких друзів, як Естонія. Тому ми поїхали разом із президентами країн Балтії та Польщі для того, щоб показати політичну підтримку, перш за все. А по-друге, нам було важливо побачити на власні очі, що сталося там, у передмісті Києва. Бути свідком важливо, щоб потім притягнути агресора до відповідальності.
М.Г.: Росія явно вчиняє воєнні злочини в Україні. І після перемоги має бути якесь правосуддя за те, що було, що було зроблено з українським народом. Яким ви бачите це правосуддя?
А.К.: Зараз ми обговорюємо, який насправді суд нам потрібен, коли закінчиться війна в Україні. Але, звісно, ми маємо зібрати всі ці дані про воєнні злочини, які здійснюють росіяни в Україні. Щоб такі речі були готові, коли буде готовий суд. Отже, ця дискусія триває. Зараз дуже важко уявити, що це за суд і як він відбуватиметься. Але ми повинні бути готові притягнути Росію до відповідальності.
М.Г.: Яким ви бачите кінець цієї війни? І що найголовніше ми маємо зробити зараз, щоб завершити це?
Війна закінчиться тоді, коли Україна скаже, що війна закінчилася і ми перемогли.
А.К.: Ми маємо продовжувати надавати Україні політичну, військову і гуманітарну допомогу. Війна закінчиться тоді, коли Україна скаже, що війна закінчилася і ми перемогли. Тоді нам треба буде відбудовувати Україну, на це можуть піти десятиліття. Всі ці міни, якими начинена українська земля — ми маємо їх позбутися. Навіть тут, в Естонії — стільки років пройшло після Другої світової війни, а ми все ще знаходимо міни в різних місцях. Тому це величезна робота, і Естонія вже почала будувати нову школу в одному з регіонів України. Тож, зрештою, нам доведеться починати відбудовувати Україну вже зараз, не чекаючи закінчення війни. Але як і коли закінчиться ця війна, сказати вкрай важко.
- Голос Америки
"Я захоплююся тим, що ви робите", - Саманта Пауер звернулась до жінок та дівчат України
В Міжнародний день боротьби за права жінок адміністраторка Агентства міжнародного розвитку США звернулась до жінок та дівчат України.
“Ви вражаєте нас усіх своєю сміливістю, стійкістю та своїм внеском у захист того, що вам і нам дороге”, - каже Пауер.
Посадовиця згадала про роль жінок в акціях протесту на Майдані, коли жінки "стали на захист демократичного майбутнього [країни]", "розбудовували верховенство права, протистояли корупції, притягували уряд до відповідальності, зміцнювали державні інституції". І тепер, в часи війни, додає посадовиця, українські жінки вражають своєю хоробрістю.
Нагадаємо, цього року українська волонтерка Юлія Паєвська "Тайра" стала лауреаткою Міжнародної премії "Відважні жінки" - International Women of Courage Award. Нагородження відбудеться 8 березня за участі державного секретаря США Ентоні Блінкена та першої леді Джилл Байден у Білому домі.
"Тайра" "продемонструвала надзвичайну моральну та фізичну сміливість, захищаючи Україну від нещадної російської агресії", йдеться на сайті Держдепу.
"Вона надавала медичну допомогу учасникам Революції Гідності в Україні у 2013 році, а як керівниця волонтерського загону парамедиків «Ангели Тайри» проводила тактичну медичну підготовку на передовій Донбасу з 2014 по 2018 рік. Пані Паєвська найбільш відома своєю роботою з таємних зйомок, що документують звірства, скоєні російськими військами в Маріуполі", - нагадує Держдеп.
Де «добрі» росіяни, і як їх підтримати?
«Я хочу, щоб мене почули в Росії», - проголошував український президент Володимир Зеленський з перших днів лютневого російського вторгнення, закликаючи росіян: «Що швидше ви скажете своїй владі, що війну треба негайно зупинити, то більше людей залишаться жити».
26 лютого 2022 року Зеленський назвав лише п’ять імен російських діячів, серед них лауреата нобелівської премії миру 2021 року журналіста Дмитрія Муратова, та подякував їм і ще «тисячам інших росіян» за заяви і демонстрації проти нападу на Україну.
Добрі росіяни є... І ті росіяни назагал в трьох місцях - вони, або у в’язницях в Росії, вбиті, або у вигнанні...Вільям Бравдер
Коли російські війська насувалися на Київ, Чернігів та Харків, вже був оточений Маріуполь і окупанти зайшли у Херсон, соратники Олексія Навального, найвідомішого опонента президента Путіна, оприлюднили 2 березня його заклик з в’язниці, щоб росіяни виходили на масові протести.
«…Нумо хоча б не бути нацією мовчунів, боягузів, які вдають, що не помічають агресивної війни, розв’язаної нашим явно збожеволілим царком», - писав Навальний, агітуючи співвітчизників, «стиснувши зуби і поборовши страх, виходити і вимагати припинення війни».
Відгук на ті й інші заклики був, і про поширеність протестів свідчить те, що станом на 19 березня 2022 року в Росії задокументували арешти 15 000 людей за участь у заборонених демонстраціях, а згодом до них додалися нові.
Але антивоєнних активістів у Росії виявилося не досить, щоб, як закликав Навальний, «забити собою в’язниці і автозаки (автомобілі для перевезення затриманих)».
«За» війну
Тим часом соціологічні дослідження, хоча й проблематичні в Росії, де карають навіть за вживання слів «війна» і «вторгнення», виявили, що велика більшість росіян погоджувалася з нападом на Україну.
53% росіян опитаних в дні між 24 і 30 березня 2022 року сказали, що вони «твердо підтримують», а ще 28% - «певною мірою підтримують» дії російської армії, які Кремль назвав «спеціальною військовою операцією в Україні».
Те опитування проводила недержавна російська організація Левада центр на замовлення американської аналітичної установи Chicago Council on Global Affairs, і згодом подібні висновки підтверджували інші.
Росіяни назагал підтримують багато огидних тверджень про Україну...І такі погляди проявляються не лише серед пролетарів, але й серед професорів.Джейд МакҐлинн
Марк Ґалеотті, британський автор низки книг про Росію, один з тих західних коментаторів, хто вважає, що ті показники насправді свідчать, що багато росіян «не розуміють, що відбувається», тобто вірять перекрученим виправданням війни, які вони чують від Путіна, і які ллються на них з контрольованих владою російських засобів масової інформації.
«Набагато більша частина росіян, - сказав Марк Ґалеотті у розмові з Голосом Америки, - намагаються по-совєтськи свідомо уникати розуміння того, що відбувається».
Проте дослідниця Росії Джейд МакҐлинн підкреслює, що вона принципово назвала свою нову книгу саме «Війна Росії» (Russia’s War), а не «війна Путіна», як часто лунає від західних політиків, хоча й вона підкреслює, що російська підтримка війни проти України переважно пасивна.
«Росіяни не рвуться воювати в Україну…. Я би сказала, що таких Z-голових (літера Z стала символом російської війни), які дуже хочуть воювати, приблизно стільки ж, як і ліберальних опозиціонерів, тобто їх небагато», - каже Джейд МакҐлинн.
Велику пасивно-провоєнну частину російського суспільства вона ділить на три групи: «1) Байдужі, які вважають, що ні на що не впливають, 2) Нейтрально-лояльні, які підтримують свою країну, незалежно, чи вона чинить зло, чи добро. 3) Ті, які підтримують війну, але не хочуть воювати».
Агресивний імперіалізм Росії на думку Джейд МакҐлинн коріниться в поширеності антиукраїнських поглядів.
«Оскільки я трохи жила в Росії з 2014 року, то, як і багато інших, які подорожували Росією, якщо розмовляли відверто, знають, що росіяни назагал підтримують багато огидних тверджень про Україну. Багато росіян вважають, що велика частина українських земель - це Росія, що українська мова - не справжня. І такі погляди проявляються не лише серед пролетарів, але й серед професорів», - зауважує вона.
Російська діаспора
«Ми тут стоїмо, бо нам зараз соромно, що ми росіяни», «Ми проти війни Росії в Україні», - такі і подібні гасла можна було бачити в руках одиниць і невеликих груп людей у Лондоні, які деколи приєднувалися до українських демонстрацій проти лютневого вторгнення Росії в Україну 2022 року.
Згодом на демонстраціях у Європі і в Америці деякі з тих російських груп почали виходити на антивоєнні демонстрації під новими білими прапорами з синьою смугою вздовж полотнища.
«Добрі росіяни є. Більшість росіян, яких я знаю, добрі. Це росіяни, які виступають проти Путіна багато років. Як, наприклад, Владімір Карамурза, Ілья Яшин і багато інших. І ті росіяни назагал в трьох місцях - вони, або у в’язницях в Росії, вбиті, або у вигнанні за кордоном», - палко переконує Вільям Бравдер, антипутінський активіст, який колись був одним з провідних інвесторів у Росії.
Нам треба підкреслювати, що ми не вороги росіянам, бо саме це повторює Путін.Марк Ґалеотті
Бравдер вважає, що путінська репресивна машина виявилася такою жорстокою, що розраховувати на ефективність антивоєнного, а отже антипутінського руху в Росії зараз не варто.
Також він каже, що російська діаспора не може з-за кордону впливати на Путіна, але зауважує, що «росіяни в інших країнах можуть впливати на західні уряди, щоб зміцнювати міжнародну підтримку України».
Як підтримати «добрих росіян»
Марк Ґалеотті каже, що дуже остерігається «спроб визначати, які росіяни добрі і відрізняти їх від поганих росіян, бо значною мірою це залежить від того, хто розрізняє».
Він наполягає, що попри значну підтримку війни в російському суспільстві, західні політики роблять правильно, наполягаючи російське вторгнення в Україну - це «Війна Путіна».
«Кожного разу, коли ми чуємо від якогось західного політика, що всі росіяни такі-сякі, то ці слова роздуває і використовує російська державна пропаганда. Принаймні не треба постачати Путіну матеріал. І дуже добре робить президент Байден, коли каже про проблеми зі злісним, авторитарним, імперіалістичним режимом в Кремлі, але він відокремлює це від російського народу. Можливо це піддобрювання до росіян, і можливо це більше, ніж те, на що деякі росіяни заслуговують, але, якщо щось говорити, то нам треба підкреслювати, що ми не вороги росіянам, бо саме це повторює Путін, кажучи, що Росія воює, бо Захід ненавидить росіян. Нам не треба допомагати Путіну посилювати ті твердження», - доводить Марк Ґалеотті.
Джейд МакҐлинн погоджується, що зараз найбільш важливе інформування російського суспільства, причому вона підкреслює, що прямі аргументи з Заходу не завжди доходять і не обов’язково сприймаються росіянами, тому серед ефективних способів вона називає підтримку російських антипутінських джерел інформації, таких як телеканал «Дождь», чи російський новинний сайт «Медуза».
Також вона веде мову про потребу «можливо непопулярного в Україні», сприяння тому, щоб «російські чоловіки віком від 18 до 40 років могли виїжджати з Росії, принаймні тимчасово, у Європу, щоб їх не забирали воювати проти українців».
«Окрім тих намагань, я не думаю, що ми ще щось маємо робити. Я не думаю, що ми можемо впливати на Росію. Я вважаю, що зміни, які потрібні для того, щоб Росія перетворилася на мирну країну, повинні визріти і відбутися всередині Росії», - вважає Джейд МакҐлинн.
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