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Час-Time

У Білому Домі вшановують відважних жінок,зокрема українських.ЧАС-ТАЙМ

У Білому Домі вшановують відважних жінок,зокрема українських.ЧАС-ТАЙМ
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У Білому Домі вшановують відважних жінок,зокрема українських.ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Загрози від Китаю і Росії були в центрі слухань за участі очільників головних розвідувальних управлінь США, які відбулися у Сенаті. У Грузії вже другий день тривають масові протести. "Жінки та дівчата - життєво важливі для успіху та прогресу в кожному аспекті нашого суспільства" - заява президента США Джо Байдена з нагоди Міжнародного жіночого дня. Сексуальне насильство та тортури жінок в полоні російських сил: інтерв’ю з активісткою Іриною Довгань. Історії українських жінок, які добровільно записались до ЗСУ і вже рік працюють на перемогу. В Білому Домі вручають премію «Відважні жінки» - «Тайра» серед лауреаток. Олена Шевченко: про премію "Жінка Року" за версією журналу "Тайм".

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