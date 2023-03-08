У Білому Домі вшановують відважних жінок,зокрема українських.ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Загрози від Китаю і Росії були в центрі слухань за участі очільників головних розвідувальних управлінь США, які відбулися у Сенаті. У Грузії вже другий день тривають масові протести. "Жінки та дівчата - життєво важливі для успіху та прогресу в кожному аспекті нашого суспільства" - заява президента США Джо Байдена з нагоди Міжнародного жіночого дня. Сексуальне насильство та тортури жінок в полоні російських сил: інтерв’ю з активісткою Іриною Довгань. Історії українських жінок, які добровільно записались до ЗСУ і вже рік працюють на перемогу. В Білому Домі вручають премію «Відважні жінки» - «Тайра» серед лауреаток. Олена Шевченко: про премію "Жінка Року" за версією журналу "Тайм".
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ЄС і Канада посилюють підтримку України - Фон дер Ляєн. ЧАС-ТАЙМ
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Пілоти ЗСУ в Аризоні: що відомо, як це коментують в Україні. ЧАС-ТАЙМ
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березень 03, 2023
Новий пакет допомоги Україні від Пентагона - подробиці. ЧАС-ТАЙМ
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Зустріч Блінкена і Лаврова під час G-20 – деталі, реакції. ЧАС-ТАЙМ
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березень 01, 2023
Блінкен: умови Путіна щодо переговорів є неприйнятними. ЧАС-ТАЙМ
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