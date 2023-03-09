Макрон і Сунак покажуть Путіну згуртованість щодо України

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак і французький президент Еммануель Макрон готуються до першого за 5 років саміту керівників двох сусідніх держав, відносини між якими позначені тривалим періодом суперечок.

Війна в Україні серед іншого стала для нас всіх нагадуванням нашої близькості...

Ріші Сунак буде в Парижі у п’ятницю 10 березня, а наприкінці місяця Францію відвідає король Чарльз III, що буде першим державним візитом нового монарха.

Європейські коментатори і посадовці вказують, що налагодження кращої співпраці між Лондоном і Парижем буде «сигналом про єдність Заходу» для російського президента Путіна в час, коли Європа прагне зберігати згуртовану позицію проти російської агресії в Україні.

«Війна в Україні серед іншого стала для нас всіх нагадуванням нашої близькості як друзів, союзників і партнерів і того, що ми поділяємо цінності й інтереси», - сказала британська посолка у Парижі Менна Ровлінґс французькому виданню Connexion.

Британія однією з перших країн Європи почала постачати Україні важкі озброєння й очолила масштабні міжнародні навчання українських військових в той час, як Франція переглянула загалом приязні відносити з Москвою і також постачає українцям зброю, твердо вимагаючи від Росії припинити агресію.

Британська і французька армії найпотужніші у Європі; обидві країни мають ядерну зброю і є постійними членами Ради безпеки ООН.

Зазвичай франко-британські саміти відбувалися щороку, але коли Британія вирішила вийти з Європейського Союзу, розбіжності в питаннях, які віддавна були між двома країнами, загострилися.

Ознаки тертя стали особливо помітними, коли прем’єр-міністром був гучний критик ЄС Борис Джонсон, а його наступниця Ліз Трасс навіть напівжартівливо натякала, що не певна, чи президент Макрон був «другом, чи ворогом» для Британії.

Окрім питань європейської безпеки Макрон і Сунак намагатимуться владнати зокрема проблематичні питання потоку мігрантів і біженців, які дістаються Британії з французького берега, перетинаючи протоку Ла-Манш у човнах.

Британський уряд також прагне налагодити торговельні відносини з ЄС, які ускладнилися після Брекзиту, і владнати такі проблеми як розподіл рибальських угідь у європейських водах тощо.

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