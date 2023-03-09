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Макрон і Сунак покажуть Путіну згуртованість щодо України
Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак і французький президент Еммануель Макрон готуються до першого за 5 років саміту керівників двох сусідніх держав, відносини між якими позначені тривалим періодом суперечок.
Війна в Україні серед іншого стала для нас всіх нагадуванням нашої близькості...Менна Ровлінґс, британська посолка у Франції
Ріші Сунак буде в Парижі у п’ятницю 10 березня, а наприкінці місяця Францію відвідає король Чарльз III, що буде першим державним візитом нового монарха.
Європейські коментатори і посадовці вказують, що налагодження кращої співпраці між Лондоном і Парижем буде «сигналом про єдність Заходу» для російського президента Путіна в час, коли Європа прагне зберігати згуртовану позицію проти російської агресії в Україні.
«Війна в Україні серед іншого стала для нас всіх нагадуванням нашої близькості як друзів, союзників і партнерів і того, що ми поділяємо цінності й інтереси», - сказала британська посолка у Парижі Менна Ровлінґс французькому виданню Connexion.
Британія однією з перших країн Європи почала постачати Україні важкі озброєння й очолила масштабні міжнародні навчання українських військових в той час, як Франція переглянула загалом приязні відносити з Москвою і також постачає українцям зброю, твердо вимагаючи від Росії припинити агресію.
Британська і французька армії найпотужніші у Європі; обидві країни мають ядерну зброю і є постійними членами Ради безпеки ООН.
Зазвичай франко-британські саміти відбувалися щороку, але коли Британія вирішила вийти з Європейського Союзу, розбіжності в питаннях, які віддавна були між двома країнами, загострилися.
Ознаки тертя стали особливо помітними, коли прем’єр-міністром був гучний критик ЄС Борис Джонсон, а його наступниця Ліз Трасс навіть напівжартівливо натякала, що не певна, чи президент Макрон був «другом, чи ворогом» для Британії.
Окрім питань європейської безпеки Макрон і Сунак намагатимуться владнати зокрема проблематичні питання потоку мігрантів і біженців, які дістаються Британії з французького берега, перетинаючи протоку Ла-Манш у човнах.
Британський уряд також прагне налагодити торговельні відносини з ЄС, які ускладнилися після Брекзиту, і владнати такі проблеми як розподіл рибальських угідь у європейських водах тощо.
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Менше ніж пропонувала Естонія, але все ж суттєво. ЄС підтримав спільну купівлю Україні боєприпасів
ЄС погодився просувати спільну закупівлю зброї для допомоги Україні, зокрема йдеться про прискорені поставки артилерійських снарядів, що напередодні викликало жваву міжнародну дискусію між високопосадовцями, як повідомляв Голос Америки.
Так, верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель казав у конексті цієї теми, що “гроші не приходять з неба” і “не з’являються дивовижним чином”, а міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв “ми повинні дивитися правді в очі: те, що ми всі розміщуємо більше замовлень, не означає, що є більше боєприпасів. Їх потрібно виготовити, перш ніж їх можна буде доставити».
Попри згоду щодо суті рішення, країни ЄС ще мають вирішити, як втілити ці цілі в реальність, інформує Reuters.
Відповідно до плану, розробленого верховним представником ЄС із закордонних справ Жозепом Боррелем, країни ЄС отримають фінансові стимули вартістю 1,06 мільярда доларів, щоб відправити більше своїх артилерійських снарядів до Києва, а ще 1 мільярд євро виділять на фінансування спільної закупівлі нових снарядів. Як раніше повідомляв Голос Америки, Україна використовує снаряди швидше, ніж союзники можуть їх виготовити. Загалом потреба ЗСУ – від 90 000 до 100 000 артилерійських снарядів на місяць, поінформував союзників міністр оборони України Олексій Резніков.
«Була досягнута загальна згода щодо цієї процедури, але є питання, які очікують на вирішення. Усе потрібно обговорити детально», — сказав Боррель після зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі, на якій також був присутній і Резніков.
Боррель висловив надію, що остаточної план сформулюють на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони ЄС 20 березня.
Попередньо Естонія пропонувала ЄС спільно закупити для України 1 мільйон 155-міліметрових снарядів на суму 4 мільярди євро (4,22 мільярда доларів). План Борреля є меншим за масштабом, але, як наголошують оглядачі, буде знаковим кроком для ЄС, оскільки оборонні закупівлі досі здебільшого належали урядам окремих членів блоку.
Крім того, якщо замовлення на боєприпаси надійде у великому об'ємі та від імені кількох урядів, то це дозволяє отримати кращу ціну, вказують високопосадовці ЄС, пише Reuters.
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