Менше ніж пропонувала Естонія, але все ж суттєво. ЄС підтримав спільну купівлю Україні боєприпасів

ЄС погодився просувати спільну закупівлю зброї для допомоги Україні, зокрема йдеться про прискорені поставки артилерійських снарядів, що напередодні викликало жваву міжнародну дискусію між високопосадовцями, як повідомляв Голос Америки.

Так, верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель казав у конексті цієї теми, що “гроші не приходять з неба” і “не з’являються дивовижним чином”, а міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв “ми повинні дивитися правді в очі: те, що ми всі розміщуємо більше замовлень, не означає, що є більше боєприпасів. Їх потрібно виготовити, перш ніж їх можна буде доставити».

Попри згоду щодо суті рішення, країни ЄС ще мають вирішити, як втілити ці цілі в реальність, інформує Reuters .

Відповідно до плану, розробленого верховним представником ЄС із закордонних справ Жозепом Боррелем, країни ЄС отримають фінансові стимули вартістю 1,06 мільярда доларів, щоб відправити більше своїх артилерійських снарядів до Києва, а ще 1 мільярд євро виділять на фінансування спільної закупівлі нових снарядів. Як раніше повідомляв Голос Америки, Україна використовує снаряди швидше, ніж союзники можуть їх виготовити. Загалом потреба ЗСУ – від 90 000 до 100 000 артилерійських снарядів на місяць, поінформував союзників міністр оборони України Олексій Резніков.

«Була досягнута загальна згода щодо цієї процедури, але є питання, які очікують на вирішення. Усе потрібно обговорити детально», — сказав Боррель після зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі, на якій також був присутній і Резніков.

Боррель висловив надію, що остаточної план сформулюють на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони ЄС 20 березня.

Попередньо Естонія пропонувала ЄС спільно закупити для України 1 мільйон 155-міліметрових снарядів на суму 4 мільярди євро (4,22 мільярда доларів). План Борреля є меншим за масштабом, але, як наголошують оглядачі, буде знаковим кроком для ЄС, оскільки оборонні закупівлі досі здебільшого належали урядам окремих членів блоку.

Крім того, якщо замовлення на боєприпаси надійде у великому об'ємі та від імені кількох урядів, то це дозволяє отримати кращу ціну, вказують високопосадовці ЄС, пише Reuters.