Бюджет США: скільки Байден просить для України? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден презентує у четвер свою пропозицію бюджету Сполучених Штатів на наступний фіскальний рік, у якому, серед іншого, передбачене додаткове фінансування для підтримки України. Однак республіканські законодавці вже знайшли низку прогалин, а відтак процес його схвалення у Конгресі, як очікується, буде непростим.