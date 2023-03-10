Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Бюджет США: скільки Байден просить для України? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Бюджет США: скільки Байден просить для України? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Embed
Бюджет США: скільки Байден просить для України? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

No media source currently available

0:00 0:04:59 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден презентує у четвер свою пропозицію бюджету Сполучених Штатів на наступний фіскальний рік, у якому, серед іншого, передбачене додаткове фінансування для підтримки України. Однак республіканські законодавці вже знайшли низку прогалин, а відтак процес його схвалення у Конгресі, як очікується, буде непростим. 

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG