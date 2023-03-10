Бюджет США: скільки Байден просить для України? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден презентує у четвер свою пропозицію бюджету Сполучених Штатів на наступний фіскальний рік, у якому, серед іншого, передбачене додаткове фінансування для підтримки України. Однак республіканські законодавці вже знайшли низку прогалин, а відтак процес його схвалення у Конгресі, як очікується, буде непростим.
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