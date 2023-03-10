Народ України показав, що не буде заручником Путіна - в Держдепі реагують на ракетні обстріли Росією України

Росія прагне, щоб ракетні удари по Україні сприймались, як щось звичне, що свідчить про жорстокість, якої Росія готова завдати народові України, заявив речник Держдепу США Нед Прайс, коментуючи ракетні обстріли Росії цивільних об'єктів в Україні.

"Факт у тому, що Росія намагається створити уявлення, що такі удари є новою нормою ... і це свідчить про рівень зухвалості на жорстокості, яку вони готові завдати українському народові", - заявив Прайс під час брифінгу для преси в четвер.

Під час російського обстрілу України вночі на 9 березня, за даними ЗСУ, Росія випустила 81 ракету. Через обстріли загинуло щонайменше шестеро людей, пошкоджено об'єкти енергетики, повідомляють в українському уряді.

"Ми не можемо бути глухими до цього. Спроби Росії зруйнувати об'єкти енергетики, сховища продуктів харчування та аграрну інфраструктуру - частина намагань перетворити народ України на заручників цілей та волі Путіна. З іншого боку, народ України продемонстрував дуже чітко, що його не підкорити, не взяти в заручники і що вони продовжуватимуть захищатись з підтримкою Сполучених Штатів та наших партнерів у світі".

З осудом ракетних ударів також виступив ЄС та інші представники міжнародного співтовариства. Президент України Володимир Зеленський заявив, що "скільки б Росія не робила підлостей, наша держава і народ усе одно не будуть у кайданах. Ані ракети, ані звірства Росії в цьому не допоможуть".

Британське міністерство оборони в щоденному звіті вказує, що інтервал між подібними російськими обстрілами, ймовірно, зростатиме, адже Росії потрібен час, "щоб накопичити критичний обсяг вироблених ракет, до того, як вона зможе провести достатньо великий удар, щоб з певним рівнем ймовірності подолати українську протиповітряну оборону".

Росія заявляє, що провела напади проти України, буцімто, у відповідь на атаки в Брянську, у яких російська сторона звинувачує українців. Україна відкидає ці заяви і вказує, що Москва намагається таким чином виправдати власні напади.