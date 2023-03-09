«Просто російське варварство». Дипломати і політики реагують на ракетний обстріл України

Провідні західні ЗМІ, посилаючись на слова президента України, повідомили про «масований ракетний удар», який російські сили завдали по українських містах, і який вразив критично важливу інфраструктуру та житлові будинки в 10 регіонах України. ЗМІ повідомляють, що за словами офіційних осіб, щонайменше шість загинули від обстрілів під час найбільшої такої нічної атаки за три тижні.

Телеканал CNN повідомляє, посилаючись на українських офіційних осіб, що у четвер вранці «Росія закидала Київ, Львів та інші великі міста України безпрецедентною серією ракет».

За словами головного командувача Збройних сил України Валерія Залужного, у четвер Росія запустила 81 ракету та вісім вибухових безпілотників "Шахед". За його словами, було перехоплено 34 крилаті ракети, а також чотири безпілотники.

Президент Володимир Зеленський назвав цей обстріл «спробою Москви знову залякати українців».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter назвав російський «масований ракетний і безпілотний удар» по Україні «простим російським варварством» і закликав притягнути до відповідальності тих, хто його здійснив, на чолі з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Ніякої військової мети, просто російське варварство. Настане день, коли Путін і його спільники будуть притягнуті до відповідальності спеціальним трибуналом», – написав Кулеба у Twitter.

Західні політики та дипломати висловлюють обурення обстрілом цивільних цілей і закликають чимшвидше надати Україні можливість витиснути російську армію за кордони України.

Президент Естонії Алар Каріс висловив солідарність з українцями, які стали цілями російських атак.

«Мої думки з усіма українськими містами, які минулої ночі зіткнулися з черговою хвилею російських ракетних і безпілотних атак. Цілями були суто цивільні, житлові райони та інфраструктура. Що робити з країною, яка використовує крилаті ракети проти мирного населення?» – риторично запитує естонський президент.

У нещодавньому інтерв’ю кореспондентці «Голосу Америки» Мирославі Гонгадзе він сказав, що «це не просто війна проти України, це також війна проти наших демократичних цінностей». Президент Естонії наголосив, що хоча його країна і невелика, але вона найбільше надає допомоги Україні відносно свого розміру і заохочує інші країни допомагати Україні у протистоянні російській агресії.

Посолка Великої Британії у Києві Мелінда Сіммонс також вважає, що Україна «не має іншого вибору», ніж витиснути росіян зі своєї території.

«Сьогодні вранці друзі та колеги в Києві прокинулися від вибухів і тремтіння вікон. Це ще й близько не закінчилося, і Україна, як і раніше, не має іншого вибору, окрім як витиснути Росію назад до своїх кордонів», – написала у Twitter посолка Сіммонс.

У жовтні минулого року російські сили різко посилили ракетні напади на українські міста та об’єкти інфраструктури після того, як українські війська провели успішний контрнаступ на півночі та на півдні України. Аналітики вказували, що йдеться про «очевидні спроби деморалізувати цивільне населення та змусити Київ домовитися про мир на умовах Москви».

Пізніше атаки стали рідшими, і аналітики припустили, що у Росії, можливо, закінчилися боєприпаси. Останній великий обстріл стався 16 лютого.

Як повідомляє агентство АР, російське міністерство оборони заявило, що ці атаки були помстою за нещодавнє ймовірне вторгнення до Брянської області на заході Росії. Москва стверджувала, що на її територію потрапили українські диверсанти.

Україна заперечила ці звинувачення та попередила, що Москва може використати ці звинувачення, щоб виправдати посилення власних атак.

Через страйки майже половина споживачів у Києві залишилася без опалення. Харків після влучення 15 ракет, як повідомив мер міста Ігор Терехов – без водопостачання, опалення, та електричного наземного транспорту.

Вже вшосте внаслідок обстрілів було відключено від енергомережі найбільшу атомну електростанцію в Європі – Запорізьку АЕС, що змусило її покладатися на дизельні генератори. Згодом подачу струму було відновлено. Станцію захопила Росія кілька місяців тому, і голова ядерної служби ООН попередив, що шанси катастрофи в Запоріжжі збільшуються.

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