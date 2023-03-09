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«Просто російське варварство». Дипломати і політики реагують на ракетний обстріл України
Провідні західні ЗМІ, посилаючись на слова президента України, повідомили про «масований ракетний удар», який російські сили завдали по українських містах, і який вразив критично важливу інфраструктуру та житлові будинки в 10 регіонах України. ЗМІ повідомляють, що за словами офіційних осіб, щонайменше шість загинули від обстрілів під час найбільшої такої нічної атаки за три тижні.
Телеканал CNN повідомляє, посилаючись на українських офіційних осіб, що у четвер вранці «Росія закидала Київ, Львів та інші великі міста України безпрецедентною серією ракет».
За словами головного командувача Збройних сил України Валерія Залужного, у четвер Росія запустила 81 ракету та вісім вибухових безпілотників "Шахед". За його словами, було перехоплено 34 крилаті ракети, а також чотири безпілотники.
Президент Володимир Зеленський назвав цей обстріл «спробою Москви знову залякати українців».
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter назвав російський «масований ракетний і безпілотний удар» по Україні «простим російським варварством» і закликав притягнути до відповідальності тих, хто його здійснив, на чолі з президентом Росії Володимиром Путіним.
«Ніякої військової мети, просто російське варварство. Настане день, коли Путін і його спільники будуть притягнуті до відповідальності спеціальним трибуналом», – написав Кулеба у Twitter.
Західні політики та дипломати висловлюють обурення обстрілом цивільних цілей і закликають чимшвидше надати Україні можливість витиснути російську армію за кордони України.
Президент Естонії Алар Каріс висловив солідарність з українцями, які стали цілями російських атак.
«Мої думки з усіма українськими містами, які минулої ночі зіткнулися з черговою хвилею російських ракетних і безпілотних атак. Цілями були суто цивільні, житлові райони та інфраструктура. Що робити з країною, яка використовує крилаті ракети проти мирного населення?» – риторично запитує естонський президент.
У нещодавньому інтерв’ю кореспондентці «Голосу Америки» Мирославі Гонгадзе він сказав, що «це не просто війна проти України, це також війна проти наших демократичних цінностей». Президент Естонії наголосив, що хоча його країна і невелика, але вона найбільше надає допомоги Україні відносно свого розміру і заохочує інші країни допомагати Україні у протистоянні російській агресії.
Посолка Великої Британії у Києві Мелінда Сіммонс також вважає, що Україна «не має іншого вибору», ніж витиснути росіян зі своєї території.
«Сьогодні вранці друзі та колеги в Києві прокинулися від вибухів і тремтіння вікон. Це ще й близько не закінчилося, і Україна, як і раніше, не має іншого вибору, окрім як витиснути Росію назад до своїх кордонів», – написала у Twitter посолка Сіммонс.
У жовтні минулого року російські сили різко посилили ракетні напади на українські міста та об’єкти інфраструктури після того, як українські війська провели успішний контрнаступ на півночі та на півдні України. Аналітики вказували, що йдеться про «очевидні спроби деморалізувати цивільне населення та змусити Київ домовитися про мир на умовах Москви».
Пізніше атаки стали рідшими, і аналітики припустили, що у Росії, можливо, закінчилися боєприпаси. Останній великий обстріл стався 16 лютого.
Як повідомляє агентство АР, російське міністерство оборони заявило, що ці атаки були помстою за нещодавнє ймовірне вторгнення до Брянської області на заході Росії. Москва стверджувала, що на її територію потрапили українські диверсанти.
Україна заперечила ці звинувачення та попередила, що Москва може використати ці звинувачення, щоб виправдати посилення власних атак.
Через страйки майже половина споживачів у Києві залишилася без опалення. Харків після влучення 15 ракет, як повідомив мер міста Ігор Терехов – без водопостачання, опалення, та електричного наземного транспорту.
Вже вшосте внаслідок обстрілів було відключено від енергомережі найбільшу атомну електростанцію в Європі – Запорізьку АЕС, що змусило її покладатися на дизельні генератори. Згодом подачу струму було відновлено. Станцію захопила Росія кілька місяців тому, і голова ядерної служби ООН попередив, що шанси катастрофи в Запоріжжі збільшуються.
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У Вашингтоні відбулася спільна міжрелігійна молитва за Україну
У головному католицькому храмі Вашингтона, Національній базиліці непорочного зачаття (Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception), 7 березня відбулася спільна молитва за мир в Україні. Її провели архиєпископ Вашингтона кардинал Вілтон Грегорі та митрополит Філадельфійський Борис Ґудзяк.
Під час богослужіння священники разом із вірянами різних конфесій та релігій просили захисту для українських воїнів, медиків, волонтерів, а також згадували загиблих у війні з Росією та бажали сил їхнім рідним.
Архиєпископ Вашингтона Вілтон Грегорі (перший афроамериканець, що став кардиналом Ватикану) під час меси згадав про силу українського спротиву та сміливість. І наголосив, що українці стали для всього світу взірцем того, як у жорстоких життєвих обставинах не втрачати віру. “Коли ми дивимося кадри з цієї країни, де знищують майно, де помирають люди, ми також бачимо людей величезної рішучості, що прагнуть відновити гідність, яка належить їм як дітям Божим. Вони продовжують терпіти і не втрачати надії. Це час і мить, щоб український народ не втрачав надії. І якщо є щось, що ми можемо зробити для них, - це запевнити, що ми з ними в молитві та підтримці, фінансовій допомозі, а також висловити їм нашу велику повагу”, - сказав Грегорі.
Митрополит Філадельфійської архиєпархії Української Греко-католицької церкви Борис Ґудзяк поділився із вірянами враженнями від нещодавньої, шостої за час повномасштабної війни поїздки в Україну. Він служив на похоронах полеглих захисників, зустрічався зі священником обстріляної росіянами церкви в Ірпені, проте ніде не побачив сумнівів українців у перемозі. “Я не зустрівся ні з ким, хто каже, що треба здатися, що треба знайти компроміс чи віддати якусь територію. Я бачу цю стійкість, одночасно відчувається певна втома, і це природно. Але я думаю, що буде надприродна благодать, яка даватиме сил до самого кінця”, - сказав Ґудзяк.
На спільну молитву під керівництвом двох священників у католицький храм прийшли представники різних конфесій та релігій. Серед них - американка Елен Вайс, яка сповідує іудаїзм. Вона допомагає Україні волонтерськими пожертвами, а також вірить у силу спільної молитви: "Я іудейка, я не католичка, я не православна, але ми всі маємо молитися за українців. Це дуже сміливі люди! Якщо Путін захопить Україну, далі він може піти, наприклад, до Польщі, ми не знаємо, які в нього наміри, тому його потрібно перемогти, я вірю в це!"
З-поміж українців, які прийшли на богослужіння, були і православні, і католики. Вони розповіли, що така спільна багатонаціональна та міжконфесійна молитва не лише підтримує, а й доносить більше інформації про Україну за кордоном. "Те, що прозвучали слова, які доносять англійською мовою наші почуття, наші болі до американської аудиторії - це дуже важливо", - зазначила учасниця богослужіння Віра Якуша.
Також на богослужінні українці вкотре відчули, наскільки змінилося ставлення за кордоном до України, її мови та культури. Про це розповів контр-адмірал Служби охорони здоров'я США у відставці Борис Лушняк, який народився у США в українській родині: "Коли я був молодим студентом в Чикаго, про нас говорили: "Що таке Україна, якою мовою ви говорите?" І ось бачите, що сьогодні двома мовами ми молилися - англійською і українською. Тепер дійсно американці розуміють, що Україна існує, і що ми маємо перед собою боротьбу, боротьбу доброго проти злого, і це дуже важливо".
Наприкінці богослужіння у храмі заспівали духовний гімн «Боже великий, єдиний, нам Україну храни», а священники озвучили побажання зустрітися для спільної молитви знову, але вже не просячи, а дякуючи Богу за мирне небо над Україною.
«Так тривати не може», – гендиректор МАГАТЕ. Відео
«Це вже вшосте, коли ЗАЕС повністю знеструмлена і змушена працювати в аварійному режимі. Нагадаю, це найбільша атомна електростанція в Європі, яка вже вшосте працює на аварійних дизель-генераторах. Що ми робимо?», – гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
- Голос Америки
Україна стає майданчиком для випробувань іранської зброї, а співпраця Ірану та Росії посилюється - Пентагон
Україна стає "бойовою лабораторією" для випробувань іранської зброї за межами Близького Сходу, про це високопосадовець Міноборони США заявив журналістам під час подорожі із главою Пентагону Ллойдом Остіном до Ізраїлю.
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"Всі мають бути готові до того, який вигляд матимуть сценарії загрози, коли Іран застосує тактику, техніку та процедури, яких країна навчилася в Україні, і почне використовувати цю тактику примусу тут", - сказав представник Пентагону, маючи на увазі Близький Схід, пише журналістка Fox News.
Американський високопосадовець додав, що Росія готова передати Ірану передові технології, щоб отримати іранську "летальну допомогу", - пише CNN. "Розширення ірано-російської військової співпраці буде головним питанням порядку денного міністра Остіна з керівництвом Ізраїлю", - додав представник оборонного відомства США.
Нині глава литовської військової розвідки Елегіюс Паулавічус заявив, що Росія має достатньо ресурсів для продовження війни в Україні "з нинішньою інтенсивністю" протягом двох років. Він додав: "Як довго Росія зможе вести війну, також буде залежати від підтримки російських військових з боку таких держав, як Іран, Північна Корея".
Як нагадує Радіо Свобода, з осені 2022 року Росія використовує для ударів по військових та енергетичних об'єктах України дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136, які російські військові перейменовують на "Герань-1" та "Герань-2".
Днями видання Financial Times з посиланням на джерела повідомляло, що Росія відмовилася купувати балістичні ракети в Ірану, адже Захід погрожував Москві, що в такому разі передасть Україні далекобійні ракети ATACMS.
При цьому Sky News заявляє, що Іран все ж поставив Росії близько 100 мільйонів куль і близько 300 тисяч снарядів, а за даними Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малого радіусу дії Fateh-110 та Zolfagha. У лютому 2023 року газета The Guardian писала, що Іран передав Росії партію далекобійних ударних безпілотників багаторазового використання.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
ЦРУ співпрацює з розвідками інших країн, щоб протидіяти "Групі Вагнера" у світі – директор ЦРУ Бернс
Американська розвідка співпрацює з Францією та іншими партнерами та союзниками у світі, щоб протидіяти приватній російській військовій компанії «Вагнера», яка воює проти українських військ на сході України, сказав під час свідчень в Комітеті з розвідки Сенату США директор ЦРУ Вільям Бернс.
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«За нашою оцінкою, «Група Вагнера» - злісна агресивна організація, яка становить загрозу не лише для народу України, і ми бачимо це щодня, особливо в інтенсивних боях навколо міста Бахмут, яке зараз в основному здійснюється з російської сторони «Групою Вагнера», яка несе неймовірні втрати, – сказав Бернс. – Але під час моїх подорожей до Західної Африки та району Сахель, глибоко дестабілізуючий вплив «Групи Вагнера» можна побачити у багатьох вразливих суспільствах».
Виступаючи на слуханнях в Комітеті з розвідки Сенату США, Бернс сказав, що ЦРУ співпрацює з партнерами – урядами та спецслужбами інших країн, щоб протидіяти «Групі Вагнера».
«Ми дуже серйозно сприймаємо загрозу, яку створює «Вагнер», і робимо все, що в наших силах, щоб протистояти та руйнувати її», – сказав Бернс, відповідаючи на запитання сенатора-демократа зі штату Нью-Мексико Мартіна Гейнріха про терористичну загрозу з боку «Групи Вагнера».
Як повідомляв «Голос Америки», минулого тижня генеральний прокурор США Меррік Гарланд під час слухань у Сенаті назвав лідера «Групи Вагнер» Євгена Пригожина «воєнним злочинцем».
На питання сенатора Ліндсі Грема, чи США повинні визнати угруповання «Вагнер» закордонною терористичною організацією, Гарланд відповів, що це питання є в компетенції Держдепу США.
У грудні держсекретар Ентоні Блінкен назвав групу «організацією, що викликає особливе занепокоєння».
У січні Міністерство фінансів США назвало її транснаціональною злочинною організацією. Це рішення дозволяє уряду США вилучати та блокувати її активи.
«Групою Вагнера», заснованою в 2014 році для приховування участі Росії у війні проти України, керує Євген Пригожин, який має тісні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.
США наклали санкції на Пригожина у грудні 2016 року, а протягом останніх місяців уряд США посилив санкції проти «Групи Вагнера».
За даними Білого дому на середину лютого 2023 року, в Україні воювало приблизно 50 000 бійців, більшість яких набрані з російських в'язниць. Загальні втрати групи складають понад 30 000, з них 9000 вбитими і практично половина вбитих загинули з в боях середини грудня.
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