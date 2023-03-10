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Полоненого українського правозахисника Максима Буткевича так звана «ЛНР» засудила до 13 років колонії
Контрольовані РФ так звані «суди» угруповань «ЛНР» та «ДНР» засудили до 13 років колонії суворого режиму українського правозахисника, координатора проєкту «Без кордонів» Максима Буткевича. Терміни отримали ще двоє громадян України: Віктору Похозею дали 8,5 років колонії, Владиславу Шелю – 18,5 років колонії.
Як повідомляє Слідчий комітет РФ, усі вони визнані винними «у жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів». Буткевичу також інкримінували «замах на вбивство двох осіб і умисне пошкодження чужого майна», а Шелю – «замах на вбивство за мотивами ідеологічної та національної ненависті».
Слідство стверджує, що Максим Буткевич з 20 березня минулого року проходив військову службу у батальйоні «Берлінго» ЗСУ на посаді командира взводу. 4 червня 2022 року в Сєвєродонецьку він нібито «здійснив постріл із протитанкового гранатомета по під’їзду житлового будинку. В результаті двоє цивільних осіб отримали тілесні ушкодження, також було знищено майно». У повідомленні СК Росії йдеться, що Буткевич, як і інші двоє засуджених, буцімто визнали провину.
Українська сторона наразі не коментувала ці «вироки».
Максим Буткевич також є співзасновником Громадського радіо. На початку березня минулого року він розповів про рішення вступити до лав ЗСУ. У липні стало відомо, що він потрапив у полон до російських військових у районі населених пунктів Золоте та Гірське Луганської області.
Буткевича впізнала його матір на відео з українськими військовополоненими, яке у червні опублікувало російське держагентство «РИА Новости». Вона повідомила, що з моменту публікації відео син із нею не зв’язувався.
Максим Буткевич – український правозахисник та журналіст, що спеціалізується на захисті прав біженців. Він виступав за зміну міграційних правил для репресованих білорусів, які після 2020 року втекли з Білорусі до України.
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- Голос Америки
Народ України показав, що не буде заручником Путіна - в Держдепі реагують на ракетні обстріли Росією України
Росія прагне, щоб ракетні удари по Україні сприймались, як щось звичне, що свідчить про жорстокість, якої Росія готова завдати народові України, заявив речник Держдепу США Нед Прайс, коментуючи ракетні обстріли Росії цивільних об'єктів в Україні.
"Факт у тому, що Росія намагається створити уявлення, що такі удари є новою нормою ... і це свідчить про рівень зухвалості на жорстокості, яку вони готові завдати українському народові", - заявив Прайс під час брифінгу для преси в четвер.
Під час російського обстрілу України вночі на 9 березня, за даними ЗСУ, Росія випустила 81 ракету. Через обстріли загинуло щонайменше шестеро людей, пошкоджено об'єкти енергетики, повідомляють в українському уряді.
"Ми не можемо бути глухими до цього. Спроби Росії зруйнувати об'єкти енергетики, сховища продуктів харчування та аграрну інфраструктуру - частина намагань перетворити народ України на заручників цілей та волі Путіна. З іншого боку, народ України продемонстрував дуже чітко, що його не підкорити, не взяти в заручники і що вони продовжуватимуть захищатись з підтримкою Сполучених Штатів та наших партнерів у світі".
З осудом ракетних ударів також виступив ЄС та інші представники міжнародного співтовариства. Президент України Володимир Зеленський заявив, що "скільки б Росія не робила підлостей, наша держава і народ усе одно не будуть у кайданах. Ані ракети, ані звірства Росії в цьому не допоможуть".
Британське міністерство оборони в щоденному звіті вказує, що інтервал між подібними російськими обстрілами, ймовірно, зростатиме, адже Росії потрібен час, "щоб накопичити критичний обсяг вироблених ракет, до того, як вона зможе провести достатньо великий удар, щоб з певним рівнем ймовірності подолати українську протиповітряну оборону".
Росія заявляє, що провела напади проти України, буцімто, у відповідь на атаки в Брянську, у яких російська сторона звинувачує українців. Україна відкидає ці заяви і вказує, що Москва намагається таким чином виправдати власні напади.
Питання України, Китаю обговорять в Білому домі Джо Байден та Урсула фон дер Ляєн
Президент США Джо Байден зустрінеться з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у п’ятницю в Білому домі, щоб обговорити можливі санкції проти Китаю на тлі занепокоєння, що Пекін готується відправити зброю до Росії, і розчарування Європи планами Вашингтона субсидувати американські компанії в рамках Закону щодо зниження інфляції.
Байден і фон дер Ляєн також обговорять координацію між США та ЄС у боротьбі з кліматичною кризою шляхом інвестування в чисті технології на основі безпечних каналів постачання, заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр.
Ця зустріч є частиною серії зустрічей високого рівня з європейськими лідерами для координації підтримки України в її захисті від вторгнення Росії, що триває більше року. Минулого тижня у Вашингтоні Байден зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Минулого місяця він їздив до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, потім до Варшави, щоб відвідати президента Польщі Анджея Дуду та лідерів Бухарестської дев’ятки.
«Зменшіть ризик цієї залежності»
Під час війни Росії проти України Європа намагається припинити свою залежність від Росії у сфері викопного палива, нарощуючи виробництво енергії з відновлювальних джерел. Для цього їй знадобиться більше доступу до критично важливих мінералів, таких як літій, кобальт і рідкоземельні метали, більшість з яких переробляє Китай.
«Китай виробляє 98% європейських запасів рідкоземельних елементів», — сказала фон дер Ляєн під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Кінгстоні, Онтаріо, раніше цього тижня. «Європа повинна позбутися ризику цієї залежності».
Однак фон дер Ляєн була більш обережна в заявах на підтримку застережень адміністрації Байдена щодо того, щоб Китай не озброював Москву. Під час прес-конференції з Шольцом у Мезеберзі, Німеччина, на початку цього місяця вона сказала, що «наразі немає доказів», які б свідчили про те, що це робить Китай, і що питання санкцій проти Пекіна є «гіпотетичним питанням».
Дискримінаційна субсидія
Іншою ключовою темою є план адміністрації Байдена надати американським компаніям 369 мільярдів доларів зелених субсидій і податкових пільг, спрямованих на скорочення викидів вуглекислого газу вдвічі до 2030 року згідно з Законом про зниження інфляції 2022 року, який ЄС вважає дискримінаційним. У жовтні була створена спеціальна робоча група, щоб вирішити ці проблеми та уникнути трансатлантичної гонки субсидій.
Очікується, що Байден і фон дер Ляєн розпочнуть переговори, щоб дозволити ЄС мати статус, подібний до статусу вільного торгового партнера, щоб він міг бути звільненим від положення Закону про зниження інфляції, яке вимагає, щоб певний відсоток корисних копалин, що використовуються в виробництво акумуляторів надходив із країни, або від вільного торгового партнера.
ЄС і Канада працюють над створенням «зеленого альянсу» для розвитку відповідних економік, які є «кліматично нейтральними, циклічними та ефективними». Очікується, що Байден координуватиме ці зусилля під час свого візиту до Канади цього місяця.
Папа каже, що війна в Україні «світова» і там задіяні «імперські інтереси не лише Російської імперії»
Глава католицької церкви Папа Франциск в інтерв’ю з нагоди десятиріччя його обрання на престол висловив думку, що російська війна в Україні вже стала світовою.
Папа нагадав швейцарській телерадіомовній компанії RSI, що на другий день початку нового російського вторгнення в Україну в лютому минулого року він пішов до російського посольства у Ватикані і заявив про готовність їхати у Москву, якби Путін був готовий вести з ним переговори про мир.
«Лавров написав мені: «Дякую, але зараз не час», - розповів Папа в телеінтерв’ю, яке транслюватимуть у неділю.
В оприлюднених частинах інтерв’ю він каже, що російську війну в Україні можна порівнювати з війнами 1914-1918 і 1939-1945 років.
«Залучилися всі великі потуги. Полем битви є Україна. Там воюють всі», - цитує Папу RSI.
Папа Франциск завжди послідовно засуджує російський напад на Україну і називає війну несправедливою, жорстокою та вимагає її негайно зупинити.
Але деякі попередні оцінки й висловлювання Папи Франциска щодо російської війни в Україні викликали незгоду, зокрема серед тих, хто сприйняв його заклики до припинення вогню усіма сторонами як вимогу, щоб українці припинили захищатися.
Критики Папи зауважують, що він однаково говорить і про нападницю - Росію і про жертву нападу - Україну.
В нових висловлюваннях Папи критичну увагу напевне приваблять його слова про те, що у війні задіяні «не лише інтереси Російської імперії, але й інших імперій».
Президент України Володимир Зеленський раніше у відповідь на папські протести проти війни й заклики до припинення вогню дякував йому за підтримку і запрошував приїхати в Україну.
«Ми вдячні понтифіку за молитви за Україну. Наш народ потребує підтримки світових духовних лідерів, які мають доносити до світу правду про жахіття, які агресор коїть в Україні», - писав Володимир Зеленський у Твіттері в серпні минулого року.
В інтерв’ю швейцарському телебаченню цього разу Папа Франциск також критично висловився про виробників зброї, згадавши про ту індустрію разом з проблемою голоду у світі.
У головному католицькому храмі Вашингтона відбулася спільна молитва за Україну. Відео
У головному католицькому храмі Вашингтона відбулася спільна молитва за Україну. Її провели архієпископ Вашингтона кардинал Вілтон Грегорі та митрополит Філадельфійський Борис Ґудзяк, який нещодавно відвідав Україну.
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