Брифінг Голосу Америки. Чи допомагатиме Китай Росії?

Брифінг Голосу Америки – наживо. Говоримо про те, яку загрозу для США та України може становити Китай, а також про історію нагородження у Вашингтоні української парамедикині Юлії «Тайри» Паєвської. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.