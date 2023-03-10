Чи може Китай допомогти Росії зброєю? ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Президент США Джо Байден приймає у Білому Домі президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. Чи може Китай допомогти Росії зброєю та як західні партнери реагують на посилення обстрілів в Україні? «Віддати Україні арештовані кошти РФ – гуманно і вірно», – Білл Браудер. До чого виборці закликали американських законодавців під час «Українських днів» у Вашингтоні? «Надзвичайної радості не відчула через великі втрати на полі бою», – «Тайра» про премію «Відважні жінки» у Білому домі. Як волонтери рятують чотирилапих від війни в Україні – історія песика Баррі.
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